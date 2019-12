Eerste indruk|De nieuwste versie van het besturingsysteem van Apple; iOS 9 is uit en dat brengt een aantal veranderingen met zich mee. Zo is er een nieuw lettertype, een nieuwe Notities- en Kaarten-app en uiteraard is Siri weer verbeterd. Maar zijn het echt verbeteringen of is het gewoon anders? We zochten het uit.

Conclusie

iOS 9 is niet echt een hele spectaculaire update, maar is vooral gericht op prestatie en efficiëntie. Kortom, veranderingen die je niet meteen ziet. De enkele visuele veranderingen die Apple heeft toegepast zijn niet per se een verbetering, maar zijn wel fraai vormgegeven en geven een 'nieuw' gevoel. Wij waren het meest onder de indruk van de nieuwe Notities-app die fijn werkt en veel nieuwe mogelijkheden biedt. Ook de nieuwe Terugknop is een welkome toevoeging.

Een grote update als deze gaat vaak gepaard met veel kinderziektes. Wij hadden er weinig last van maar op internetfora zijn er mensen die klaagden dat hun internet geblokkeerd werd na de update. Inmiddels zou die klacht verholpen moeten zijn met een nieuwe iOS 9.0.1 update. iOS 9.1 waar Apple achter de schermen al weer aan werkt zou nog stabieler moeten zijn.

Een nieuw lettertype

De meest in het oog springende verandering is het nieuwe lettertype van iOS 9. Met de nieuwe versie heeft Apple afstand gedaan van Helvetica, het vorige lettertype, en introduceren ze een zelf ontworpen lettertype 'San Francisco'. Dit lettertype wordt ook gebruikt op de Apple Watch en zou volgens Apple de leesbaarheid van veel teksten ten goede komen. Dit lettertype ziet er wat platgeslagen en breder uit dan het vorige lettertype. Geen twijfel dat veel gebruikers het oude lettertype mooier vinden maar je went er op zich snel aan. Het is dan ook typisch Apple dat ze je niet de keuze geven om zelf te kiezen zoals dat wel bij Android kan.

Nieuwe multitask weergave

Door te dubbelklikken op de Thuisknop, kun je tussen openstaande apps schakelen. In iOS 8 werden de openstaande apps weergegeven als platte kaarten die naast elkaar getoond werden. In iOS 9 hebben de kaarten nu afgeronde hoeken en staan ze in een soort 'cover flow' achter elkaar. Het ziet er mooi uit maar wij vonden de oude manier beter werken. De keuze van Apple om van een 2D-weergave naar een 3D-weergave te gaan is ook enigszins opmerkelijk te noemen. Met iOS 7 had het bedrijf namelijk vol ingezet op een platte weergave van het besturingssysteem.

Eindelijk een Terugknop

Tik je een link aan of een inkomend bericht, dan zul je daarna meestal terug willen keren naar de vorige app. Android heeft daar al jaren iets voor: een Terugknop waarmee je naar de vorige app terugkeert. In iOS 8 en eerder kon je alleen terugkeren via het multitaskvenster of door opnieuw te beginnen via het thuisscherm. In iOS 9 verschijnt er nu linksboven in de hoek een pijl met de tekst 'Terug naar..' zodat je snel kunt terugkeren naar de vorige app. Zeer handig en het werkt, maar het ziet er niet heel mooi uit en wordt ook erg klein weergegeven. Dat is enigszins subtiel maar je kijkt er snel overheen.

Completere notities

De Notities-app die al sinds de eerste iPhone aanwezig is, kon nog niet zo veel en heeft in al die jaren alleen een ander ontwerp gekregen. In iOS 9 lijkt de app nu meer op Evernote, één van de populairste apps om notities mee te maken. Met de nieuwe Notities-app kun je nu afvinklijstjes maken en foto's en tekeningen toevoegen. Tevens kun je tekst nu opmaken en kun je links en kaartinformatie toevoegen aan een notitie. Die worden netjes weergegeven in een klein blokje, zoals hiernaast is afgebeeld. Dankzij iCloud heb je dezelfde notitie op al je Apple-apparaten.

Nog net geen Google Maps

Google Maps biedt al langere tijd ondersteuning voor openbaar-vervoer-netwerken en laat je de buurt ontdekken als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een restaurant of winkels. Apple's eigen Kaarten-app kan dit nu ook. Er is alleen één 'maar'. De nieuwe functies zijn in Nederland nog niet beschikbaar. Google Maps zal voor velen dus nog de 'app to go' zijn om van A naar B te komen. Die app is op dit moment fijner in gebruik. Op den duur zal de Kaarten-app wel functioneler worden voor ons Nederlanders.

Nog luier zijn met Siri

Spraakassistent Siri is weer een stukje slimmer geworden. Je kunt nu alle apps doorzoeken en Siri geeft op basis van de context nu proactieve suggesties. Sluit je bijvoorbeeld je koptelefoon aan, dan zal je muziek beginnen met afspelen. Krijg je via de mail een reservering binnen voor een geboekte vlucht? Dan wordt die data automatisch aan je agenda toegevoegd zonder dat je daar iets voor hoeft te doen.

