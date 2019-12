Beste goedkope smartphones, lente 2017

Er zijn weinig smartphones die we aanbevelen. Veel Android-telefoons zijn nog niet bijgewerkt naar Android 7, dat toch al ruim een half jaar beschikbaar is. Koop geen smartphone met oude software. Fabrikanten moeten hun producten ondersteunen met updates. De Consumentenbond voert hierover actie onder de naam Updaten! In deze selectie staan 1 Android 7-smartphone, 2 Windows 10-telefoons en 1 BlackBerry. Het app-aanbod is voor Windows en Blackberry kleiner dan voor Android en iOS.

We maken elk kwartaal een selectie van de beste goedkope smartphones. Daarnaast bekijken we ook de beste goedkope tablets.

BlackBerry Passport SQW100 (€300)

Tekstinvoer gaat op vrijwel alle smartphones door middel van een groot aanraakscherm, maar niet bij de BlackBerry Passport SQW100. Onder het scherm met een diagonaal van 4,5 inch zit een fysiek toetsenbord met 3 letterregels. Typen gaat erg gemakkelijk en het toetsenbord werkt zeer goed.

Toch is de bediening is even wennen. Er staat namelijk geen Android of iOS op deze telefoon, maar het eigen besturingssysteem BlackBerry OS 10. De menustructuur is weliswaar duidelijk, maar een beginscherm ontbreekt. Apps openen gaat via het ‘recente apps’ overzicht, sluiten door een vingerveeg omhoog. Het berichtencentrum is bijzonder gemakkelijk.

Het is niet nodig om een special BlackBerry abonnement af te sluiten. Dat moest jaren geleden nog wel.

De onderdelen zijn over het algemeen heel goed:

Het aanraakscherm is van topkwaliteit, net als het beeld

De optische beeldstabilisatie één van de meest effectieve

De geluidskwaliteit van de stereoluidsprekers is goed

Update: WhatsApp heeft aangekondigd te stoppen met de ondersteuning van BlackBerry OS per 30 juni 2017.

Update: WhatsApp heeft aangekondigd te stoppen met de ondersteuning van BlackBerry OS per 30 juni 2017.

Microsoft Lumia 950 XL (€300)

De aanbevelenswaardige Microsoft Lumia 950 XL is best een fijne smartphone met groot scherm van 5,7 inch diagonaal. Het beeld en het aanraakscherm werken prima, maar zijn onvoldoende bestand tegen vallen. Het beeldscherm brak al snel in een valtest.

Fotograferen met deze smartphone zorgt voor zeer gedetailleerde foto’s met mooie en felle kleuren. De camera is zeer goed.

Alle belangrijke sensoren zijn aanwezig, waaronder een acceleratiesensor, gyroscoop en kompas.

Een oortelefoon ontbreekt echter. Die ruimte was blijkbaar nodig om 2 aparte usb-c kabels in de doos te stoppen: één voor opladen en de ander voor gegevensoverdracht van en naar een computer. Een multifunctionele kabel met los oplaadblokje is handiger.



General Mobile 5 (€190)

De General Mobile 5 is een smartphone met een schermdiagonaal van 5 inch. De schermresolutie is middelmatig: de 720x1280 beeldpunten vormen weliswaar hoge definitie (HD) maar geen Full HD.

De camera is niet echt goed en de fotokwaliteit is onvoldoende.

De opslagcapaciteit is voldoende. Van de 16 gigabyte is er tweederde vrij te gebruiken. Meer opslagruimte komt beschikbaar door een SD-kaart te plaatsen. Apps zijn daarop ook te installeren.

Het is al met al geen spectaculaire telefoon, die wel één groot voordeel heeft: de nieuwste Android 7.1.1 versie staat erop met de beveiligingsupdates van februari 2017. Bovendien belooft de Turkse fabrikant snelle Android-updates tot november 2018.



Microsoft Lumia 650 (€125)

De Microsoft Lumia 650 is een stijlvolle smartphone en dat is wat ongewoon voor de Lumia-serie. Het ontwerp kan bovendien tegen een stootje en is goed bestand tegen waterdruppels.

Dit is een prima telefoon om mee te bellen, sms'en, internetten en e-mailen. Het beeldscherm van 5 inch diagonaal is goed en reageert goed op aanrakingen. Wie al met Windows op zijn computer werkt, heeft de bediening snel onder de knie. Bovendien is er meer dan 10 gigabyte vrije opslagruimte.

Voor de veeleisende gebruiker is deze smartphone echter te karig: de batterijduur is kort, hij is te traag voor complexe spellen en de camera is slechts matig te noemen.

Deze mobiele telefoon stond ook al in onze zomerselectie en kostte toen nog €200.

Deze mobiele telefoon stond ook al in onze zomerselectie en kostte toen nog €200.