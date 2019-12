Beste goedkope smartphones, herfst 2017

Beste smartphones voor minder dan €300

Van de tientallen smartphones die we dit jaar getest hebben bekijken we welke de beste zijn voor minder dan €300. Duurdere smartphones doen het vaak beter in onze test, maar voor €300 krijg je toestel met voldoende mogelijkheden die veel waar voor zijn geld biedt. We bekijken de 5 beste.

Bezuinigd op de camera

Fabrikanten bezuinigen het meest op smartphonecamera’s in goedkopere modellen. Alle telefoons uit deze selectie maken bijvoorbeeld matige foto’s bij weinig licht.

De Huawei P10 Lite scoort op alle vlakken prima en heeft de beste camera van deze selectie. De P8 Lite (2017) heeft een camera die net wat minder presteert en hij heeft daarnaast minder opslagruimte. Hij is wel een stuk goedkoper.

Vingerafdrukscanners en dubbele simkaarten

Op de Sony Xperia XA1 na beschikken al deze modellen over een vingerafdrukscanner en ruimte voor 2 simkaarten. Met de vingerafdrukscanner ontgrendel je de smartphone lekker snel.

De ruimte voor 2 simkaarten komt goed van pas als je zowel een zakelijk als privé telefoonnummer hebt of wanneer je tijdens je reis een buitenlandse sim wilt gebruiken terwijl je toch bereikbaar bent op je Nederlandse telefoonnummer. Bij de Galaxy J5 2017 heb je de 'duos' versie nodig om 2 simkaarten te gebruiken.

Vergelijk smartphonecamera's

Vind je een goede camera op je smartphone belangrijk? Dan kun je beter wat meer uitgeven. Als lid van de Consumentenbond kun je in onze vergelijker sorteren op smartphones met een goede camera. En bekijk ook de beste smartphones.

Huawei P10 Lite (€300)

Uiterlijk

Het strakke uiterlijk en de metalen rand van de P10 Lite zorgen dat hij wel wat weg heeft van een iPhone. Het scherm van 5,2 inch (13,2cm) geeft een mooi scherp en helder full-hd-beeld. Daardoor kun je er goed foto’s en video’s op kijken. Hij werkt ook erg prettig voor het versturen van berichten, bellen en surfen met de browser.

De P10 Lite heeft de beste camera van de smartphones uit deze selectie die bij normaal licht prima foto’s maakt. De batterij gaat vrij lang mee, maar de andere telefoons uit deze selectie doen langer met één acculading. Het toestel kan een regenbuitje goed hebben, hij is alleen niet waterdicht.

Opslagruimte

De telefoon heeft 32 gigabyte opslag, waarvan je ongeveer 20 gigabyte zelf kunt vullen. De Consumentenbond bekijkt van elke smartphone hoeveel opslagruimte er écht te gebruiken is. Als lid kun je bij iedere smartphone in de vergelijker zien hoeveel ruimte er vrij is. De beschikbare opslag is uit te bereiden met een microSD-kaartje, maar daar kunnen geen apps op.

Huawei P8 Lite 2017 (€200)

Uiterlijk

De Huawei P8 Lite 2017 lijkt sterk op de nieuwere P10 Lite van Huawei. Ook dit toestel heeft een scherm van 5,2 inch die een mooi, helder beeld geeft. Op veel onderdelen komt de P8 Lite 2017 net zo goed uit de test als de P10 Lite.

Opslagruimte

Maar er zijn zeker verschillen waarvan de grootste de prijs is. De P8 Lite 2017 is bijna €100 goedkoper. De telefoon heeft 16 gigabyte opslag, waarvan je slechts 7 gigabyte zelf kunt vullen. Met een microSD-kaartje kun je het geheugen uitbreiden, maar daar kun je met deze smartphone geen apps op zetten.

Gebruik je graag veel verschillende (grote) apps, dan is de P10 Lite een betere keuze.

Mindere fotokwaliteit

Daarnaast is de fotokwaliteit net wat minder. De P8 heeft een kunststof rand in plaats van een metalen rand, de voor- en achterkant zijn van glas. In onze valtest deed hij het nog beter dan de P10 Lite, die ook al goed uit de test kwam.

