Beste budgetsmartphones tot €300 - winter 2016

Net als in ons vorig overzicht staan er ook nu alleen Android 6 toestellen in deze top 5 beste smartphones onder de €300. De Windows 10 telefoons in onze test vallen buiten de boot en de Apple iPhones hebben allemaal een nieuwprijs die hoger ligt dan €300. In de Consumentengids van oktober 2016 staat een artikel over de verschillen tussen Android en iOS. Dit helpt je om een keuze te maken tussen Android, Windows en het duurdere iOS.

We maken elk kwartaal een selectie van de beste goedkope smartphones. Daarnaast bekijken we ook de beste goedkope tablets.

Android 6 is niet meer de nieuwste versie van de Android smartphone software, maar er zijn helaas nog bijna geen budgettoestellen die op het nieuwe Android 7 draaien. Daar kunnen we dus nog geen overzicht van maken. Er is 1 positieve uitzondering, zoals je hieronder leest. Een up-to-date besturingssysteem is om meerdere redenen belangrijk, zoals beveiliging en nieuwe functies. Denk daarbij aan de privacy-instellingen per app in Android 6.

Smartphones in deze prijsklasse zijn eigenlijk nooit de allerbeste. Bij goedkopere smartphones moet de fabrikant bezuinigen op onderdelen als het scherm en de camera. Bekijk wat de beste smartphones zijn.

Huawei P9 Lite (€280)

De beste budgetsmartphone van deze editie is de Huawei P9 Lite. Zoals zijn naam al doet vermoeden, is dit toestel van Huawei de uitgeklede ‘light’-versie van het Huawei P9-vlaggenschip. In vergelijking met andere budgetsmartphones is er echter weinig 'light' aan de P9 Lite. Zo zijn er weinig concessies gedaan aan bijvoorbeeld de camerakwaliteit. Verder scoort de Lite-versie maar op een handvol testaspecten, zoals beeldstabilisatie, iets lager dan het duurdere P9-topmodel. Er zijn wel concessies gedaan aan het materiaal, geluid en de moderne technieken. Zo is er een traditionele micro-usbkabel en niet de nieuwste, omkeerbare usb-c-variant. Ook is er geen ondersteuning voor 5Ghz WiFi.

In tegenstelling tot het topmodel kan je deze Lite-versie met 2 sim-kaarten gebruiken. Voor extra opslagruimte kan er ook een microSD-kaart in, ten koste van de tweede simkaart. Maar let op: als je deze telefoon in combinatie met een telefoonabonnement afneemt, krijg je een versie waar maar 1 sim-kaart inpast. Zelf kopen heeft dus voordelen.

Deze smartphone heeft een aantal aardige functies. Er is een speciale handschoenmodus, die alleen niet helemaal perfect werkt, en een vingerafdruklezer die wél goed werkt. De software bevat allerhande snufjes onder de noemer ‘smart assistance’. Zoals een set bedieningsmogelijkheden via beweging, stem of met één hand.

Deze smartphone is aan te bevelen. Lees ook de uitgebreide eerste indruk van de Huawei P9 Lite.

Samsung Galaxy A3 2016 (€220)

Samsung heeft de Samsung Galaxy A3 2016 recentelijk een update naar Android 6 gegeven, waardoor we hem nog net in de top 5 konden meenemen. De A3 is een van de betere budgetsmartphones van dit moment en bovendien de goedkoopste in de lijst.

Voor €220 heb je een telefoon met een degelijke metalen behuizing, prima scherm en goede batterijduur. Zijn 13 megapixel camera is alleen niet om over naar huis te schrijven. De camera's van de andere budgetsmartphones, behalve van de Galaxy J5, schieten betere plaatjes.

Ten opzichte van de bijna €100 duurdere Samsung Galaxy A5 mist de A3 een vingerafdrukscanner en een snellader om de batterij mee op te laden. Ook heeft de A5 een scherper display. Wel beschikt de A3 over een NFC chip, een kompas en een geheugenkaartlezer voor MicroSD-kaartjes tot 256GB.

Bekijk ook de testresultaten van de Samsung Galaxy A3 2016 en van alle andere smartphones.

