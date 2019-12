Aldi Wolfgang Messenger

Eerste indruk|De Aldi verkoopt sinds kort mobiele telefoons onder het huismerk 'Wolfgang'. De Messenger AT-Q9D is de eerste in de rij. Het Blackberry-achtige ding is geen smartphone, maar voor de €50 die Aldi vraagt best een goede deal.

Wat is de Wolfgang Messenger?

Simlockvrij

Onder het merk Wolfgang lanceert de discounter dit jaar drie verschillende simlockvrije telefoons. Simlockvrij betekent dat de simkaartjes van (in principe) iedere provider erin passen. Bijvoorbeeld Aldi Talk, het huismerk voor prepaid-telefonie, maar ook de simkaartjes van bijvoorbeeld KPN en T-Mobile - prepaid of abonnement - passen erin.

Dual sim

Van het trio Wolfgang-toestellen dat Aldi in 2012 op de markt brengt is de Messenger AT-Q9D de eerste. Alle drie de toestellen zijn behalve simlockvrij ook dual sim: er passen 2 simkaarten in.

Dual sim heeft het voordeel dat je twee abonnementen - want twee simkaarten - met één toestel tegelijk kunt gebruiken. Consumenten die zakelijk en privé bereikbaar willen zijn op twee aparte nummers, hebben een fijne oplossing met een dual sim-toestel: de telefoon meldt - met een specifieke ringtone - of het binnenkomende gesprek zakelijk is of privé.

Een ander scenario is dat je op vakantie of zakenreis een goedkoop prepaidkaartje in het land van je bestemming koopt om in simpositie 2 te stoppen. Zo kun je via sim 2 goedkoop met lokale nummers bellen, sms'en of mobiel internetten. Dat is in ieder geval veel goedkoper dan met je Nederlandse abonnement (in sim 1) via 'roaming' op het buitenlandse netwerk (lees ook 'Bellen in het buitenland').

BlackBerry-achtig

De Messenger AT-Q9D oogt een beetje als een BlackBerry-telefoon. Afgezien van de vorm en het qwerty toetsenbordje heeft de Messenger niet zoveel met BlackBerry-telefoons te maken. Zo mist de Messenger van de Aldi de mogelijkheid om te pingen. Wel kun je via het Facebooknetwerk chatten. De gesprekspartners moetden dan wel allebei op Facebook ingelogd zijn. Het is met deze Wolfgang Messenger waarschijnlijk praktischer om te sms'en, want dat kan iedereen met een mobiel en de boodschap wordt vrijwel direct met een geluidje afgeleverd.

Eenvoudig e-mailen

E-mailen met de Messenger is ook mogelijk. Ontvangen mail wordt echter niet direct met een pinggeluidje bezorgd; het moet handmatig of geautomatiseerd periodiek worden opgehaald (ieder uur bijvoorbeeld). Een BlackBerry, iPhone of Android presenteert ontvangen mail wel automatisch en direct. Nog in 2012 zal Aldi twee (wat duurdere) Wolfgang-toestellen in de schappen leggen met Androidsoftware. Wij verwachten dat deze wel beter kunnen e-mailen (en whatsappen).

Kleurenscherm

De Wolfgang Messenger heeft een eenvoudig kleurenscherm met voldoende contrast. Het is niet aanraakgevoelig. Bediening gaat via de toetsen en de navigatieknop onder het scherm.

Camera

De camera in de Messenger kan foto's in een maximale resolutie van 1280 x 960 pixels bewaren. De claim 2 megapixels op het doosje klopt dus niet; het zijn 1,2 megapixels.

Video gaat in een flink lagere resolutie ('postzegelformaat').

Mobiel internet

Het enige type mobiele internet dat de Wolfgang Messenger ondersteunt is dat van de eerste generatie: GPRS. Het nadeel is de traagheid: alleen korte teksten - zoals mailtjes en chats - kun je redelijk uitwisselen. Het voordeel van GPRS is dat het de batterij minder snel leeg trekt. Ook zul je minder dataverkeer genereren waardoor je minder snel kosten maakt als je abonnement een limiet heeft of als je per MB afrekent met je provider.

Geheugen

Het interne geheugen is beperkt: na enkele foto's is het toestel vol. Je kunt wel een Micro-SD-geheugenkaartje insteken. Deze wordt niet meegeleverd, maar is in de winkel verkrijgbaar vanaf ongeveer €8.

USB-kabel

De Messenger wordt wel geleverd met een micro-usb kabel. Via de kabel kunnen gebruikers bestanden - zoals foto's - overzetten naar de pc. De kabel is tevens laadkabel. Opladen kan via een usb-poort waar genoeg spanning op staat. De kabel kan echter ook in een eveneens geleverd 220 volt stekkerblokje worden geprikt.

