Beste budgetsmartphones tot €300 – herfst 2016

Android 6 is de nieuwste versie van de Android smartphone software. Een up-to-date besturingssysteem is om meerdere redenen belangrijk, zoals beveiliging en nieuwe functies. Denk daarbij aan de privacy-instellingen per app in Android 6.

Smartphones in deze prijsklasse zijn eigenlijk nooit de allerbeste. Bij goedkopere smartphones moet de fabrikant bezuinigen op onderdelen als het scherm en de camera. Bekijk wat de beste smartphones zijn.

HTC One M8s (€300)

De HTC One M8s is een smartphone van hoge kwaliteit met goede testresultaten. De metalen behuizing maakt een stijlvolle indruk en ligt lekker in de hand. Er komen snel krasjes op de behuizing, maar het 12,6 cm (5 inch) grote scherm is hier wel goed tegen bestand.

De 2 speakers aan de voorzijde kenmerken deze mobiele telefoon. Stereospeakers zijn ongebruikelijk, maar ze klinken op deze telefoon zeer goed.

Deze telefoon lijkt op andere modellen uit dezelfde serie: de HTC One M8 en HTC One M9. Vergeleken met de 4 megapixel camera van de M8, heeft de camera van deze M8s een veel hogere resolutie van 13 megapixel. Dat is echter niets vergeleken bij de 20 megapixel van de duurdere M9, die ook een net iets betere fotokwaliteit heeft.

Al met al is de M8s een aanrader.

Huawei P9 Lite (€280)

Zoals de naam al doet vermoeden, is de Huawei P9 Lite de uitgeklede ‘light’-versie van het Huawei P9-vlaggenschip. Er zijn weinig concessies gedaan aan bijvoorbeeld de camerakwaliteit. Verder scoort de Lite-versie maar op een handvol testaspecten, zoals beeldstabilisatie, iets lager dan het duurdere P9-topmodel. Er zijn wel concessies gedaan aan het materiaal, geluid en de moderne technieken. Zo is er een traditionele micro-usbkabel en niet de nieuwste, omkeerbare usb-c-variant. Ook is er geen ondersteuning voor 5Ghz WiFi.

In tegenstelling tot het topmodel kan je deze Lite-versie met 2 sim-kaarten gebruiken. Voor extra opslagruimte kan er ook een microSD-kaart in, ten koste van de tweede simkaart. Maar let op: als je deze telefoon in combinatie met een telefoonabonnement afneemt, krijg je een versie waar maar 1 sim-kaart inpast. Zelf kopen heeft dus voordelen.

Deze smartphone heeft een aantal aardige functies. Er is een speciale handschoenmodus, die niet helemaal perfect werkt, en een vingerafdruklezer die wél goed werkt. De software bevat allerhande snufjes onder de noemer ‘smart assistance’. Zoals een set bedieningsmogelijkheden via beweging, stem of met één hand.

Deze smartphone is aan te bevelen. Lees ook de uitgebreide eerste indruk van de Huawei P9 Lite.

LG Google Nexus 5X (€260)

De Google Nexus 5X is gemaakt door LG, maar heeft een onaangepaste Android-versie die snel van updates wordt voorzien. De luidsprekers zijn net als bij Samsungs Galaxy J5 niet zo goed. De geluidskwaliteit via de meegeleverde hoofdtelefoon is wel dik in orde.

De camera van de Nexus 5X was beter dan de andere telefoons in onze vorige lente-selectie, maar nu wordt hij geëvenaard door de HTC en de Motorola. De P9 Lite presteert qua foto’s en video’s het beste van deze 5 budgetsmartphones.

Het mobieltje is voorzien van een nieuw kabeltype: usb-c. Die kun je niet verkeerd om houden en is daardoor iets makkelijker in gebruik. De Nexus 5X kan hiermee razendsnel opladen: de telefoon is vol in iets meer dan 1 uur.

Lees ook onze uitgebreide eerste indruk van de Nexus 5X.

Samsung Galaxy J5 2016 (€230)

De Samsung Galaxy J5 is de derde J-variant die we hebben getest. De Samsung J3 en Samsung J1 zijn beiden minder goed en minder rijk uitgerust. De J5 heeft dan wel de beste papieren in de J-serie, maar ten opzichte van de duurdere Galaxy-telefoons is het een kale boel: geen kompas, geen gyroscoop, geen lichtsensor, geen toetsverlichting. Sommige handelingen zijn daardoor minder gebruiksvriendelijk.

In tegenstelling tot de vernieuwde Samsung A3 en Samsung A5 draait de J5 wél op het nieuwste Android 6. Daarmee heeft de J5 duidelijk een streepje voor op de, verder betere, A-serie.

De camera en het beeldscherm zijn van gemiddelde kwaliteit, maar net iets minder dan de andere 4 telefoons in dit artikel. Onder de streep is de Samsung J5 een prima aan te raden smartphone.

Bekijk de gedetailleerde testresultaten van de Samsung Galaxy J5 2016 en vergelijk deze Samsung smartphone met andere telefoons, zoals andere Galaxy J-, A- en S-modellen.

Motorola Moto G4 Plus (€270)

Tot slot is de Motorola Moto G4 Plus een noemenswaardige smartphone. Net als de €50 goedkopere Moto G4 heeft de G4 Plus een goed en helder scherm (zelfs het beste van deze 5 telefoons) dat goed op aanrakingen reageert. De batterijduur is langer dan de andere 4 uit deze budgetselectie en ook de luidspreker klinkt verrassend goed. Al evenaart het niet de geluidskwaliteit van HTC.

Hoewel de G4 en G4 Plus een identiek formaat, ontwerp en processor hebben, staat alleen de Plus-versie in de lijst met beste budgetsmartphones. Die variant maakt bijvoorbeeld net iets betere foto’s en video’s. Ook is de G4 Plus makkelijker te ontgrendelen door de vingerafdruklezer aan de voorzijde. Dankzij de meegeleverde snel-lader is een lege batterij binnen 3 uur vol.

Over de gewone G4 schreven we eerder al een eerste indruk.