Update 11 juni 2018: inmiddels is deze ANWB Mifi niet meer te koop. De gebruikte techniek (maximaal 3G) is ook niet meer van deze tijd. Wie nu een mobiele router koopt voor 'wifi onderweg' kan het beste kijken voor een model dat op moderne snelle netwerken kan inloggen (minimaal 4G).

De ANWB Mifi is een handzaam (formaat zeepblokje) alternatief voor traag en onveilig wifi in de horeca in binnen- en buitenland. Het apparaat levert zijn eigen wifinetwerk aan maximaal 10 laptops, tablets en smartphones. De 'mifi' (mobiel wifi) is erg geschikt voor gebruik onderweg: dankzij zijn accu kan hij tot 6 uren zonder stopcontact. De ANWB verkoopt hem inclusief een prepaid simkaart voor mobiel internet in een land naar keuze: Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Via het apparaatje kun je met het hele gezin internetten in een van deze landen.

Het apparaat in kwestie, de Huawei E5330, werkt prima en de handleiding van de ANWB zit goed in elkaar. Fijn dat het wifinetwerkje uit de Huawei E5330 beveiligd is; dat is met de meeste publieke wifinetwerken in binnen- en buitenland wel anders; die zijn niet versleuteld en dus af te luisteren.

Jammer alleen dat het mobiel internet tot 3G-netwerken beperkt is (streaming video kan haperen) en het 'ANWB ledenvoordeel' zien we niet terug in een lagere prijs; het apparaat is bij andere webwinkels even duur.

De tarieven van de prepaid-simkaarten voor Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk, zijn soms wel maar soms ook niet niet goedkoper dan de buitenlandvoordeelbundels van gewone mobiele abonnementen. Het voordeel is dat je de bundel kunt delen met meerdere gebruikers. Als je via je provider voor ieder een eigen voordeelbundel moet kopen, ben je duurder uit.

Absoluut zeker van een goede 3G-dekking op je vakantiebestemming ben je nooit, dus een investering in een mifi als deze is sowieso een beetje een gok.

Internetten in het buitenland

Voor internetten in het buitenland bieden de grotere providers verschillende voordeelbundels bij je mobiele abonnement: je koopt eenmalig een aantal MB's die je kunt gebruiken in het land van bestemming. De bundel delen met anderen is lastig (of helemaal niet mogelijk) Met de ANWB Mifi kan dat wel. De bundels van de ANWB-aanbieding zijn dan ook groot en geschikt voor internetten met meerdere apparaten tegelijk:

Land Aantal GB Prijs Prijs bij opwaarderen * Duitsland 1 €25 €22,50 3 €35 €27,50 5 €40 €32,50 Frankrijk 1 €30 €27,50 3 €55 €50 Oostenrijk 5 €30 €25

* Als de eerste bundel op is, kun je een nieuwe bundel opwaarderen tegen een lager tarief.

Let op: je smartphone of tablet ziet de verbinding met het mifi-apparaat als standaard wifi, dus de apps en software kunnen zichzelf spontaan gaan updaten en dat kost veel MB's. Dat is thuis met gratis wifi geen probleem, maar besef dat al het dataverkeer via de mifi van je 3G-databundel af gaat. Houd daarom het datagebruik in de gaten met een gratis app van Huawei (zie afbeelding). De app is alleen voor Android en iOS.

Je kunt op dataverkeer besparen door in te stellen op de aangesloten apparaten dat ze hun apps en hun besturingssysteem niet spontaan updaten, ook niet via wifi. Voor apps regel je dat via de instellingen van je apparaat en/of via de App Store (iOS) / Play Store (Andoid). Voor Windows- en Apple-computers moet je in de systeemmenu's het updateregime controleren en waar nodig aanpassen van automatisch updaten in 'alleen na je toestemming'.

Na ja vakantie kun je de apps en software beter weer wél automatisch laten updaten.

Ook het dataverkeer van apps op de achtergrond kun je indammen. Stel dit in via het Instellingenmenu van je toestel - of sluit consequent alle apps af die je niet gebruikt.

Hardware

De besproken installatie middels de app vereist geen technische kennis. Je moet alleen wel goed de handleiding volgen. Sommige cruciale informatie staat niet in de tekst maar in de begeleidende schermafbeeldingen: zoals de tip dat het wifiwachtwoord aan de binnenkant van de mifi te vinden is; even de deksel verwijderen dus.

Laptop-installatie

Als je geen smartphone of tablet met iOS of Android bij de hand hebt, kun je de Mifi-router installeren via een desktop of laptop. De handleiding in het doosje van de Huawei Mobile Wifi E5330 legt op pagina 15 uit hoe je met de browser op een laptop inlogt op de webinterface, om daar zaken zoals de pincode van je simkaart in te voeren. Deze laptopinstallatie is wel 'technischer'.

Veilige wifiverbinding

De ANWB Mifi levert aan jouw apparaten een veilige versleutelde wifiverbinding (WPA2-PSK). Anders dan bij menige publieke wifispot in de horeca in binnen- en buitenland, kan de ANWB Mifi niet afgeluisterd worden. Dat is een belangrijk voordeel.

Het kleine apparaatje start binnen 5 seconden op (dat is snel) en schiet in een zuinige standby-stand als er even geen internetverkeer is. Hem wekken uit zijn slaap gaat door een druk op de verzonken rechterknop, direct naast de indicatielampjes.

Of de accu genoeg energie levert om langer dan een paar uur (Huawei belooft 6 uur) zonder stopcontact stevig en met meerdere apparaten te kunnen internetten, hebben we nog niet geprobeerd.

Alleen 3G-snelheden

De belangrijkste beperking is dat de mifi niet in staat is om met de nieuwe, snelle 4G-mobiele netwerken te kunnen communiceren. De Huawei E-5330 kan alleen met de tragere 3G-netwerken contact leggen en 3G levert - in de praktijk - enkele mb's per seconde doorvoersnelheid. Dat is op zich voldoende voor browsen door nieuwssites (zeker als je een adblocker installeert; zie de online-test van Digitaalgids). Video (zeker in een hogere kwaliteit) en online-gaming kan haperen als je dat doet via een 3G-verbinding. WhatsApp-bellen en Skypen zal waarschijnlijk nog net wel lukken. Mits je vrienden en familie niet tegelijk stevig aan het internetten zijn via dezelfde mifi.

Lees ook

Wat is de ANWB Mifi?

De Huawei Mobile Wifi E5330 is een mobiele wifi-router, een zogeheten mifi. Door er een simkaart in te stoppen kan hij met 3G-netwerken (mobiel internet) communiceren. Alle apparaten die je via wifi met de Huawei verbindt kunnen van de mobiele internetverbinding gebruikmaken.

De Huawei E5330 is een alternatief voor het gebruiken van wifihotspots in de horeca. Je hebt immers je eigen mobiele hotspot bij je. Ook hoef je niet meer (duur) te 'roamen' met je eigen smartphone voor internet in het buitenland.

Huawei Mobile Wi-Fi E5330 specificaties (opgave Huawei):

Mobiel netwerk ondersteuning: 3G en lager (UMTS/HSUPA/HSPA+;

GSM/GPRS/EDGE) ;

Capaciteit accu: 1500 mAh (3.7 V);

Maximale werkduur zonder laden: 6 uur;

Maximale standbytijd: 300 uur;

Wifitnetwerk (protocol) : 802.11b/g/n;

Maximaal aantal wifi-apparaten tegelijk: 10.

Prepaid 3G-internet simkaarten voor het buitenland:

Meer informatie over de simkaarten voor diverse landen op de site van de ANWB.