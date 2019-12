Beste goedkope smartphones, lente 2018

Beste smartphones voor minder dan €300

Van de tientallen smartphones die we dit jaar getest hebben bekijken we welke de beste zijn voor minder dan €300. Duurdere smartphones doen het vaak beter in onze test, maar voor €300 krijg je een toestel waarmee je prima uit de voeten kunt en die veel waar voor zijn geld biedt.

Op sommige vlakken doen goedkope smartphone niet onder voor duurdere modellen. De batterijduur, het bereik en de constructie van het toestel zijn vaak vergelijkbaar met duurdere smartphones.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartphones goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste smartphone

Minder ruimte

Maar op een aantal punten doen goedkopere smartphones het minder dan de duurdere modellen. Zo hebben toestellen onder de €300 vaak 16 of 32 gigabyte aan opslagruimte. Omdat de fabrikant vooraf al een aantal apps op je smartphone zet, heb je nog minder ruimte. Wij bekijken bij het testen hoeveel opslagruimte er écht te gebruiken is. Vergelijk smartphones om dat per toestel te zien.

Gelukkig kun je met een microSD-kaartje vaak het geheugen vergroten. Dat kan bij alle smartphones uit deze selectie. Alleen is het bij de Huawei P8 Lite (2017) niet mogelijk om apps op dat geheugenkaartje op te slaan.

Bezuinigd op de camera

Ook de fotokwaliteit is vaak minder. Fabrikanten bezuinigen op smartphonecamera’s bij goedkopere toestellen. De camera’s van de onderstaande smartphones doen het al wat beter. Maar de foto’s zijn minder mooi vergeleken met duurdere smartphones. Wil je best wat meer uitgeven? Bekijk dan wat de beste smartphones zijn.

Snelle beveiliging en dubbele simkaarten

Alle smartphones in deze selectie hebben een vingerafdrukscanner. Heel handig, want zo beveilig je snel en makkelijk je telefoon. De Huawei, Nokia en General Mobile smartphone uit deze selectie kun je ook met 2 simkaartjes gebruiken. De ruimte voor een extra simkaart kan goed van pas komen voor je werknummer of een prepaid-simkaartje op vakantie.

Sony Xperia X, €280

Beste camera

Vind je de camera op je smartphone belangrijk? Dan zit je met de Sony Xperia X goed. Vooral de kwaliteit van de video’s valt op. Die is bij andere smartphones in deze prijsklasse veel lager. Ook foto’s zijn van voldoende kwaliteit en de camera heeft opvallend veel instelmogelijkheden. De selfies van de Sony Xperia X zijn oké, maar die van de Nokia 6 zien er beter uit.

Lagere prijs

Deze smartphone is al wat langer op de markt en is flink in prijs gezakt. Daardoor heeft hij kenmerken die je vaak terugziet bij duurdere smartphones. Het is de snelste telefoon uit deze selectie en het 5 inch (12,6 cm) full-hd-scherm geeft een mooi helder beeld. Het toestel heeft een update naar Android 7.1.1 gekregen. Die update kwam eind 2016 op de markt. De Xperia X krijgt volgens de fabrikant ook een update naar Android 8.

Behuizing: stevig, maar wel krasgevoelig

Het toestel zit stevig in elkaar en het scherm is goed bestand tegen krassen. Helaas is de krasbestendigheid minder bij de behuizing, daar komen gemakkelijk krassen op.

Bekijk ook het testresultaat van de Sony Xperia X, met specifieke beoordeling per testonderdeel.

Samsung Galaxy A3 (2017), €250

Klein maar fijn

De Samsung Galaxy A3 (2017) is de kleinste smartphone uit deze selectie, niet alleen qua scherm, maar ook qua afmetingen. Het 4,7 inch scherm (11,9 cm) heeft een iets lagere schermresolutie dan de Sony, Huawei en Nokia in deze selectie (720 x 1280). Doordat hij ook het kleinste scherm heeft, merk je daar niet heel veel van. De smartphone zit stevig in elkaar en kwam zeer goed uit onze regentest.

Goede batterij

Deze smartphone is van deze 5 modellen het langst te gebruiken op één acculading. De A3 (2017) ging wel 30 uur mee in onze test.

Mindere camera

De camera van de Samsung Galaxy A3 (2017) is helaas wat minder. De foto’s hebben minder scherpte, contrast en kleurbalans. En ook de selfiecamera valt tegen.

