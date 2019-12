Eerste indruk|Vanaf 12 april is weer een nieuwe Wolfgang-smartphone verkrijgbaar bij je lokale Aldi vestiging. De smartphones van Wolfgang zijn erg populair vanwege hun prijs-kwaliteitsverhouding. Hierdoor zijn ze in een mum van tijd uitverkocht. Is het een goed idee om ruim voor openingstijd bij de Aldi te gaan wachten voor de nieuwe AT-AS55HD? Lees onze review.

Update oktober 2018: Deze Wolfgang AT-AS55HD wordt niet meer aangeboden door Aldi. Bekijk onze recente smartphone reviews. Wil je toch meer weten over deze smartphone? Lees dan verder.

Conclusie

De nieuwe Wolfgang AT-AS55HD is zeker het overwegen waard. Vooral voor mensen die zoeken naar een betaalbare smartphone met een groot scherm met een full-hd resolutie. Vergelijkbare smartphones van bekendere merken zijn al snel €100 duurder.

Pluspunten

Relatief goedkoop;

Mooi groot full-hd scherm;

Opslaggeheugen uitbreidbaar met een geheugenkaartje;

Dual sim;

Meegeleverde accessoires.

Minpunten

Toestel reageert soms niet direct op aanraking scherm, dit valt op bij gamen;

Waarschijnlijk geen Android-updates.

Wat is de Aldi Wolfgang AT-AS55HD?

Aldi verkoopt vanaf 12 april 2014 een nieuwe versie van de Wolfgang smartphone. Het gaat om de AT-AS55HD. Dat is een smartphone met een 5,5 inch full-hd scherm voor minder dan €300.

Groot scherm

Het eerste dat opvalt aan de nieuwe Wolfgang is zijn grote scherm van 5,5 inch. Het scherm geeft een mooi beeld, maar je slaat er niet stijl van achterover. De kleurweergave is goed als je het scherm recht voor je houdt. Zodra je in een hoek naar het scherm kijkt is de kleurweergave wat minder. Maar goed, het scherm blijft prettig om naar te kijken. Door het grote formaat scherm zal je er ook nog weleens een video op kijken. Je kunt ze in full-hd bekijken omdat het scherm een resolutie heeft van 1920 x 1080 pixels.

Ontwerp en gewicht

Door zijn ontwerp en beperkte gewicht van 139 gram ligt de AS55HD goed in je hand. Hij is net niet te groot om met één hand te bedienen. De bolle achterkant van de smartphone kun je eenvoudig verwijderen. Als je dit doet vind je een verwijderbare accu met dooronder ingangen voor je geheugenkaartje en sim-kaarten. Het toestel voelt stevig aan ook al is er gebruik gemaakt van een hoop plastic in plaats van andere materialen.

Jelly Bean

De nieuwe Aldi Wolfgang is voorzien van Jelly Bean, dit is een recente versie van Android. Wel heeft de fabrikant er enkele dingen aan toegevoegd zoals eigen iconen, maar het is zeker geen zware schil zoals we weleens bij andere merken zien.

Een schil geeft een eigen beleving aan de telefoons van een merk, want een schil geeft een merk-eigen uiterlijk en besturing. Wij zien liever Android zonder schil, omdat een zware schil zorgt voor slechtere prestaties van de smartphone. Subtiele aanpassingen die geen snelheid kosten, zoals op de Wolfgang, zijn niet zo erg.

Op basis van onze ervaringen met andere Wolfgangs verwachten we dat de AT-AS55HD geen Android-updates krijgt. De kans is klein dat het toestel in de loop van de tijd van een nieuwere Android-versie, zoals KitKat, wordt voorzien.

Accuduur

De Wolfgang houdt het wel een dag vol als je niet continu games speelt of video's kijkt. Na 6 uur gebruik is de accu half vol. Zodra de accu bijna leeg is gaat er een rood lampje knipperen die je helpt herinneren om de smartphone snel weer op te laden.

Dual sim

Sim-kaarten? Ja! Net als zijn voorgangers biedt de AT-AS55HD de mogelijkheid om 2 sim-kaarten te plaatsen. Handig als je bereikbaar wil zijn via 2 telefoonnummers. Denk aan een telefoonnummer voor de zaak en een ander telefoonnummer voor privé. En wanneer je op vakantie bent in het buitenland blijf je via je Nederlandse sim-kaart bereikbaar voor familie, terwijl je via de andere sim-kaart, die je gekocht hebt in je vakantieland, goedkoop belt en surft.

Camera's

Het toestel heeft 2 camera's aan boord. De camera aan de achterkant heeft autofocus en kan foto's maken van 13 megapixel, maar dit lukt alleen in de verhouding 4 bij 3. Zodra je de camera instelt op 16 bij 9 (breedbeeld) maak je foto's van 9 megapixel. Nog steeds meer dan genoeg om mooie foto's mee te maken. De camera aan de voorkant is met zijn 2 megapixel geschikt voor videobellen.

Prestaties

De Wolfgang is uitgerust met een snelle processor. Maar dan wel van Mediatek, een merk dat nog niet zo bekend is. Om een beeld te krijgen van de prestaties hebben we 3 games geprobeerd. Dit zijn Cross Court Tennis 2, Road Smash en FIFA 14. Zonder problemen toont de AS55HD de actie in hoge scherpte op het scherm. De besturing gaat niet altijd even goed, er lijkt soms een kleine vertraging te zitten tussen de aanraking op het scherm en de actie in de spellen.

Meegeleverde accessoires

Ambiance Technology, de fabrikant, levert veel accessoires mee bij de Wolfgang. Niet alleen een Nederlandstalige handleiding, een usb-kabel en een headset, maar ook een stylus en een beschermhoesje/cover. Die hoef je dus niet meer apart te kopen! Het is wel jammer dat je de stylus niet in de Wolfgang kunt klikken, hierdoor ben je genoodzaakt om de stylus los mee te nemen.

Lees ook: