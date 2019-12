Eerste indruk|De nieuwe muziekdienst van Apple is er! Apple Music biedt veel muziek, maar er is meer. Wij probeerden het uit.

Apple music: review

Conclusie

Apple Music is een muziekdienst die veel te bieden heeft. Talloze nummers, video’s, afspeellijsten en zelfs een radiozender. Op basis van je voorkeuren raadt het je muziek aan en dat bevalt wel. De eerste 3 maanden zijn gratis, dus uitproberen kan geen kwaad.

Streamen

Sinds kort is de nieuwe muziekdienst van Apple beschikbaar, waarmee je meer dan 30 miljoen nummers kunt streamen. Op allerlei manieren word je muziek aangeraden. Maar Apple Music biedt meer dan alleen muziek. Zo heeft het een eigen radiozender en kun je artiesten volgen. Indien je ooit muziek hebt gekocht in iTunes, is dit ook te beluisteren en te streamen.

De eerste 3 maanden zijn gratis en het abonnement wordt automatisch verlengd. Naast een individueel abonnement van €9,99 per maand is er ook een gezinsabonnement van €14,99 per maand. Daar kunnen maximaal 6 personen gebruik van maken.

Met de laatste update is Apple Music te gebruiken op de meeste Apple-producten zoals de iPhone en iPad, maar ook op de pc en Mac via iTunes. En, wat vrij uniek is voor Apple, er komt een Android-versie dit najaar. Wij probeerden het uit op een iPhone. Naast de update heb je een Apple ID nodig (die gekoppeld is aan je creditcard).

Muziek aanraden

Wanneer je Apple Music voor het eerst opent, kun je aangeven welke muziekgenres en artiesten je leuk vindt. Dit gebruikt Apple om je nummers aan te raden in de sectie ‘voor jou’, te vinden onder het icoon van een hartje. Maar er is meer. Via de andere iconen onderin de app vind je ook nieuwe nummers, populaire albums, videoclips en afspeellijsten die worden aangeraden door muziekkenners. Je eigen afspeellijst maken is uiteraard ook mogelijk. De goede zoekfunctie helpt je bovendien om nummers of artiesten te vinden.

En hoe meer muziek je luistert, hoe beter Apple Music je advies kan geven. Nu hebben wij het maar 2 dagen kunnen proberen, maar de nummers die werden aangeraden vielen in de smaak. Andere muziekdiensten doen dit ook. Het is een kwestie van tijd om erachter te komen of Apple Music zich hiermee echt onderscheidt. Bedenk dat dit qua privacy betekent dat de muziekdienst je gedrag volgt.

Luister je graag muziek onderweg en heb je een niet al te grote internetbundel? Je kunt muziek downloaden en vervolgens offline beluisteren.

Radio

Beats 1 is de nieuwe radiozender van Apple waar 24 uur per dag nummers worden gedraaid door bekende dj’s en artiesten vanuit Londen, New York en Los Angeles. Als er een leuk nummer voorbijkomt, kun je hem opslaan. Daarnaast kun je luisteren naar muziek gesorteerd per genre. Maar ook vanuit de muziek die je leuk vindt, zijn stations te maken, eigenlijk een soort lange afspeellijst. Verder is BBC World Service te beluisteren.

Connect

Ook is er Connect, een sociaal netwerk waar artiesten filmpjes en foto’s kunnen delen. Wat er tot nu toe gedeeld is, lijkt wat mager. Het is de vraag of artiesten dit massaal gaan gebruiken naast hun gebruikelijke Twitter en Facebook. Waarschijnlijk hangt het van de populariteit af, het kan nog komen.

Veel

Al met al biedt Apple Music een overweldigende hoeveelheid aan opties. Je weet haast niet waar je moet beginnen met luisteren. Maar na verloop van tijd krijg je er plezier in om alles te ontdekken. Ook de interface is even wennen. In sommige menu’s krijg je veel opties, dat zijn we niet gewend van Apple.

Andere diensten

Andere muziekdiensten, zoals Deezer, Spotify en het relatief nieuwe Tidal bieden ook abonnementen aan voor rond de €10. Apple Music lijkt, met meer dan 30 miljoen nummers, het meest vergelijkbaar met de populaire dienst Spotify. Mensen die Spotify hebben zullen waarschijnlijk niet snel geneigd zijn om over te stappen omdat het (nog) niet mogelijk is om je afspeellijsten mee te nemen.

Exclusief

Apple sluit deals met muzikanten, zodat sommige muziek exclusief bij Apple Music te verkrijgen is. Dat klinkt misschien goed als je van plan bent een abonnement af te sluiten, maar als alle diensten zo hun voordeel moeten behalen, zul je misschien in de toekomst niet meer genoeg hebben aan 1 muziekdienst. Het is de vraag of dat nou in het voordeel van de consument is…

Automatisch verlengen

Bang dat je het abonnement vergeet stop te zetten na de 3 gratis proefmaanden? Of heb je het geprobeerd en is het niks voor jou? Je kunt instellen dat de proefperiode niet automatisch wordt verlengd via het profielicoontje linksboven. Druk vervolgens op ‘Bekijk Apple ID’ en vul je wachtwoord in. Bij ‘Abonnementen’ onder ‘Beheer’ kun je het automatisch verlengen uitzetten.