Hey Siri

Ligt je iPhone aan de oplader, dan kun je Siri oproepen door 'Hey Siri' uit te spreken en bijvoorbeeld iemand bellen zonder dat je de iPhone ook maar aanraakt. Deze 'altijd aan'-modus was al beschikbaar in iOS 8 maar nu herkent Siri jouw unieke stemgeluid zodat een ander geen geintjes kan uithalen met jouw telefoon. We hebben het getest en het werkt bijzonder goed, Siri laat zich ook niet foppen door imitaties.

De nieuwe iPhone 6s en 6s Plus hoeven niet meer aan de lader te liggen voor deze functie. Siri kan bij deze toestellen altijd meeluisteren, als je dat wilt. Standaard staat het uitgeschakeld. Het is een knap staaltje techniek, maar Siri en Spotlight kunnen inmiddels zoveel dat het ook onoverzichtelijk is geworden. Er zullen veel mensen zijn die Siri en Spotlight liever helemaal uitzetten en liever hun eigen geheugen het werk laten doen.

News app

Apple liet tijdens de presentatie van iOS 9 begin juni ook een nieuwe nieuws-app zien. De nieuws-app vervangt de Kiosk-app en ziet er erg fraai uit. Met de app kun je meerdere nieuwsbronnen selecteren waarna nieuwsberichten in een soort inbox verschijnen. Helaas kunnen wij er hier in Nederland nog geen plezier aan beleven. De app is namelijk alleen nog maar in Engelstalige landen beschikbaar. Je kunt wel alvast een kijkje nemen door je regio op 'Verenigde Staten' te zetten en de taal op 'Engels'. Dan verschijnt de app op je thuisscherm.

Blokkeer advertenties

Apple maakt het in iOS 9 mogelijk voor ontwikkelaars om advertentiewerende apps te maken. Waarschijnlijk blokkeerde je al advertenties bij het surfen op je laptop of desktop-pc. Nu kun je dus ook irritante reclame in Safari en andere apps op je iPhone laten blokkeren (iPhone 5s en later). De eerste apps, zoals Peace, Crystal, Adblock en Blockr staan nu al hoog in de hitlijsten van de Appstore.

Deze ontwikkeling heeft een hoop rumoer veroorzaakt onder media en websitemakers. Aan de ene kant is het voor de consument fijn: advertenties zijn storend en kunnen virussen meebrengen. Bovendien vormen ze een inbreuk op je privacy omdat het meestal niet de website zelf is die ze plaatst, maar een derde partij. Aan de andere kant maken de media en websitemakers zich grote zorgen, want ze bekostigen hun werk met de advertenties. Gratis contentaanbieders moeten mogelijk op zoek naar alternatieve bronnen van inkomsten, zoals vrijwillige donaties of toch maar maandelijkse abonnementen. We vinden deze stap van Apple gunstig omdat consumenten die reclames willen weren nu kunnen kiezen voor meer veiligheid en privacy.

Opgelet met Wi-Fi-assistentie

Nieuw in iOS 9 is de Wi-Fi-assistentie. De nieuwe functie detecteert automatisch of je op een langzaam wifi-netwerk zit, en schakelt in dat geval over op je mobiele netwerk als dat sneller is. Nu schakelt iOS altijd over naar je mobiele netwerk als je geen wifi hebt. Maar met Wi-Fi-assistentie aan schakelt het systeem ook al over als je wifi langzaam is, eerder dus.

Heb je geen hele uitgebreide databundel, dan kan het zijn dat je hierdoor zo door je databundel heen bent en wellicht hoge kosten maakt. Voor veel mensen is dit dus niet wenselijk. De functie staat ook nog eens automatisch ingeschakeld na het installeren van iOS 9. Dat kun je dus beter uitzetten. Dat doe je zo: Instellingen > Mobiel netwerk > (helemaal naar benden scrollen) Wi-Fi-assistentie uitschakelen.

Talloze andere vernieuwingen

Apple heeft verder veel kleine maar handige andere verbeteringen doorgevoerd:

De batterij zou het een uur langer vol moeten houden.

Het gehele besturingssysteem is vloeiender geworden.

Er is eindelijk een iCloud Drive-app waarin je je bestanden in iCloud kunt beheren en bewaren.

Toekomstige updates zijn kleiner. De update naar iOS 8 was bijna 5 GB groot. De update naar iOS 9 is 1,3 GB.

Je kunt een 6-cijferige pincode instellen.

Er is tweestapsverificatie mogelijk voor meerdere diensten.

CarPlay kan nu ook draadloos.

Passbook heet nu Wallet.

Wat is iOS 9?

iOS 9 is de nieuwste versie van Apple's mobiele besturingssysteem. De nieuwe update is sinds 16 september te installeren op iPhones en iPads. Het is beschikbaar voor de volgende iPhone-modellen:

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

Installeren doe je zo: Instellingen > Algemeen > Software-update.

