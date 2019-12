Updates voor smartphones met Android One of Android Enterprise Recommended

Smartphones met Android One of Android Enterprise Recommended worden verkocht met de belofte dat ze updates krijgen. Maar of die updates er komen, is lang niet altijd zeker. Bekijk het overzicht van smartphones met dit besturingssysteem.

In de Consumentengids van juni 2019 onderzochten we het updategedrag van de 7 populairste smartphonemerken. Een deel van hen verkoopt Android-smartphones met een updatebelofte.

Android One

Versie-updates: 2

Beveiligingsupdates: 3 jaar, maandelijks

Op Android One-smartphones staat Android zoals Google het ontworpen heeft. De smartphonemaker mag hoogstens kleine aanpassingen doen en een beperkt aantal apps toevoegen. Ze spreken met Google af dat ze de beloofde updates uitbrengen. Verder kun je met deze smartphones onbeperkt foto’s in hoge kwaliteit opslaan in Google Foto’s. Dit zijn de Android One-smartphones van de merken in het Consumentengidsartikel:

Android Enterprise Recommended

Versie-updates: 1

Beveiligingsupdates: 3 of 5 jaar, binnen 90 dagen

Android Enterprise Recommended is een keurmerk van Google voor smartphones die aan bepaalde zakelijke vereisten voldoen, waaronder updates. Daarom bieden deze smartphones ook voordelen voor consumenten. Voor robuuste smartphones is de updateperiode geen 3, maar 5 jaar. Van de merken in het Consumentengidsartikel gaat het om deze modellen:

