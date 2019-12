Beste goedkope smartphones, herfst 2018

Van de ruim 100 geteste smartphones selecteren we de beste telefoons voor minder dan €300. Duurdere smartphones doen het vaak beter in onze test, maar voor minder dan €300 zijn er al toestellen verkrijgbaar waarmee je prima uit de voeten kunt en die veel waar voor hun geld bieden.

Op sommige vlakken doen budgetsmartphones niet onder voor duurdere modellen. De batterijduur en het bereik van het toestel zijn vaak vergelijkbaar met duurdere smartphones. En alle smartphones in deze selectie hebben een vingerafdrukscanner. Handig, want daarmee ontgrendel je sneller en gemakkelijker dan met een pincode, wachtwoord of patroon.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartphones goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste smartphone

Minder ruimte

Maar op een aantal punten doet een goedkopere telefoon het minder dan een duurder model. Zo hebben toestellen onder de €300 vaak 16 of 32 gigabyte aan opslagruimte en soms zelfs nog minder. Omdat de fabrikant vooraf al een aantal apps op je smartphone zet, houd je minder ruimte over.

De meeste toestellen in deze selectie hebben 32 gigabyte opslagcapaciteit. De Samsung Galaxy A3 (2017) heeft minder ruimte, slechts 16 gigabyte. De Motorola Moto G6 Plusheeft juist meer ruimte, wel 64 gigabyte.

Wij bekijken bij het testen hoeveel opslagruimte er écht te gebruiken is. Vergelijk smartphones om dat per toestel te zien. Gelukkig kun je met een microSD-kaartje vaak de opslagcapaciteit vergroten. Van de smartphones uit deze selectie kan dat alleen niet bij de iPhone SE.

Bezuinigd op de camera

Ook de foto- en videokwaliteit is vaak minder bij goedkopere toestellen. De camera’s van de onderstaande smartphones doen het al wat beter, maar de foto’s zijn minder mooi vergeleken met duurdere smartphones.

Uitzondering is de iPhone SE, die op afstand de beste foto's maakt in deze prijsklasse. Wil je best wat meer uitgeven aan een smartphone met goede camera? Bekijk dan wat de beste smartphones zijn.

Kiezen tussen Android en iOS

iPhones kosten vaak meer dan €300, maar deze keer zit er een iPhone in de selectie die goedkoper is. Hierdoor heb je de keuze tussen 2 besturingssystemen. Bekijk hier de verschillen tussen Android en iOS.

Samsung Galaxy A5 (2017)

Prijs: €250

Lang te gebruiken

De Galaxy A5 (2017) is een stuk langer te gebruiken dan veel andere smartphones. In onze gebruiksduurtest ging hij meer dan 33 uur mee! In deze test simuleert een robotarm een realistisch gebruikspatroon waarbij de telefoon gebruikt wordt op allerlei manieren. De telefoon is ook weer snel opgeladen.

Goed beeld en geluid

Het scherm is 5,2 inch (13,2 cm) groot en heeft een scherpe full-hd-resolutie. Daarmee kun je heel prettig surfen op het web. Ook de geluidskwaliteit van muziek die je luistert via oordopjes of een hoofdtelefoon is erg goed. Het toestel is daarnaast ook waterbestendig en kan goed tegen een stootje.

Camera is minder

Helaas is de A5 (2017) minder geschikt om te fotograferen en te filmen. De kwaliteit van de camera is minder dan die van andere smartphones uit deze selectie. Foto’s bij daglicht en selfies zijn relatief slecht.

Lees de uitgebreide eerste indruk van de Samsung Galaxy A5 (2017). Bekijk ook het testresultaat van de Samsung Galaxy A5 (2017) met specifieke beoordeling per testonderdeel. Kijk in onze abonnementenvergelijker voor aanbiedingen van de Samsung Galaxy A5 (2017) met abonnement.

Sony Xperia X

Prijs: €250

In prijs gezakt

Deze smartphone is al wat langer op de markt en is flink in prijs gezakt. Daardoor heeft hij kenmerken die je vaak terugziet bij duurdere smartphones. Het 5 inch (12,6 cm) full-hd-scherm geeft mooi scherp en helder beeld en het toestel heeft ondertussen ook een update naar Android 8 gekregen.

