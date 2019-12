Apple Watch: review

Conclusie

De Apple Watch heeft een klein maar duidelijk scherm. Het is een mooi afgewerkt horloge, maar het blijft toch ook wel een beetje een schermpje om je pols. De smartwatch is aan de dikke kant, maar de dikte loopt niet uit de pas met de concurrentie zoals de Moto 360. Er zijn veel verschillende opties zijn om het toestel qua uiterlijk en innerlijk aan te passen, waardoor er altijd wel eentje is in jouw smaak. Aan de bediening moet je erg wennen. En het is soms onduidelijk hoe iets moet. Jammer is dat je vooralsnog alleen iMessages kunt beantwoorden. Bij Whatsapp-berichten en sms'jes gaat dat niet. De Apple Watch is op dit moment waarschijnlijk de beste smartwatch die je kunt kopen, maar ook de duurste, zelfs als je de goedkoopste 'Sports'-variant kiest. Met software waarvan de ondersteuningsduur onbekend is, en techniek die snel veroudert, is investeren in een nog duurdere roestvaststalen of zelfs gouden versie lastiger tot bijna onmogelijk te verantwoorden.

Persoonlijk aan te passen

Apple's Watch heeft vergeleken met concurrerende smartwatches, de meeste mogelijkheden om hem naar eigen smaak aan te passen. Voor een Apple-product is dat heel bijzonder, omdat er normaal juist maar heel weinig te kiezen valt. Nu is er wel keuze in materialen, kleuren, bandjes en de grootte van de horlogekast. Maar ook hoe en wat je uiteindelijk op je horloge toont is sterk te personaliseren. Fijn, want een horloge is ook een sieraad. En praktisch, want de één wil een simpele wijzerplaat met alleen streepjes. De ander wil ook de datum zien, een stopwatch starten of nog andere informatie ter beschikking hebben. Snel wisselen tussen verschillende vooringestelde wijzerplaten is ook eenvoudig mogelijk.

Uiterlijk

Smaken verschillen. Dus ook met de Apple Watch. De een vindt het een 'mooi dingetje' en de ander zou er nog geen €50 aan uit willen geven. De Apple Watch heeft een vierkant schermpje met afgeronde hoeken. Het lijkt daardoor toch een beetje alsof je een kleine smartphone om je pols hebt zitten. Het horloge is wel erg mooi afgewerkt. Ook het draagcomfort is goed. Je voelt het horloge niet tijdens het dragen en het zit niet in de weg met kleding. De Apple Watch is vrij dik, maar lijkt nog vrij compact vergeleken met andere smartwatches, zoals die van Pebble, Samsung en LG. Dat komt omdat de kast fraai afgerond is. We verwachten dat een volgende versie van de Watch dunner zal worden, net zoals dat na de eerste versies van de iPod Touch, iPhone en iPad gebeurde.

Klein maar fijn scherm

Ook al is het scherm klein (de 38 mm versie in ons geval), je kunt alles toch prima aflezen. Ook drukten we tot onze eigen verbazing weinig verkeerd op het touchscreen. Met dikkere vingers is de bediening wel wat lastiger. Je kunt bij de instellingen de tekstgrootte aanpassen. Dat is mooi, maar dan zie je een wat langere melding niet meer volledig op je scherm. Vieze vegen zie je wel snel. Dat is een minpuntje. En met direct zonlicht kun je de informatie niet meer zo goed aflezen.

Verlengstuk

De Apple Watch fungeert als een verlengstuk van de iPhone. Net als bij andere smartwatches is het idee dat je je telefoon minder vaak tevoorschijn hoeft te toveren, als je even iets wilt controleren. Om te starten moet je de Apple Watch eerst met je iPhone (5, 5C, 5S, 6 of 6 Plus) koppelen. Hiervoor installeer je op je iPhone de Apple Watch-app. Als je vanuit de Watch-app 'start koppeling' indrukt, wijst de rest van zelf. Beide apparaten moeten elkaar herkennen en hiervoor krijg je een code. Andere smartwatches werken op dezelfde manier. Belangrijk bij de koppeling is dat bluetooth aanstaat. Bluetooth zorgt ervoor dat telefoon en horloge met elkaar kunnen communiceren. Ook bij later gebruik moet bluetooth aanstaan, namelijk voor het ontvangen van berichten, telefoontjes en het mobiele internet om bijvoorbeeld het weerbericht te updaten. Wat de watch interessant maakt, is dat hij ook een verbinding kan maken met je iPhone als je op hetzelfde wifi-netwerk zit.