Samsung Galaxy J5 2017 (€240)

Prima prestaties op veel vlakken

De Galaxy J5 2017 is een telefoon die op veel vlakken prima presteert. Hij heeft een mooie zware metalen behuizing en gaat lang mee op één acculading. Ook het invoeren van tekst gaat erg gemakkelijk. De foto’s zijn aardig en van prima kwaliteit voor deze prijs.

Minder scherp beeld

Helaas is de resolutie van het 5,2 inch-scherm niet zo hoog als bij de P10 en P8 Lite. Daardoor is het beeld minder scherp. Het contrast is erg goed, maar het scherm is niet erg helder. Het toestel kan helaas ook minder goed tegen stoten of vallen.

Opslagruimte en simkaart

Van de interne opslagruimte van 16gb kun je zelf slechts 8 gigabyte gebruiken. Gelukkig is het wel mogelijk om het geheugen uit te breiden met een microSD-kaartje. Ook apps kunnen op dat kaartje worden geïnstalleerd.

Standaard kun je maar 1 simkaart gebruiken. Er is ook een 'Duos' versie beschikbaar, waarmee je 2 simkaartjes tegelijk kunt gebruiken.

Eerste indruk

Lenovo P2 (€280)

Batterij gaat het langst mee

Ben je de hele dag in de weer met je smartphone? Dan is de Lenovo P2 een prima keuze. Hij heeft een zeer grote batterij die gemakkelijk het langst mee gaat. Vergeleken met de Huawei P10 Lite ging de batterij in onze test meer dan 2 keer zo lang mee.

Groter scherm

Het 5,5 inch (14 cm) scherm van dit toestel is groter dan de rest. En dit scherm geeft een scherp en helder beeld. Door het grotere scherm en de grote batterij is dit het grootste en zwaarste toestel uit de selectie. Hij is minimaal een halve centimeter langer dan de rest en minimaal een halve milimeter dikker. Dat maakt hem net wat minder goed draagbaar dan de rest.

Matige camera en geen oordopjes

Helaas is de camera van dit toestel matig. Ook foto’s bij daglicht zijn onder de maat. Dit toestel heeft daarnaast als enige geen oordopjes meegeleverd. Van de 32gb opslagruimte is nog veel te gebruiken voor eigen media en apps, ruim 22 gigabyte. Het geheugen is ook uit te breiden en apps kunnen ook op het microSD-kaartje worden geplaatst.

Sony Xperia XA1 (€280)

Lichtste en smalste smartphone

Dit is de lichtste en smalste smartphone uit deze selectie. Het heldere en smalle scherm van de Xperia XA1 is 5 inch (12,7 cm). Helaas is het contrast en de scherpte wat minder. Doordat het scherm vooral minder breed is kun je hem wel gemakkelijker met één hand bedienen.

Allrounder

De kwaliteit van de foto’s is best aardig, al zijn ook bij deze smartphone de foto’s in donkere ruimtes zeer matig. Het toestel is verder prima te gebruiken voor alledaagse taken, een prima allrounder.

Opslagruimte en handige USB-kabel

Met de interne opslagruimte van 32gb hou je 20 gigabyte over voor foto’s, video’s, muziek en apps. Je kunt de opslagruimte uitbreiden en apps kunnen ook op de microSD-kaart worden gezet.

De Xperia XA1 is de enige smartphone uit deze selectie die je oplaadt met een USB-C-kabel. Bij zo'n kabel bestaat er geen specifieke boven- en onderkant meer, waardoor je de stekker met beide kanten in de ingang kunt steken.

Hoe selecteren we?

Alle gekozen smartphones kosten maximaal €300, zijn recent uitgebracht en hebben een geüpdatet besturingssysteem. Koop geen smartphone met oude software. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun producten langer van updates moeten voorzien. Mee eens? Steun onze actie Updaten!

De smartphones in deze selectie draaien op het Android besturingssysteem. De Windows 10 telefoons in onze test vallen buiten de boot en de Apple iPhones hebben allemaal een nieuwprijs die hoger ligt dan €300. De geselecteerde smartphones hebben minimaal een update voor Android 7.0. Die update is in augustus 2016 uitgebracht. Inmiddels is Android 8.0 beschikbaar, de update naar deze versie verwachten we de komende maanden op enkele toestellen.