De camera op de Sony Xperia X is heel aardig. Foto’s zijn van voldoende kwaliteit en de camera heeft opvallend veel instelmogelijkheden. De selfies van de Sony Xperia X zijn oké. Van alle Android telefoons in deze selectie kun je het beste fotograferen en filmen met de Xperia X. Maar de iPhone SE komt hierbij nog beter uit de test.

Behuizing: stevig, maar wel krasgevoelig

Het toestel is goed gebouwd en het scherm is goed bestand tegen krassen. Helaas komen er op de behuizing wel makkelijk krassen. Daarnaast ging de Xperia X ook korter mee op 1 acculading dan de andere smartphones. Naast de iPhone is de Xperia X de enige telefoon uit deze selectie zonder USB-C-aansluiting.

Bekijk ook het testresultaat van de Sony Xperia X, met specifieke beoordeling per testonderdeel. Kijk in onze abonnementenvergelijker voor aanbiedingen van de Sony Xperia X met abonnement.

Sony Xperia X Compact

Prijs: €275

Kleine broertje

De Sony Xperia X Compact is het kleine broertje van de Sony Xperia X. Hij heeft een 4,6 inch scherm (11,6 cm). Met dat kleinere scherm is het toestel meer dan een centimeter korter en een halve centimeter smaller. Hij is wel net wat dikker dan de Xperia X. Het toestel heeft een plastic behuizing die, net als de Xperia X, wel wat krasgevoelig is.

De Xperia X Compact heeft een kleiner scherm met een lagere resolutie (720x1280), hierdoor is het beeld net wat minder scherp. Opladen doe je via de USB-C aansluiting.

Bekijk ook het testresultaat van de Sony Xperia X Compact, met specifieke beoordeling per testonderdeel. Kijk in onze abonnementenvergelijker voor aanbiedingen van de Sony Xperia X Compact met abonnement.

Samsung Galaxy A3 (2017)

Prijs: €215

Kleinere Samsung

De Samsung Galaxy A3 (2017) behoort met de Xperia X compact en de iPhone SE tot de kleinere smartphones uit deze selectie. Niet alleen qua scherm, maar ook qua afmetingen. Ook bij deze Galaxy A3 is de resolutie van het scherm wat lager (720x1280) waardoor het beeld net wat minder scherp is. Buiten de grootte en het scherm heeft hij veel voor- en nadelen die we ook bij de Galaxy A5 (2017) zien. De smartphone zit stevig in elkaar en is waterbestendig. Hij kwam goed door onze dompel- en regentest.

Goede batterij

Net als bij de Samsung A5 (2017) heeft ook deze smartphone een goede batterij. De A3 (2017) ging wel 30 uur mee in onze test. Daardoor kun je langer internetten of muziek luisteren.

Mindere camera

Net als bij de Galaxy A5 (2017) is ook de camera van de Galaxy A3 (2017) wat minder. De foto’s hebben minder scherpte, contrast en kleurbalans. En ook de selfiecamera valt tegen.

De Samsung Galaxy A3 (2017) laad je op via de USB-C-aansluiting. Hij heeft ook een 3.5 mm aansluiting voor oordopjes of een hoofdtelefoon. Zonder uitbreiding van het geheugen heb je iets meer dan 9 gigabyte over voor apps en andere bestanden. Dit toestel is ook iets minder snel dan de andere smartphones uit deze selectie.

Bekijk ook het testresultaat van de Samsung Galaxy A3 (2017) met specifieke beoordeling per testonderdeel. In onze abonnementenvergelijker vind je de Samsung Galaxy A3 (2017) met abonnement.

Motorola Moto G6 plus

Prijs: €280

Veel opslagcapaciteit

Wil je veel ruimte voor filmpjes, foto's en apps? De Moto G6 plus heeft als enige 64 gigabyte aan opslagcapaciteit waarvan je zelf nog zo'n 45 gigabyte van kunt gebruiken. Bij alle andere smartphones uit deze selectie heb je veel minder ruimte. Ook de fotocamera van de Moto G6 Plus is heel aardig. Van de genoemde telefoons maakt hij samen met de iPhone de beste foto's bij daglicht.