Wennen aan de bediening

De Apple Watch is op 3 manieren te bedienen:

via het touchscreen; via de kroon of het draaiwiel; en met een drukknop aan de zijkant.

Er zijn echter nog meer manieren van bedienen en soms doen ze hetzelfde. Dat maakt de bediening erg wennen en soms onduidelijk. Op den duur went het wel.

Hoe werkt het touchscreen?

Zoals op de smartphone, kun je op het touchscreen drukken om een app te openen, vegen/swipen (links, rechts, boven, beneden) door verschillende schermen, en ook van boven naar beneden scrollen. Dat scrollen kun je ook doen met de kroon. Daarbuiten heb je ook de mogelijkheid wat langer en harder te drukken op sommige apps wat een kleine trilling teruggeeft. Dit heet de 'Force Touch'-techniek. Je opent op deze manier de mogelijkheden binnen een app, denk aan het verwijderen of vlaggen van een bepaalde e-mail.

Wat kun je met de kroon?

Met de kroon aan de zijkant kun je voornamelijk scrollen binnen menu's maar je kunt er ook mee inzoomen. Dan zijn we er nog niet. Je kunt de kroon ook 1 keer, 2 keer of langer indrukken. Bij 1 keer drukken ga je naar je tijdsaanduidingscherm. Bij 2 keer drukken kom je in de laatst gebruikte app. Met langer indrukken roep je Siri op. Siri kun je overigens ook oproepen door 'Hé Siri' uit te spreken wanneer het scherm aanstaat.

En dat derde drukknopje dan?

De derde manier, het drukknopje aan de zijkant, is de meest eenduidige: door deze in te drukken krijg je je favoriete contacten te zien (zoals ingesteld op je iPhone). Het is een soort shortcut om bij deze personen te komen. Je favorieten kun je op deze manier gelijk bellen of een iMessage (dus geen Whatsapp en geen sms) sturen. Druk je weer op hetzelfde knopje, dan kom je weer terug in het scherm waar je ervoor was. Als je het knopje langer indrukt dan kun je de smartwatch helemaal uitzetten, op batterij-spaarstand of op slot zetten.

Toegangscode

Net als op je telefoon, kun je op de Apple Watch een toegangscode instellen. Gelukkig hoef je die niet elke keer opnieuw in te typen. Doe je de watch om, dan typ je de code eenmaal in. Daarna heeft het horloge door dat het om je pols zit en blijft het ontgrendeld. Doe je de Apple Watch af, dan gaat hij op slot.

Navigeren

Een goed voorbeeld waarbij de Watch en de iPhone samenwerken is het gebruik tijdens het navigeren. Op de watch kun je een kaartje tonen, maar het is erg klein, en daarmee niet comfortabel om te bekijken. Als navigatiehulp is de watch juist wél handig. Je kunt via Siri op de Apple Watch vragen naar een bepaalde locatie te navigeren. De iPhone berekent de route (met Apple Maps) en geeft die door aan de smartwatch. Die geeft aan de hand van tikjes op je pols aan of je naar links of naar rechts moet gaan. Ook komt het schermpje nu wel goed van pas. Mocht je toch nog wat meer overzicht willen dan haal je je iPhone weer tevoorschijn. Eén tikje op de blauwe balk in het thuisscherm leidt je naar de actieve Apple Maps-app. Met andere apps, zoals Google Maps werkt dit ook. Maar in dat geval moet je de navigatie op de iPhone starten.