De Samsung Galaxy A3 (2017) laad je op via de USB-C-aansluiting. Hij heeft ook een 3.5 mm aansluiting voor oordopjes of een hoofdtelefoon. Zonder uitbreiding van het geheugen heb je iets meer dan 9 gigabyte over voor apps en andere bestanden.

Bekijk ook het testresultaat van de Samsung Galaxy A3 (2017) met specifieke beoordeling per testonderdeel.

Huawei P8 Lite (2017), €200

iPhone lookalike

Het strakke uiterlijk en de grijze rand van de behuizing zorgen dat de Huawei P8 Lite (2017) wel wat weg heeft van een iPhone. De voor- en achterkant zijn van glas.

Dit toestel heeft een scherm van 5,2 inch (13,2 cm) dat een mooi, helder beeld geeft. Daardoor kun je er goed foto’s en video’s op kijken. Hij werkt ook erg prettig voor het versturen van berichten, bellen en surfen met de browser. Ook de camera maakt bij daglicht foto’s van voldoende kwaliteit. Dit toestel kwam daarnaast ook goed uit de valtest, hij kan dus tegen een stootje.

Weinig ruimte

De Huawei P8 Lite (2017) heeft helaas niet zoveel opslagruimte. Op papier heeft hij 16 gigabyte, maar daar kun je nog geen 7 gigabyte zelf van gebruiken. Met een microSD-kaartje kun je het geheugen uitbreiden, maar daar kun je met deze smartphone geen apps op zetten. Gebruik je graag veel verschillende (grote) apps, dan kun je beter kiezen voor een ander model.

Lees de uitgebreide eerste indruk van de Huawei P8 Lite (2017). Bekijk ook het testresultaat van de Huawei P8 Lite (2017) met specifieke beoordeling per testonderdeel.

Nokia 6, €250

Nokia is terug

Nokia heeft recent weer enkele smartphones op de markt gebracht, nu met Android. De Android-versie op dit toestel is helemaal ‘kaal’. Het besturingssysteem heeft weinig aanpassingen ondergaan. Daardoor behoudt hij het door Google ontworpen uiterlijk. Dat vinden wij wel prettig.

Goede mediaspeler

De Nokia 6 is het grootste toestel uit deze selectie en heeft een scherp full-hd-scherm van 5,5 inch (14 cm). Ook de geluidskwaliteit van de speaker is goed. Daardoor kun je er prettig video's op bekijken.

De metalen behuizing is stevig en het scherm heeft een goede krasbestendigheid. Helaas komen er wel gemakkelijk krassen op de behuizing. Met de camera maak je foto's die bij daglicht van voldoende kwaliteit zijn, maar bij donkere omstandigheden is de kwaliteit wat minder. De selfiecamera van de Nokia 6 maakt de beste foto's van deze selectie.

Op zoek naar een nog goedkopere smartphone? Bekijk dan ook de eerste indruk van de Nokia 2. Bekijk ook het testresultaat van de Nokia 6 met specifieke beoordeling per testonderdeel.

General Mobile GM6, €200

Vlotte update

Bij General Mobile smartphones valt vooral de software op. Dit toestel wordt geleverd met Android 7 en heeft al een update naar Android 8 gekregen. Hierdoor kun je de nieuwste Android-functies gebruiken, zoals het aanpassen van de notificaties.

Net als bij de Nokia 6 is de software nauwelijks aangepast. Je krijgt dus de Android software zonder extra foefjes van de fabrikant. Wat ons betreft niet verkeerd.

Het 5 inch (12,6 cm) beeldscherm heeft een resolutie van 720x1280. Dat zorgt ervoor dat het scherm net wat minder scherp is vergeleken met de andere smartphones. Het toestel is wel goed bestand tegen krassen op het scherm en de behuizing, en kwam ook goed uit onze valtest.

Geen fototoestel

Koop de General Mobile GM6 niet voor de camera. De fotokwaliteit is het minst van alle genoemde modellen. De foto’s bij daglicht vielen erg tegen, en ook selfies zijn onder de maat.

Bekijk ook het testresultaat van de General Mobile GM6 met specifieke beoordeling per testonderdeel.

Hoe selecteren we?

Alle gekozen smartphones kosten maximaal €300 en hebben minimaal Android 7.0, dat in de zomer van 2016 uitkwam. Er zijn nog maar amper smartphones met het nieuwste Android 8 te koop. Koop liever geen smartphone met oude software. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun producten sneller en langer van updates moeten voorzien. Mee eens? Steun onze actie Updaten!