Apple’s nieuwe iPhones belangrijk verbeterd, toch niet de beste.

Apple zette ooit de toon in smartphoneland met de eerste iPhone. Sindsdien kijken Apple-fans jaarlijks uit naar ieder nieuw model. Voor sommigen is het een voorbeeld voor de industrie. De iPhones van Apple staan al jaren hoog, maar niet in de top van onze testresultaten. Een reden: met het kleinere scherm lukt het niet om het gebruiksgemak van andere, grotere telefoons te bereiken. Dit jaar bracht Apple eindelijk twee modellen op de markt met schermformaten die vergelijkbaar zijn met de andere merken. Staat Apple dan nu wel bovenaan? Nee, maar toch is er verbetering. Het grotere scherm helpt inderdaad bij het makkelijk aflezen van websites & apps. Er is nog een opvallend winstpunt; de ontvangstkwaliteit. Dat was jarenlang een zwak punt van de vorige generaties. De iPhone 5s scoorde nog een 4,9. De Apple iPhone 6 en de Apple iPhone 6 plus scoren nu een nette 8,2 en 7,8. Andere welkome kleine verbeteringen zijn de iets betere krasbestendigheid van de behuizing en de iets snellere plaatsbepaling bij navigeren. De iPhone had de huidige 'Beste uit de test'-smartphone voorbij kunnen streven als het op de accuduur beter had gescoord. Ook de afdrukvertraging van de camera zou nog korter kunnen.