Samsung Galaxy J5 2016 (€225)

De A-serie smartphones zijn niet de enige budgetmodellen van Samsung. Sinds dit jaar is daar in Nederland ook de J-serie bijgekomen. Deze telefoons hebben een ander ontwerp en zijn wat goedkoper, de Samsung J3 kost bijvoorbeeld zo'n €160 en de Samsung J1 zit daar met €150 nog iets onder.

De Samsung Galaxy J5 is de derde J-variant die we hebben getest. Deze heeft de beste papieren, maar ten opzichte van de duurdere Galaxy-telefoons is het een kale boel: geen kompas, geen gyroscoop, geen lichtsensor, geen toetsverlichting. Sommige handelingen zijn daardoor minder gebruiksvriendelijk.

De camera's en het beeldscherm zijn van gemiddelde kwaliteit, maar minder dan de andere 4 telefoons in deze lijst. Een pluspunt is zijn verwisselbare batterij. Onder de streep is de Samsung J5 een prima aan te raden smartphone.

Bekijk de gedetailleerde testresultaten van de Samsung Galaxy J5 2016 en vergelijk deze Samsung smartphone met andere telefoons, zoals andere Galaxy J-, A- en S-modellen.

Alcatel OneTouch Idol 3 5,5 (€250)

De OneTouch Idol 3 5,5 is een forse 5,5-inch telefoon met behoorlijk veel toeters en bellen voor een budgetsmartphone. Zo beschikt hij over NFC, stereo speakers van JBL waar relatief goed geluid uit komt, een Full HD-scherm en een camera met beeldstabilisatie bij het maken van video's. Dat is leuk voor wie graag filmt.

Tot zover de voordelen. De batterijduur van de Idol 3 is helaas matig en hij heeft geen usb c-aansluiting. Daarnaast is de telefoon een uitlopend model. Hij heeft van Alcatel weliswaar een update naar Android 6 gehad, maar we verwachten niet meer dat er ook nog een update naar versie 7 zal komen.

Er is ook een 4,7-inch versie van de OneTouch Idol 3, die kost ongeveer €50 minder maar heeft andere specificaties en is minder goed dan zijn grote broer.

Motorola Moto G4 Plus (€260)

Voor het mooiste beeldscherm in de categorie budgetsmartphones moet je bij Motorola zijn. Net als de €50 goedkopere Moto G4 heeft de Motorola Moto G4 Plus een goed en helder display (het beste van deze 5 telefoons) dat bovendien goed op aanrakingen reageert. Daarnaast is de batterijduur langer dan die van de andere budgettelefoons en klinkt de luidspreker verrassend goed.

Hoewel de G4 en G4 Plus een identiek formaat, ontwerp en processor hebben, staat alleen de Plus-versie in de lijst met beste budgetsmartphones. Deze variant maakt net iets betere foto’s en video’s en is makkelijker te ontgrendelen door de vingerafdruklezer aan de voorzijde. Dankzij de meegeleverde snel-lader is een lege batterij binnen 3 uur vol.

Over de gewone G4 schreven we eerder al een eerste indruk.

Eervolle vermelding: General Mobile 5 Plus (€300)

Hij valt net buiten de top 5 maar we willen toch even stil staan bij de General Mobile 5 Plus. Deze smartphone van de Turkse fabrikant draait namelijk als enige budgettelefoon op het nieuwe Android 7.0 en laat daarmee zien hoe het ook kan. Het gaat bovendien om een vrij kale Android-versie, met weinig voorgeïnstalleerde apps. General Mobile belooft minimaal 2 jaar updates, al is het niet helemaal duidelijk wanneer dat precies is ingegaan. De telefoon is immers op het moment van schrijven al bijna een half jaar te koop.

Wat ons verder opvalt aan de 5 Plus is zijn vrij ruime opslagcapaciteit van 32GB (waarvan 25GB beschikbaar), dat is meer dan bij de telefoons in de top 5. Ook behoorlijk uniek is de usb c-aansluiting om hem mee op te laden. Wat de batterij betreft, moet de 5 Plus wel zijn meerdere erkennen in de andere budgettoestellen. Zijn accu gaat het minst lang mee van allemaal. Hij is met een richtprijs van €300 daarnaast duurder dan de rest.

We schreven eerder ook een eerste indruk van de General Mobile 5 Plus.

