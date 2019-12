Beste budgetsmartphones tot €300 - zomer 2016

Deze 5 smartphones zijn voorzien van Android 6 of Windows 10. Dat zijn de nieuwste versies van deze smartphone-software. Een up-to-date besturingsysteem is om meerdere redenen belangrijk, zoals beveiliging en nieuwe functies. Denk daarbij aan de privacy-instellingen per app in Android 6.

Om je te helpen een keuze te maken tussen Android, Windows en het duurdere iOS, bieden we extra informatie over deze 3 smartphone-besturingssystemen.

Duurdere smartphones kunnen op allerlei testaspecten beter zijn. Meestal bezuinigt de fabrikant bij goedkopere smartphones op het scherm of de camera.

LG Google Nexus 5X (€285)

De Google Nexus 5X is gemaakt door LG, maar heeft een onaangepaste Android-versie die snel van updates wordt voorzien. Er is genoeg vrije ruimte voor apps en multimedia.

Deze smartphone is een topmodel met goede specificaties, die in de meeste testonderdelen aardig scoort. Hij is makkelijk te bedienen en haalt prima punten voor bellen, sms'en, internetten en e-mailen. Het is ook een degelijke telefoon die best tegen een stootje of wat regendruppels kan.

De luidsprekers zijn niet zo luid en niet zo goed, maar de geluidskwaliteit via de meegeleverde hoofdtelefoon is dik in orde. De camera is voldoende en beter dan die van de andere telefoons in dit artikel. Wie graag video’s maakt, kan beter kiezen voor een ander model: de geluidskwaliteit van video-opnames is namelijk ruim onvoldoende.

Het apparaat is voorzien van een nieuw kabeltype: usb-c. Dat is lastig als je je oplader bent vergeten of wilt synchroniseren met de pc. Opladen gaat wel bijzonder snel: de telefoon is vol in iets meer dan een uur.

Lees ook onze uitgebreide eerste indruk van de Nexus 5X.

LG G4c (€170)

De LG G4c is een typische middenklasser: niet uitmuntend, maar zeker ook niet slecht. Al met al een ruime voldoende voor deze smartphone. Let op dat je hem niet verwart met de duurdere G4 en G4s.

De G4c heeft de beste batterijduur uit deze selectie. Het beeldscherm is goed, muziek luisteren gaat ook goed en ook navigeren is voldoende, al duurt het wel even voordat de GPS je locatie bepaald heeft.

De camera is makkelijk in gebruik en is uitgerust met voldoende functies. De fotokwaliteit is echter onvoldoende en bungelt op dat gebied een beetje tussen de 2 Lumia’s in, net als de Moto G.

Dit is een indrukwekkende telefoon voor z’n prijs. Helaas heeft LG ook bezuinigd op de vrije opslagruimte: die is het minst van al deze 5 telefoons.

Motorola Moto G 2015 (€160)

De Motorola Moto G 2015 is een waterdichte (IPX7-certificering) smartphone, die na 30 minuten onderdompelen in een meter diep water onmiddellijk kon worden gebruikt zonder enige beperkingen. Hij heeft een goede beeldkwaliteit en gemakkelijk aanraakscherm. De luidspreker aan de voorzijde is duidelijk beter dan bij de meeste andere smartphones, maar geeft enkel mono-geluid, net als bij de meeste andere.

Lees ook onze uitgebreide eerste indruk van de Motorola Moto G 2015.

De Motorola Moto G 2015 heeft hanteerbare menu’s met een duidelijke structuur. De batterij presteert goed, maar je kunt deze niet zelf verwisselen.

Op dit mobieltje is niet zoveel vrije opslagruimte beschikbaar: zo’n 4GB. De doos zit minder vol: het apparaat wordt zonder oplader en zonder oordopjes geleverd.

Microsoft Lumia 650 (€200)

De Microsoft Lumia 650 is een stijlvolle smartphone en dat is zogezegd a-typisch voor de Lumia-serie. Het ontwerp kan bovendien tegen een stootje en is goed bestand tegen waterdruppels.

Dit is een prima mobiel om mee te bellen, sms'en, internetten en e-mailen. Het beeldscherm is goed en reageert goed op aanrakingen. Wie al met Windows op zijn computer werkt, heeft de bediening snel onder de knie. Bovendien is er meer dan 10 gigabyte vrije opslagruimte. Daarmee is hij het ruimst bedeeld van deze 5 mobieltjes.

Voor de veeleisende gebruiker is deze smartphone echter te karig: de batterijduur is kort, hij is te traag voor complexe spellen en de camera is slechts matig te noemen.

Lees ook onze uitgebreide eerste indruk van de Microsoft Lumia 650.

Microsoft Lumia 550 (€120)

De Microsoft Lumia 550 is de goedkoopste telefoon van dit stel. Hij is dan ook karig uitgerust: weinig vrije opslagruimte (zo’n 4 GB), geen meegeleverde hoofdtelefoon, en het ontbreken van een kompas maakt hem minder geschikt voor navigeren.

Toch heeft dit mobieltje de beste prijs/kwaliteit-verhouding van deze selectie. Je kunt hem prima gebruiken voor basisgebruik: bellen, sms, internet en e-mail. Verwacht verder geen wonderen: het apparaat is traag, de camera onvoldoende en in onze valtest brak het scherm al snel.

