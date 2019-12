Eerste indruk|Is de accu van je iPhone 6 of 6s eerder leeg dan je lief is? Apple komt met een oplossing: een beschermhoes (case) waar een extra accu in verwerkt zit. De iPhone Smart Battery Case laat je langer werken zonder stopcontact maar maakt je iPhone wel lomp en hij is nogal aan de prijs. Er zijn goedkopere alternatieven.

Conclusie

De iPhone Smart Battery Case doet wat hij belooft: hij levert vele uren extra energie voor je iPhone 6 of 6s. De prijs die je betaalt is €119. Daarvoor heb je een ons extra gewicht en een dubbel zo dikke, ronduit lompe iPhone 6(s).

Handig

De iPhone 6s heeft een minpuntje: zijn accu valt enigszins tegen. Bij intensief gebruik kan het zijn dat zijn 's morgens volgeladen accu 's avonds alweer leeg is. De iPhone 6s heeft dan ook een wat beperktere accu (1715 mAh) dan zijn voorganger, de iPhone 6 (1810 mAh).

Diverse producenten leveren al tijden 'accu cases', dat zijn telefoonhoezen met een dubbelfunctie: ze beschermen je toestel tegen valpartijen en ze leveren je iPhone extra energie omdat er een accu in verwerkt zit.

Dat Apple nu zelf een accu-in-een-hoes uitbrengt (een zwarte en een witte versie) lijkt geen toeval - gezien de wat minder presterende accu in de nieuwste iPhone. De Apple iPhone Smart Battery Case werkt overigens zowel met de iPhone 6s als met diens voorganger, de iPhone 6.

Gebruiksgemak

Je schuift je iPhone 6(s) erin en het laden begint. Dat inschuiven gaat vrij makkelijk omdat de hoes grotendeels van flexibel siliconenmateriaal is gemaakt. De case-accu moet uiteraard wel vooraf zijn opgeladen. Opladen kan met een standaard Lightning-kabel, de laadkabel die je ook gebruikt om de iPhone 6(s) op te laden. Direct na het inschuiven verschijnt een aangepaste batterij-indicator op het scherm van je iPhone die de status van de twee accu's weergeeft; heel netjes. De actuele versie van besturingssysteem iOS (versie 9.1 of hoger is vereist) houdt al rekening met het gebruik van de case.

Dezelfde dubbele batterij-status kun je later altijd oproepen met een veeg over het scherm van boven naar beneden. Je ziet de batterijstatus dan in het notificatiescherm. Op andere accu-cases krijg je vaak alleen een indicatie van de accustatus door knipperende of in een bepaalde kleur gloeiende leds.

Prestaties

De testers van de Britse consumentenorganisatie Which stellen vast dat met alleen telefoneren de werkduur van een iPhone 6s toeneemt van 14 uur zonder de case, tot 25 uur met case. Browsen op internet lukt 10 uur zonder case en 18 uur met de beschermhoes. Al met al moet je rekenen op 75% toename van de accucapaciteit. De Britse collega's tippen heavy users dat het model Apple iPhone 6 Plus je zonder een extra accu al 24 uur laat telefoneren. De accu van de iPhone 6s heeft een capaciteit van 1715 mAh, die in de iPhone 6 levert 1810 mAh, de Smart Battery Case op zijn beurt 1877 mAh. Het is echter niet zo dat de werkduur van je iPhone 6(s) verdubbelt door de externe accu.

De Smart Battery Case laat je dus véél langer werken zonder stopcontact en dat kan voor sommige gebruikers handig zijn. Denk aan reizigers en aan consumenten met een iPhone 6(s) waarvan de accuprestaties teruglopen (na enige tijd).

Nadelen

Belangrijkste nadelen zijn het gewicht van 99 gram (de iPhone 6 weegt zelf 129 gram, de iPhone 6s 143 gram) en de forse bobbel aan de rugzijde (daar zit de accu verwerkt) waardoor de iPhone 6(s) in deze hoes dik 2x zo dik wordt.

Nu hoef je niet de hele tijd met een lelijke, zware iPhone rond te lopen; als de iPhone eenmaal opgeladen is, haal je het toestel uit de case. Alleen zul je dan een andere (dunne) hoes moeten gebruiken om hem te beschermen tegen valpartijen.

Alternatieven

De €119 die Apple vraagt is fors; er zijn alternatieven van derden, zoals de Mophie Juice Pack Air die voor rond de €100 ook nog eens meer capaciteit levert: 2750 mAh. De iPhone Smart Battery Case is wel van typische Apple-kwaliteit en het iOS- besturingssysteem houdt netjes rekening met het gebruik van deze accessoire, met zijn aangepaste batterijstatus. Dat is natuurlijk ook wat waard.

Wie incidenteel wat extra energie voor zijn smartphone nodig heeft onderweg kan beter een losse externe accu kopen. Een adequate powerbank heeft liefst 4000 mAh energie (of meer) en kost vanaf zo'n €20. Een compact model past samen met je iPhone makkelijk in je binnenzak. Met een 4000 mAh model powerbank kun je een iPhone 6(s) bijna 2x opladen.

Wat is de Apple iPhone Smart Battery Case?

De Apple iPhone Smart Battery Case is een zogeheten 'accu case': een beschermhoes waar een accu in verwerkt zit. Deze accu case van Apple is alleen voor de iPhone 6 en de 6s geschikt; die passen er precies in. Steek je de iPhone 6(s) in de hoes, dan begint het laden direct.

Enkele specificaties:

Accucapaciteit van de case : 1877 mAh (de interne accu in de iPhone 6s levert 1715 mAh, die in de iPhone 6 levert 1810 mAh)

: 1877 mAh (de interne accu in de iPhone 6s levert 1715 mAh, die in de iPhone 6 levert 1810 mAh) Gewicht : 99 gram

: 99 gram Afmetingen : 15,2 x 7,2 x 1,4 cm

: 15,2 x 7,2 x 1,4 cm Materiaal : grotendeels siliconen rubber

: grotendeels siliconen rubber Prijs: €119

Apple iPhone Smart Battery Case: review

Lees ook: