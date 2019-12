Beste goedkope smartphones, winter 2017/2018

Beste smartphones voor minder dan €300

Van de tientallen smartphones die we dit jaar getest hebben bekijken we welke de beste zijn voor minder dan €300. Duurdere smartphones doen het vaak beter in onze test, maar voor €300 krijg je een toestel met voldoende mogelijkheden die veel waar voor zijn geld biedt. We bekijken de 5 beste.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartphones goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste smartphone

Minder ruimte

Op een aantal vlakken doen goedkopere smartphones het altijd minder dan de duurdere modellen. Zo hebben toestellen onder de €300 vaak 16 of 32 gigabyte aan opslagruimte. Omdat de fabrikant vooraf al een aantal apps op je smartphone zet heb je nog minder ruimte. Wij bekijken bij het testen hoeveel opslagruimte er écht te gebruiken is. Vergelijk smartphones om dat per toestel te zien.

Gelukkig kun je met een microSD-kaartje vaak het geheugen vergroten. Dat kan bij alle smartphones uit deze selectie. Alleen is het met de Huawei P10 Lite en Huawei P8 lite (2017) niet mogelijk om apps op een microSD te zetten.

Bezuinigd op de camera

Ook de fotokwaliteit is vaak minder. Fabrikanten bezuinigen op smartphonecamera’s bij goedkopere toestellen. De camera’s van de onderstaande smartphones doen het al wat beter. Maar de foto’s zijn minder mooi vergeleken met duurdere smartphones. Wil je best wat meer uitgeven? Bekijk dan wat de beste smartphones zijn.

Snelle beveiliging en dubbele simkaarten

Alle smartphones in deze selectie hebben een vingerafdrukscanner. Heel handig, want zo beveilig je snel en makkelijk je telefoon. In de 3 Huawei telefoons kun je 2 simkaartjes stoppen. Dat kan bij de genoemde Samsung smartphones niet. De ruimte voor een extra simkaart kan goed van pas komen voor je werknummer of een prepaid-simkaartje op vakantie.

Abonneer je op de Consumentenbond Nieuwsbrief Wil je elk kwartaal op de hoogte zijn van de Beste goedkope smartphones? Abonneer je op de Consumentenbond Nieuwsbrief. Je leest dan elke week alles over de nieuwste tests, tips en acties, waaronder de Beste goedkope smartphones. Schrijf je in

Samsung Galaxy A5 (2016), €300

Stevige behuizing

Deze Samsung Galaxy A5 (2016) heeft een stevige behuizing van metaal en een batterij die lekker lang meegaat. Hij heeft een mooi helder full-hd-scherm van 5,2 inch (13,2 cm). Helaas is de leesbaarheid in fel zonlicht niet zo goed.

Aardige foto’s, maar mindere selfies

De foto's van de A5 2016 zijn aardig. Hij maakt van alle genoemde smartphones de beste foto’s bij weinig licht. Helaas zijn de kleuren op foto’s minder mooi en zijn foto’s van de selfiecamera onder de maat. Van de 16 gigabyte opslagruimte kun je nog 10,6 gigabyte gebruiken wanneer je de telefoon voor het eerst in gebruik neemt.

De Samsung Galaxy A5 2016 is ongeveer 1,5 jaar oud. Heb je liever een wat nieuwere smartphone? Bekijk dan ook de Samsung Galaxy A5 (2017). Die krijgt waarschijnlijk langer updates, maar is ook €50 duurder.

Bekijk ook het testresultaat van de Samsung Galaxy A5 (2016) met specifieke beoordeling per testonderdeel. In onze abonnementenvergelijker vind je de Samsung Galaxy A5 (2016) met abonnement.

Huawei Nova, €265

Stevig, maar niet krasbestendig

De Huawei Nova heeft een mooi 5 inch (12,6 cm) scherm dat ook buiten bij fel licht goed leesbaar is. Ook de batterij gaat lang mee. Hij zit stevig in elkaar en kan goed tegen een stootje. Maar helaas komen er wel snel krassen op de behuizing.

Met de camera aan de voorzijde maak je selfies die net van voldoende kwaliteit zijn. Alle andere camera’s uit deze selectie maken minder goede foto’s met die camera aan de voorzijde. De camera aan de achterzijde is prima, maar blinkt niet uit.

Opladen met usb-C

De telefoon opladen doe je via de usb-C-aansluiting. Bij zo'n kabel bestaat er geen specifieke boven- en onderkant meer, waardoor je de stekker met beide kanten in de ingang kunt steken. Daarnaast heeft hij nog gewoon een 3.5 mm aansluiting voor oordopjes of een hoofdtelefoon.

Prettig navigeren en veel opslagruimte

Met de Huawei Nova kun je ook fijn navigeren in de auto. Hij kan snel je locatie bepalen via gps en de gesproken instructies zijn goed te verstaan door de luide speaker.

Deze telefoon heeft meer opslagruimte beschikbaar dan de rest. Wanneer je hem voor het eerst opstart kun je meer dan 21 gigabyte gebruiken voor apps, foto’s en video’s.

Bekijk ook het testresultaat van de Huawei Nova met specifieke beoordeling per testonderdeel. In onze abonnementenvergelijker vind je de Huawei Nova met abonnement.

Samsung Galaxy A3 (2017), €265

Klein maar fijn

De Samsung Galaxy A3 (2017) is de kleinste smartphone uit deze selectie, niet alleen qua scherm, maar ook qua afmetingen. Het 4,7 inch scherm (11,9 cm) heeft een iets lagere schermresolutie dan de andere smartphones (720 x 1280). Doordat hij ook het kleinste scherm heeft merk je daar niet heel veel van. De smartphone zit stevig in elkaar en kwam samen met de P10 Lite zeer goed uit onze regentest.

Goede batterij

Deze smartphone is van deze 5 modellen het langst te gebruiken op één acculading. De A3 (2017) ging wel 30 uur mee in onze test!

Mindere camera

Koop de Samsung Galaxy A3 (2017) niet voor de camera. De fotokwaliteit is het minst van alle genoemde modellen. De foto’s hebben minder scherpte, contrast en kleurbalans. De selfiecamera is beter dan die van de A5 2016, maar nog niet goed te noemen.

Ook de Samsung Galaxy A3 (2017) laad je op via de usb-C-aansluiting. Hij heeft ook een 3.5 mm aansluiting voor oordopjes of een hoofdtelefoon. Zonder uitbreiding van het geheugen heb je iets meer dan 9 gigabyte over voor apps en andere bestanden.

Bekijk ook het testresultaat van de Samsung Galaxy A3 (2017) met specifieke beoordeling per testonderdeel. In onze abonnementenvergelijker vind je de Samsung Galaxy A3 (2017) met abonnement.

Huawei P10 Lite, €300

Strak uiterlijk

Het strakke uiterlijk en de metalen rand van de P10 Lite zorgen ervoor dat hij wel wat weg heeft van een iPhone. Het scherm van 5,2 inch (13,2 cm) geeft een mooi scherp en helder full-hd-beeld. Daardoor kun je er goed foto’s en video’s op kijken. Hij werkt ook erg prettig voor het versturen van berichten, bellen en surfen met de browser.

De P10 Lite heeft de beste camera van de smartphones uit deze selectie die bij normaal licht prima foto’s maakt. De batterij gaat vrij lang mee, maar de andere telefoons uit deze selectie gaan langer door op één acculading. Het toestel kon ons regenbuitje goed hebben, hij is echter niet waterdicht.

Ruimte voor apps

De telefoon heeft 32 gigabyte opslag, waarvan je ongeveer 20 gigabyte zelf kunt vullen. De beschikbare opslag is uit te bereiden met een microSD-kaartje, maar daar kunnen geen apps op.

Bekijk ook het testresultaat van de Huawei P10 Lite met specifieke beoordeling per testonderdeel. In onze abonnementenvergelijker vind je de Huawei P10 Lite met abonnement.

Huawei P8 Lite (2017), €200

Lookalike van de P10

De Huawei P8 Lite (2017) lijkt sterk op de nieuwere P10 Lite van Huawei. Ook dit toestel heeft een scherm van 5,2 inch die een mooi, helder beeld geeft. Op veel onderdelen komt de P8 Lite 2017 net zo goed uit de test als de P10 Lite.

Weinig ruimte

Maar er zijn zeker verschillen waarvan de grootste de prijs is. De P8 Lite 2017 is bijna €100 goedkoper. De telefoon heeft de helft aan opslagruimte: 16 gigabyte, waarvan je nog geen 7 gigabyte zelf kunt vullen. Met een microSD-kaartje kun je het geheugen uitbreiden, maar daar kun je met deze smartphone geen apps op zetten. Gebruik je graag veel verschillende (grote) apps, dan kun je beter kiezen voor een ander model.

Mindere fotokwaliteit

Daarnaast is de fotokwaliteit net wat minder. De P8 Lite (2017) heeft een kunststof rand in plaats van een metalen rand. De voor- en achterkant zijn van glas. In onze valtest deed hij het nog beter dan de P10 Lite en de Nova, die ook al goed uit de test kwam.

Lees de uitgebreide eerste indruk van de Huawei P8 Lite (2017). Bekijk ook het testresultaat van de Huawei P8 Lite (2017) met specifieke beoordeling per testonderdeel. Kijk in onze abonnementenvergelijker voor aanbiedingen van de Huawei P8 Lite (2017) met abonnement.

Hoe selecteren we?

Alle gekozen smartphones kosten maximaal €300, zijn recent uitgebracht en hebben Android 7.0, dat in 2016 uitkwam. Er zijn nog maar amper smartphones met het nieuwste Android 8 te koop. Koop liever geen smartphone met oude software. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun producten sneller en langer van updates moeten voorzien. Mee eens? Steun onze actie Updaten!