FM-radio

Het toestel heeft een FM-radio en een mp3-speler. Beide kun je met de meegeleverde stereo headset beluisteren en gebruiken. De headset ook worden gebruikt voor handsfree gesprekken.

Bluetooth

De Wolfgang Messenger ondersteunt Bluetooth voor draadloze communicatie met allerlei andere apparatuur, zoals carkits, headsets, speakersets of laptops.

Dual-band

De Messenger kan voor mobiele communicatie overweg met de twee frequentiebanden die providers in Nederland gebruiken: 1800 en 900 MHz ('dual-band'). Wie in een (ver) buitenland wil bellen met de Messenger, bijvoorbeeld - zoals getipt - met een goedkoop prepaid kaartje van een lokale aanbieder in simpositie 2, moet eerst wel even opzoeken of in het land van bestemming met de genoemde frequenties wordt gewerkt.

Er zijn ook (dual sim) telefoons die met drie of wel vier frequentiebanden overweg kunnen (triple-band en quad-band) en daarmee praktisch met alle mobiele netwerken in de wereld.

Review Aldi Wolfgang Messenger

De Wolfgang Messenger van de Aldi is bepaald geen smartphone. Je kunt er niet snel mee internetten (3G of Wifi), je kunt er geen apps op installeren en de software die erop staat is beperkt en soms een beetje omslachtig in het gebruik. De camera is érg eenvoudig.

Dat neemt niet weg je met de Wolfgang Messenger voor slechts €50 een telefoon koopt met een volledig (qwerty) toetsenbord en de mogelijkheid twee simkaarten tegelijk te gebruiken.

Facebookfactor

De blauwe F in het Wolfgang-logo is dezelfde F als van het Facebooklogo maar dan gespiegeld. De 'Facebookfactor' valt wat tegen. Je kunt alleen chatten met vrienden via het Facebooknetwerk (als zij ook online zijn); je kunt dus niet de statusupdate van je vrienden op Facebook zien of gemaakte foto's direct op je profiel zetten

Je kunt wel via een ander Java-programma tweets van vrienden lezen op Twitter en ook hierop reageren, maar niet Direct Mail via Twitter ontvangen en versturen, wat je bij een Messenger toch wel verwacht.

MSN-berichtenverkeer wordt wel ondersteund.

Voor alle genoemde sociale netwerken moet je steeds een programma in Javataal starten (één tegelijk). Doe je iets anders (met een ander programma, of met de telefoon zelf) dan worden updates of berichten niet meer direct bij je afgeleverd en in beeld gebracht.

Geen www

De telefoon heeft een webbrowser maar deze kan alleen zeer eenvoudige tekstgeoriënteerde websites aan. Zelfs de mobiele versie van Nu.nl laden lukt niet vanwege een plaatje in het beginscherm van deze site. De browser stokt met de melding 'Niet genoeg geheugen'. Eigenlijk is de browser zo goed als onbruikbaar.

Gesprekskwaliteit

Wie met de Messenger belt kan een redelijk gesprek voeren, al zeggen gesprekspartners dat de stem wat 'weggemoffeld' klinkt. "Kun je jouw hand bij de hoorn weghouden", zegt een gesprekspartner terwijl de microfoon niet bedekt is. De stem van de beller wordt ook niet al te hard weergegeven; het volume is helaas niet omhoog bij te stellen. Met de headset bellend is de gesprekskwaliteit beter.

Bediening

De bediening van de telefoon via toetsen onder het scherm is goed te doen voor wat betreft de basisfuncties, ook omdat de telefoonmenu's (net als de papieren handleiding) Nederlandstalig zijn. Ook het schakelen tussen gebruik van simkaart 1 en 2 gaat soepel.

Meer moeite kost het aan de praat krijgen van de internetfuncties. Sommige applicaties, zoals voor Facebookchatten, moesten eerst worden 'bijgewerkt', voor ze functioneerden. Dat bijwerken is een optie onder 'starten'. De helpdesk gaf deze tip. Niet de handleiding of de telefoon zelf.

Hilarisch

De handleiding bevat een hilarisch fragment: "Uw mobiele telefoon heeft een geavanceerde 2 Megapixel fotocamera waarmee het mogelijk is zeer goede foto's te maken." Onze testkiekjes binnen en buiten geven weinig hoop op een fraaie fotoreportage. Het zijn webcam-kwaliteitskiekjes met wolkjes, vlekken en verschoten kleuren en dat in een maximale resolutie van 1,2 megapixels (niet 2 megapixels).

Conclusie

Voor het bellen met twee simkaarten en snel sms-berichtjes typen lijkt de Wofgang Messenger een bruikbare en ook nog eens betaalbare oplossing. Zoek je andere functies in een telefoon, kijk dan even verder.