Eerste indruk|Het Franse Archos biedt nu de Diamond S aan, een 5 inch smartphone met 16 megapixel camera. Het toestel is verder voorzien van een snelle processor en een kleurrijk amoledscherm. Ook 4G is aanwezig. Het toestel is vanaf december te koop. Wij hadden het toestel al eerder in handen.

Conclusie

De Archos Diamond S is uiteraard niet het snelste of meest geraffineerde toestel op de markt, maar de Diamond S levert een goede basis om er veel plezier van te hebben. Met de kale Android 5.1 is het voor Archos mogelijk om het toestel eenvoudig up-to-date te houden, en in ieder geval snel van een update naar Android 6 te voorzien. Bij belangrijke, gelijk geprijsde concurrenten weten we dat dit ook gebeurt, maar bij Archos is het afwachten. Dat is meteen de belangrijkste onzekerheid, als je voor dit toestel kiest.

Slank design

Het ontwerp van de Archos Diamond S is simpel maar doeltreffend. Qua uiterlijk doet het toestel veel denken aan een Sony Xperia Z-toestel. De telefoon heeft een metalen rand, een plastic voorkant en een glazen achterkant. Die metalen rand heeft een zwart kleurtje maar is wel krasgevoelig. Hierdoor komt de zilveren metaalkleur tevoorschijn bij een kras.

Het toestel ligt verder goed in de hand vanwege het geringe gewicht (118 gram) en de geringe dikte (6,5 mm). Ook de aan- en uitknop en de volumeknoppen zitten aan de zijkant op een goed bereikbare plek. De knoppen komen wel goedkoop over.

De schermranden zijn onder en boven redelijk breed waardoor het toestel wat lang aanvoelt. Dat is waarschijnlijk nodig om het toestel zijn geringe dikte te geven.

Amoled-scherm

Het 5 inch grote scherm heeft een fijn formaat, niet te klein maar ook niet te groot. De kijkhoek van het scherm is prima maar kan beter. De scherpte is met 294 pixels per inch niet spectaculair maar volstaat voor het meeste gebruik. Het scherm kan tevens op een erg heldere stand worden gezet. Dat is handig voor buitenshuis gebruik.

Bijzonder is dat Archos het toestel een amoled-scherm heeft gegeven, iets wat je niet zo vaak terugziet in budgetsmartphones. Kleuren zijn dan ook erg levendig en zwart is ook echt pikzwart. De aangedikte kleuren ogen fraai bij films en spellen, maar komen niet natuurlijk over. De kleuren zijn aanpasbaar in het instellingenmenu.

Snel en uit te breiden

De Archos Diamond S heeft een zogenaamde octa-core processor, met 8 rekenkernen. Je bladert dan ook lekker snel door het menu en je wisselt snel tussen apps. Het 2 GB werkgeheugen helpt daarbij om de apps op de achtergrond actief te houden. Heb je veel apps openstaan, dan zullen bepaalde apps wel opnieuw moeten laden en starten andere apps wat langzamer op. Bij de duurdere toestellen met 3 GB aan werkgeheugen is dat minder het geval.

Zware spellen, zoals racegames, zijn ook prima speelbaar, al wordt de telefoon er warm van. Met 16 GB geheugen heb je redelijk wat ruimte voor apps en mediabestanden. De 16 GB grens is niet hard begrensd, want mocht het niet genoeg zijn, dan kun je de Diamond S uitbreiden met een geheugenkaartje. Ook kun je 2 simkaarten in het toestel stoppen, bijvoorbeeld die van jezelf en de simkaart van je werk.

16 megapixel camera

Een budgettoestel heeft tegenwoordig ook een camera met veel megapixels, maar dat zegt nog niets over de kwaliteit van de foto's. Bij kunstlicht zijn foto's genomen met de Diamond S nogal overbelicht en krijg je een nogal fletse foto. Zoom je in, dan zie je ook dat foto's meer ruis bevatten dan bijvoorbeeld eenzelfde foto genomen met de Samsung Galaxy S5, een telefoon met een goede 16 megapixel camera. In het donker presteert de camera aardig, al verliezen je foto's wel aan detail.

Een ander minpuntje is dat het soms lang duurt voordat de camera-app is opgestart, zeker als je veel apps hebt openstaan. De camera-app heeft wel leuke extra's, zoals het fotograferen van een object uit meerdere hoeken en bewegende foto's.

Afgezien van de bezwaren, is het bij natuurlijk licht een prima camera.

Update naar Android 6?

De Archos Diamond S draait vanuit de doos op Android 5.1. De laatste versie van Android is 6.0. Hoewel nog niet veel andere toestellen op Android 6.0 draaien, is het te hopen dat Archos de Diamond S van een update naar de laatste versie voorziet, zeker omdat het toestel nieuw is. Archos heeft echter een slechte reputatie als het gaat om updates.

De productinformatie van Archos geeft informatie over hoe je kunt controleren of er updates zijn. Maar er wordt niet gemeld hoe lang het toestel ondersteund zal worden met nieuwe udpates.

De Diamond S is door het Android 5.0 besturingssysteem ook nog kwetsbaar voor het Stagefright-lek. Een concurrent als de General Mobile 4G is dat niet en draait al op 6.0. Dat toestel krijgt snelle updates direct van Google zelf. Ook Motorola heeft een betere reputatie als het gaat om updates. Zij bieden met de Moto G (2015) ook een betaalbaar alternatief.

Wat positief is aan Diamond S is dat Archos een bijna schone versie van Android meegeeft. Er is bijna niets aangepast en er is maar één extra app meegeleverd. Dat is gunstig voor de gebruikservaring en zou in theorie snellere updates mogelijk moeten maken.

Wat is de Archos Diamond S?

Steeds meer producenten proberen de perfecte smartphone voor €200 in de schappen te leggen. Voor die prijs koop je tegenwoordig een zeer redelijke smartphone. Archos biedt voor dit segment nu de Diamond S aan voor €200.

Specificaties Diamond S

Besturingssysteem: Android 5.1.1

Android 5.1.1 Beeldscherm: 5 inch

5 inch Resolutie: 720 x 1280 pixels

720 x 1280 pixels Pixeldichtheid: 294 ppi

294 ppi Gewicht: 118 gram

118 gram Afmetingen: 145 x 71,5 x 6,5 mm

145 x 71,5 x 6,5 mm Processor: 1,3 GHz octa-core

1,3 GHz octa-core Werkgeheugen: 2 GB

2 GB Opslagcapaciteit: 16 GB

16 GB Geheugenuitbreiding: Ja

Ja Verbinding: wifi/3G/4G

wifi/3G/4G Camera achterkant: 16 megapixel (flits en autofocus)

16 megapixel (flits en autofocus) Camera voorkant: 8 megapixel

8 megapixel Bijzonderheden: dualsim

dualsim Prijs vanaf: €200

€200 Verkrijgbaar vanaf: december 2015