Bellen met de Apple Watch

Met de Apple Watch kun je gesprekken beantwoorden en ook zelf starten. Het horloge bevat daarvoor een microfoontje en een speakertje. Contacten die op je iPhone staan, staan ook gelijk in de Apple Watch. Een toetsenbordje ontbreekt echter, dus een nummer dat niet in je contacten staat, kun je niet bellen. In plaats van een telefoon tegen je oor, praat je dus tegen je horloge. Dat is vreemd, maar tegelijk ook makkelijk als je telefoon in je tas zit of, bijvoorbeeld, als je aan het koken bent.

Wanneer je belt horen omstanders ook de persoon met wie je belt. Het geluid kun je harder en zachter zetten. Ben je buiten dan moet er niet te veel omgevingsgeluid zijn om de ander te verstaan. Binnen of op een rustige plek, staat het geluid hard genoeg. De kwaliteit van het geluid aan de kant van de Apple Watch is redelijk goed, de andere kant gaf ons aan dat we soms even wegvielen.

Voorkeur voor iMessage

iMessages (tekstberichten van iPhones), Whatsapp- en sms-berichten komen netjes binnen op de Apple Watch. Maar de laatste 2 soorten berichten kun je niet beantwoorden. In het begin van de ontwikkeling geeft Apple de eigen apps duidelijk nog voorrang. Je beantwoordt de iMessage door voorgeprogrammeerde antwoorden terug te sturen, bijvoorbeeld Ok of Thanks, maar je kunt ook zelf een tekst dicteren die de Apple Watch dan in tekst- of als audiobericht doorstuurt. In het Nederlands dicteren gaat best goed. Een toetsenbordje is er niet.

Niet alles wordt getoond

Foto's komen via iMessage netjes door, bij Whatsapp zie je alleen maar een icoontje dat er een foto is gestuurd. Je moet dan de telefoon erbij pakken. Sms'jes en iMessages blijven wel op je telefoon staan, Whatsapp-berichtjes zijn verdwenen. Beetje verwarrend allemaal. Op je telefoon staan alle berichten. Gelukkig komen de berichten niet op je Watch binnen als je met je telefoon bezig bent. Vind je al die berichten veel te veel? Dan kun je via de Watch-app instellen welke berichten wel en welke soort berichten niet binnen moeten komen op je horloge. E-mails kun je lezen op je watch, maar plaatjes en documenten worden niet getoond. Beantwoorden van een e-mail is niet mogelijk, wel verwijderen of vlaggen.

Sportbuddy

Naast informatie tonen, kan de smartwatch net als de meeste andere smartwatches ook gebruikt worden om je sportprestaties te meten. Apple zet de Work-Out-app op je watch en ook de Activiteit-app houdt bij hoe 'goed' je bezig bent. Zo krijg je om de zoveel tijd bij te lang zitten een waarschuwingsberichtje en -tikje (in te stellen). Loop je vervolgens een minuutje of wat rond, dan krijg je een beloningsberichtje. Dat is grappig. Verbeter je een record met jezelf, dan krijg je zelfs een medaille in de vorm van een plaatje op het scherm. In de watch zit een hartslagsensor die om de zoveel tijd je hartslag meet. Daar merk je niets van. Ga je een rondje rennen, dan meet de hartslagmeter constant. Voor het meten van de afstand zit er geen gps in de watch. Wel in de telefoon, dus die moet in ieder geval een keer mee. De keren erna lijkt het erop alsof de Watch heeft geleerd van jouw (hard)loop en fietspatroon: de afstand wordt gemeten terwijl de telefoon niet met bluetooth in verbinding staat.

Wat kun je verder met de Apple Watch?

Je kunt nog zoveel meer met de Watch. En er is veel aan te passen. Zo kun je ook de muziek en camera van je telefoon bedienen. Steeds meer apps worden Watch-proof. Apple heeft het voor ontwikkelaars ook relatief makkelijk gemaakt om bestaande apps met Watch-functionaliteiten uit te breiden. Ook betalen met je smartwatch (via Apple Pay, nog niet in Nederland) wordt een optie. Of je auto of hotelkamer openen.

Elke nacht aan de lader

Zoals bij veel andere smartwatches (behalve de Pebble) moet de Apple Watch elke nacht aan de oplader. Na een dag 'normaal' gebruik is er nog wel batterij-capaciteit over, maar wil je de volgende dag weer smart beginnen, dan zit er niets anders op de watch op het ladertje met magneet te klikken. Jammer genoeg wel weer een aparte lader erbij, maar wel een met een fijn lange kabel.