Lees ook:

Apple music: preview

Tijdens Apple's WWDC (Worldwide Developers Conference) keynote 2015 op 8 juni werd naast iOS 9 ook Apple Music aangekondigd. Deze muziekdienst is Apple's antwoord op het succes van met name Spotify. Apple wil graag de markt die ze domineerde met iTunes weer terugveroveren.

Voorlopige conclusie

Apple Music lijkt zich op het eerste gezicht niet erg te onderscheiden van Spotify of andere muziekdiensten, zoals Deezer en Tidal. Ook zij hebben leuke en slimme manieren om muziek te ontdekken, te beluisteren en te delen. Apple Music heeft geen gratis abonnement zoals Spotify, maar verder zijn ook de prijzen vergelijkbaar. Zodra Apple Music beschikbaar is, zullen we een review schrijven.

Wat gaat Apple Music kosten?

Apple Music gaat $10* per maand kosten, net als het belangrijkste betaalde aanbod van Spotify. Tidal en Deezer hebben een vergelijkbaar aanbod. Wel onderscheidend is de gratis luisterperiode van 3 maanden: meestal kun je maar een maand gratis proefdraaien.

Er is ook een familieabonnement voor $15*; daarmee kunnen maximaal 6 mensen luisteren via hun eigen account. Dat is voordeliger dan het familieabonnement van Spotify. Daar betaalt de hoofdafnemer €10 en elke extra gebruiker €5. Spotify heeft al aangegeven dat ze hun familie-abonnement goedkoper gaan maken.

* Nederlandse prijzen waren nog niet bekend ten tijde van de presentatie. Het is waarschijnlijk dat de dollarprijzen de prijzen in euro's zullen zijn.

Wanneer komt Apple Music?

De dienst wordt op 30 juni in 100 landen uitgebracht. Het is niet duidelijk of Nederland daar ook bij zit, maar het is zeer waarschijnlijk. Apple Music wordt meegeleverd in iOS 8.4; een update van Apple's mobiele besturingssysteem. Op de pc is de dienst beschikbaar na een update van iTunes. In de herfst komt Apple Music ook op apparaten met Android.

Persoonlijker aanpak

Apple wil muziek persoonlijker maken. Tijdens de presentatie kregen we een eerste indruk van de app. Apple legde de nadruk op een meer persoonlijke en emotionele benadering van muziek. Aanbevelingen krijg je niet alleen van een slim algoritme, maar ook van muziekexperts ('curatoren'). Zij stellen 'perfect playlists' samen op basis van jouw muzieksmaak. In 'For You' komen deze suggesties voor artiesten en albums samen.

Apple Music heeft verder onder meer de volgende diensten:

24/7 live radio

Een belangrijk onderdeel van Apple Music is Beats 1. Deze live radiozender zendt dag en nacht live muziek uit van dj's op 3 verschillende plaatsen wereldwijd (Los Angeles, New York en Londen).

Connect

Artiesten krijgen een persoonlijke pagina waar ze muziek, filmpjes, foto's, etc. kunnen delen. Gebruikers kunnen reageren op de boodschap van de artiest, ongeveer zoals bij Facebook.

Artiesten krijgen een persoonlijke pagina waar ze muziek, filmpjes, foto's, etc. kunnen delen. Gebruikers kunnen reageren op de boodschap van de artiest, ongeveer zoals bij Facebook. Video

Apple zal naar eigen zeggen meer dan 10.000 muziekvideo's aanbieden.

Lees meer:

Wat is Apple Music?

Apple Music is een muziekdienst waarbij je meer 30 miljoen nummers kunt streamen. Streamen wil zeggen dat de nummers van internet worden gedownload tijdens het luisteren. Ook eerder gekochte nummers in iTunes zijn te streamen via Apple Music.

Belangrijkste kenmerken:

Een abonnement kost €9,99 per maand en een gezinsabonnement €14,99 per maand. Daar kunnen 6 personen gebruik van maken; iCloud Family Sharing is hiervoor vereist. Er is geen gratis versie.

Na de meeste recente software-update (iOS 8.4) is Apple Music te gebruiken op een iPhone, iPad, iPod touch, Mac of pc.

Je kunt ook offline luisteren door de nummers op te slaan, zo verbruik je geen mobiele data.

Op basis van je aangegeven voorkeuren en de beluisterde nummers, raadt Apple Music je nieuwe muziek aan.

Het bevat ook een radiozender en een socialenetwerkenpagina voor artiesten.