Groot en stevig

De Moto G6 plus is ook de grootste smartphone van de genoemde modellen. Hij heeft een 5,9 inch scherm met een scherpe resolutie van 1080x2160 pixels. Door zijn formaat past hij minder goed in je broekzak.

De Moto G6 plus kan ook heel goed tegen een stootje. Hij kwam als beste uit onze valtest. Het toestel is daarnaast ook krasbestendig.

Minder voor muziek

De Moto G6 plus richt zich minder op muziek. De geluidskwaliteit van muziek die je via een hoofdtelefoon luistert is minder en je krijgt bij deze telefoon als enige geen oordopjes meegeleverd. Deze telefoon heeft wel als enige ruimte voor 2 simkaarten. Handig voor werk en privé of op reis.

De Moto G6 plus is ook het meest recent uitgebracht. Het is de enige smartphone uit deze selectie waar de fabrikant op het moment van schrijven een update voor de nieuwe Android P belooft.

Lees ook de uitgebreide eerste indruk van de Motorola Moto G6, het kleine broertje van de G6 Plus.

Bekijk het testresultaat van de Motorola Moto G6 plus met specifieke beoordeling per testonderdeel. Kijk in onze abonnementenvergelijker voor aanbiedingen van de Motorola Moto G6 plus met abonnement.

Apple iPhone SE (32 gb)

Prijs: €290

Een iPhone voor minder dan €300

Met de iPhone SE haal je een wat kleinere en oudere iPhone in huis, maar daarmee doet dit toestel zeker niet onder voor andere smartphones uit deze selectie. Deze goedkopere iPhone kwam in 2016 voor €500 op de markt, maar ondertussen is de prijs onder de €300 gezakt.

De iPhone SE is zo'n 2,5 jaar geleden uitgebracht, maar dat is minder erg dan bij een Android smartphone. Apple doet geen beloftes, maar over het algemeen krijgen iPhones een stuk langer updates dan Android smartphones. Meestal tot ongeveer 5 jaar nadat het toestel is uitgebracht. De iPhone SE is te updaten naar iOS 11.4, het nieuwste besturingssysteem van dit moment. Volgens Apple krijgt de iPhone SE ook een update naar iOS 12 in de toekomst.

Klein maar fijn?

De iPhone SE is het kleinste model uit deze selectie. Hij heeft een schermdiagonaal van 4 inch (10,1 cm) en is hiermee bijna 1,5 keer kleiner dan de Motorola Moto G6 plus. Zo'n kleinere smartphone is fijn in je broekzak, maar weer minder prettig als je lang wilt internetten.

Dit toestel kan minder goed tegen een stootje. Alle andere smartphones uit deze selectie kwamen beter uit onze valtest. Bekijk hoe we smartphones testen.

Beste camera

Vind je de camera op je smartphone belangrijk? Dan zit je met de iPhone SE goed. Zelfs veel duurdere smartphones hebben een camera die minder presteert dan die van de iPhone SE. Zowel foto's als video's zien er goed uit. De foto's van de selfiecamera zijn minder, maar van voldoende kwaliteit.

Bekijk ook het testresultaat van de Apple iPhone SE, met specifieke beoordeling per testonderdeel. Kijk in onze abonnementenvergelijker voor aanbiedingen van de iPhone SE met abonnement.

Smartphones onder de €200

Zoek je wat goedkopers? Dan is de Nokia 5 (€135) misschien iets voor jou. Dit toestel heeft een 5,2 inch scherm (13,3 cm) en komt heel aardig uit onze test. Hij heeft wel minder opslagruimte dan de bovenstaande modellen. Een ander minpuntje is de camera. Die is minder dan die van andere toestellen uit deze selectie.

Op zoek naar een nog goedkopere smartphone? Bekijk dan ook de eerste indruk van de Nokia 2 (€105) en de Nokia 1 (€85).

Hoe kiezen we deze smartphones?

Alle gekozen smartphones kosten maximaal €300 en hebben minimaal Android 8.0 óf iOS 11. Die besturingssystemen kwamen beide rond de zomer van 2017 op de markt. Ook het Android Beveiligingsniveau moet in de afgelopen 6 maanden zijn bijgewerkt.

Koop liever geen smartphone met oude software. Wij vinden dat fabrikanten hun producten sneller en langer van updates moeten voorzien. Mee eens? Steun onze actie Updaten!