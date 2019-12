Beste budgetsmartphones tot €300 - lente 2016

Eerste indruk|Een goede smartphone hoeft niet duur te zijn. Om je te helpen bij het vinden van zo'n budgetsmartphone, maken we ieder kwartaal een overzicht van de meest interessante mobieltjes tot €300. In deze editie bespreken we 5 budgetsmartphones.

Vier van de 5 smartphones zijn voorzien van Android 5.1. Dat is niet de nieuwste Android-versie, maar nog redelijk actueel. De Microsoft Lumia 640 XL LTE draait op Windows 8 en zou een update naar Windows 10 moeten krijgen. Ga je een smartphone kopen, dan helpen we je kiezen tussen Google Android, Windows en het duurdere Apple iOS.

Duurdere smartphones hebben mogelijk een beter scherm, een betere camera en meer opslagruimte. Deze 5 smartphones maken acceptabele foto's en filmen in hd-resolutie.

LG G4s

De LG G4s is best een mooi apparaat. Het wordt geleverd met een full-hd-scherm met een goede beeldkwaliteit en gemakkelijk aanraakscherm. Deze telefoon presteert trouwens zeer goed in bijna alle testonderdelen. Met name e-mail- en internetgebruik is echt plezierig op dit apparaat. Ook de 8 megapixel-camera is bruikbaar onder goede lichtomstandigheden. Alleen de geleverde oordopjes zijn nogal slecht en moeten worden vervangen door betere. De ontvangstkwaliteit verzwakt als je met een vinger de onderzijde van de achterkant aanraakt. Toch is de LG G4s al met al een aanrader.

Specificaties:

Prijs: €240

Besturingssysteem: Android

Hanteerbare menu's met een duidelijke structuur

Gewicht:140 gram

Diagonaal scherm: 5,2 inch (13,2 cm)

Vrije opslagruimte: 2,9 GB (die je kunt uitbreiden met een geheugenkaart)

Ondersteuning NFC

Verwisselbare batterij

WIKO Pulp Fab 4G

De Wiko Pulp Fab 4G is nogal een grote smartphone met middelmatige specificaties. Het aanraakscherm is van goede kwaliteit, heeft een goede beeldkwaliteit en is door zijn grootte handig om mee te internetten en e-mailen. De kwaliteit van de 13 megapixel-camera is bevredigend. De meeste resultaten zijn op een goed niveau. Opvallend zijn de goede batterijprestaties en goede geluidskwaliteit van de meegeleverde oordopjes. Niet spectaculair, maar ook geen slecht apparaat.

Specificaties:

Prijs: €180

Besturingssysteem: Android

Hanteerbare menu's

Gewicht:171 gram

Diagonaal scherm: 5,5 inch (14 cm)

Vrije opslagruimte: 9,81 GB (die je kunt uitbreiden met een geheugenkaart)

Geschikt voor 2 simkaarten

Microsoft Lumia 640 XL LTE

De Microsoft Lumia 640 XL LTE heeft een vrij groot scherm met goede beeldkwaliteit en gemakkelijk aanraakscherm. De resolutie is slechts bevredigend en het apparaat is vrij omvangrijk vanwege de vorm en dikte. Deze smartphone wordt geleverd zonder koptelefoon en ook zonder usb-kabel. De prestaties zijn te zwak voor veeleisende spellen als FIFA 15. Die verlopen niet vloeiend en het beeld is dan wat schokkerig. De batterij presteert zwak en we vinden 4 uur oplaadtijd erg lang. De goede offline navigatie wordt beperkt doordat de kaarten alleen kunnen worden opgeslagen in het interne geheugen, waarvan slechts 2,68 GB vrij is. De camera van 13 megapixel beschikt over een flitser en kan tot 4 keer zoomen. De camera is gemiddeld en kan niet worden vergeleken met de goede reputatie van de Lumia 1020-camera. De videokwaliteit is wel goed. Al met al een gemiddelde, maar grote Lumia-telefoon.

Specificaties:

Prijs: €225

Besturingssysteem: Windows

Hanteerbare menu's

Gewicht: 173 gram

Diagonaal scherm: 5,7 inch (14,5 cm)

Vrije opslagruimte 2,68 GB (die je kunt uitbreiden met een geheugenkaart)

Ondersteuning NFC

Verwisselbare batterij

Samsung Galaxy J5

De Samsung Galaxy J5 is een nogal mager uitgeruste smartphone. Het touchscreen werkt erg goed. Ook de beeldkwaliteit is voldoende voor internet en e-mailgebruik. Al met al is het eerder een instapmodel, maar geen slechte smartphone. Opvallend is de goede ontvangstkwaliteit, die desalniettemin verzwakt als je met een vinger de onderzijde van de achterkant aanraakt. De camera van 13 megapixel beschikt over een flitser en kan tot 4 keer zoomen. De knopjes van deze smartphone zijn niet verlicht.

Specificaties:

Prijs: €210

Besturingssysteem: Android

Hanteerbare menu's met een duidelijke structuur

Gewicht: 146 gram

Diagonaal scherm: 5 inch (12,7 cm).

Vrije opslagruimte: 4,27 GB (die je kunt uitbreiden met een geheugenkaart)

Ondersteuning NFC

Verwisselbare batterij

Motorola Moto G 2015

De Motorola Moto G is een waterdichte (IPX7-certificering) smartphone, die na 30 minuten onderdompelen in 1 meter diep water zonder enige beperkingen kan worden gebruikt. Hij heeft een goede beeldkwaliteit en gemakkelijk aanraakscherm. De luidspreker aan de voorzijde is duidelijk beter dan bij de meeste andere smartphones, maar geeft enkel mono-geluid, net als bij de meeste anderen. De camera van 13 megapixel beschikt over een flitser en kan tot 4 keer zoomen. De Moto G is een goed en aan te bevelen het apparaat.

Specificaties:

Prijs: €200

Besturingssysteem: Android

Hanteerbare menu's met een duidelijke structuur

Gewicht:153 gram

Diagonaal scherm: 5 inch (12,7 cm)

Vrije opslagruimte: 3,92 GB (die je kunt uitbreiden met een geheugenkaart)

Batterij niet verwisselbaar

Wordt zonder oplader en zonder oordopjes geleverd