Flink prijskaartje

Ook al heeft iedereen een andere portemonnee-inhoud en ligt het er maar net aan waar je je geld aan uit wilt geven, de Apple Watch heeft een flink prijskaartje. Zo is de Sportlijn (Watch Sport) er vanaf €420. En dat is de goedkoopste uitgave. Ga je voor een categorie erboven (Watch) genaamd, (zelfde functionaliteiten, maar met saffierkristalglas en roestvrijstalen horlogekast) dan betaal je €670. Voor die bedragen kun je ook een goede smartphone kopen. Apple zou Apple niet zijn als ze er nog een schepje bovenop zouden doen. Want er bestaat ook een Watch Limited-lijn met gouden horlogekast: die is er vanaf €11.200!

Conclusie

Apple WatchOS 2 brengt een aantal verbeteringen, maar niets wereldschokkends. De belangrijkste vernieuwing is dat apps nu direct op je Apple Watch draaien. Echt grote voordelen daarvan zijn er nog niet. Eerst moeten er apps komen die maximaal gebruikmaken van de gegevens die de Apple Watch kan verzamelen.

Apps draaien vanaf de Apple Watch

In WatchOS 2 staan de apps op het geheugen van de Apple Watch. Daardoor laden ze iets sneller en zijn ze wat stabieler in het gebruik. Heel veel verschil is er niet met versie 1. De Apple Watch haalt zijn informatie nog steeds voor een groot deel van je iPhone (via bluetooth en wifi). Daarbij kan het nog steeds lang duren voordat je resultaat ziet.

Meer interessante apps

Appmakers kunnen in Watch OS2 gebruik maken van alle sensoren in de Apple Watch en de draaiknop. Dat biedt allerlei interessante mogelijkheden. Zo kan een sportapp zoals Strava direct je hartslag weergeven; nu is dat nog voorbehouden aan de gezondheidsapp van Apple zelf. In de komende tijd moeten er meer van dit soort apps bijkomen.

Watchfaces

Er zijn nieuwe achtergrondbeelden (watchfaces) beschikbaar. De meest in het oog springende zijn de time lapse beelden van grote steden. Daarbij zie je 24 uur gefilmd op een vaste locatie in onder meer Hong Kong, Parijs, New York, Shanghai en Londen.

Je kunt er ook voor kiezen om een eigen foto als achtergrond te gebruiken. De foto's komen uit de Foto's app op je iPhone.

De Modulaire look is uitgebreid met de mogelijkheid om informatie uit apps te tonen. Zo kun je uit Citymapper de aankomsttijd tonen in een hoekje van het scherm.

Tetherless wifi

WatchOS 2 maakt het mogelijk om direct te verbinden met een wifi-netwerk in de omgeving. Je hebt er dus geen iPhone meer bij nodig. Handig!

Reageren op mail

Naast iMessages kun je nu ook je mail beantwoorden via de Apple Watch. Je kunt een antwoord dicteren met je stem, emoji's kiezen of 'slimme antwoorden'. Bij de laatste categorie kies je uit een aantal standaard antwoorden die je zelf kunt instellen.

Time Travel

Met de nieuwe tijdreisfunctie draai je aan de kroon om vooruit en terug in de tijd te gaan. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke afspraken er aan komen. Deze functie is leuk, maar niet erg nuttig want als je meteen naar je agenda gaat, krijg je sneller een beter overzicht van je planning.

Nachtstand

Met de nachtstand kun je de Apple Watch op zijn kant leggen en een klok tonen terwijl hij aan het opladen is. Zo wordt het een wekker, met de kroon als snoozebutton.

Siri

Er zijn meer mogelijkheden om de Apple Watch met spraak te besturen. Siri kun je nu opdracht geven om een activiteit te starten, bijvoorbeeld hardlopen. Dit werkt goed, maar het blijft nog steeds vreemd om in het openbaar tegen je pols te praten.

