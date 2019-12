Beste goedkope smartphones, zomer 2017

Test|Vind een goedkope smartphone die bij je past. Een goede smartphone hoeft niet duur te zijn. Daarom maken we ieder kwartaal een overzicht van de meest interessante telefoons tot €300. Dit is onze zomerselectie van 2017.

Minder dan €300

Van alle smartphones die wij testen bekijken we welke goed en prettig werken en minder kosten dan €300. Voor dat geld koop je niet het beste van het beste, maar heb je wel een toestel met voldoende mogelijkheden.

Op de LG K8 2017 na hebben de onderstaande smartphones een zeer goed en mooi scherm. Het scherm van de LG is net wat minder scherp. Alle smartphones hebben een scherm van minimaal 5 inch (12,7 cm). Daardoor kun je ze allemaal goed gebruiken om te surfen op het web. Opvallend is dat de camera's van deze toestellen allemaal een beetje tegenvallen, vooral bij minder licht gaat de kwaliteit flink achteruit.

Bij goedkopere smartphones moet de fabrikant bezuinigen op onderdelen als de camera en behuizing. Daardoor zijn smartphones in deze prijsklasse eigenlijk nooit de beste. Wil je best wat meer uitgeven? Bekijk dan wat de beste smartphones zijn.

Huawei P8 Lite 2017 (€245)

Uiterlijk

Het strakke uiterlijk van de Huawei P8 Lite 2017 heeft wel wat weg van een iPhone. Hij kost alleen een stuk minder. Het scherm geeft een mooi scherp en helder Full-HD beeld. Met de grootte van 5,2 inch (13,2 cm) kun je er goed foto's en video's op kijken. Van de smartphones uit deze selectie gaat de P8 Lite 2017 het langst mee op één acculading.

Opslagruimte

De telefoon heeft 16 gigabyte opslag, waarvan je slechts 7 gigabyte zelf kunt vullen. De Consumentenbond bekijkt van elke smartphone hoeveel opslagruimte er écht te gebruiken is. Als lid kun je bij iedere smartphone in de vergelijker zien hoeveel ruimte er vrij is. De beschikbare opslag is uit te bereiden met een microSD-kaartje, maar daar kunnen geen apps op. Gebruik je graag veel verschillende (grote) apps, dan kan je beter een toestel met meer geheugen kiezen.

Eerste indruk

Lees de uitgebreide eerste indruk van de Huawei P8 lite 2017. Bekijk ook het testresultaat van de Huawei P8 Lite 2017 met specifieke beoordeling per testonderdeel.

Lenovo Moto G5 Plus (€275)

'kale' Android

De 'Moto' smartphones bieden voor een scherpe prijs een 'kale' Android telefoon. Het besturingssysteem heeft weinig aanpassingen ondergaan, daardoor behoudt hij het door Google ontworpen uiterlijk. Voorheen werden deze telefoons door Motorola gemaakt, maar nu heeft Lenovo het stokje overgenomen.

Prestaties

Ook Lenovo heeft met de Moto G5 Plus een smartphone gemaakt die goed presteert maar niet veel kost. Het scherm van 5.2 inch (13,2 cm) is zeer scherp, maar net wat minder helder dan het scherm van de Huawei. De batterijduur is gemiddeld, maar dit toestel laad wel binnen 2 uur op. De andere smartphones doen hier langer over.

Opslagruimte, geluid en navigatie

De telefoon heeft een opslagcapaciteit van 32 gigabyte waarvan je ruim 23 gigabyte zelf kan vullen met apps. Dat is ruim voldoende voor de meeste mensen. De meegeleverde oortjes geven matige geluidskwaliteit en de navigatie werkt minder goed dan op andere smartphones in deze klasse. De telefoon heeft ook geen ingebouwd kompas.

Bekijk ook het testresultaat van de Lenovo Moto G5 Plus met specifieke beoordeling per testonderdeel.

Lenovo Moto G5 (€190)

Kleiner formaat

Heb je liever een smartphone van kleiner formaat? De Moto G5 is het kleine broertje van de Moto G5 Plus. Door het kleinere formaat draag je hem net wat prettiger in je broekzak.

Uiterlijk

Het scherm van 5 inch (12,7 cm) is net wat kleiner. De smartphone is daardoor een halve centimeter korter. Een iets kleinere batterij maakt hem 3 millimeter dunner. Die batterij laadt wel minder snel op dan die van de G5 Plus. Daarnaast is de prijs van de Moto G5 iets lager.

Opslagruimte

De Moto G5 heeft ook minder opslagruimte. Van de 16 gigabyte is een groot deel niet vrij te gebruiken. Het is wel mogelijk om een geheugenkaartje te gebruiken en daar apps op te installeren.

Eerste indruk

Lees de uitgebreide eerste indruk van de Lenovo Moto G5. Bekijk ook het testresultaat van de Lenovo Moto G5 met specifieke beoordeling per testonderdeel.

General Mobile GM5 Plus (€300)

Uiterlijk

De grootste telefoon uit deze selectie is de GM5 Plus van General Mobile. Deze smartphone heeft een mooi helder scherm van 5,5 inch (14 cm). Door het grote scherm is hij heel geschikt om mee te surfen of foto's en video's te bekijken, maar zit hij minder lekker in je broekzak.

Handige USB kabel

In tegenstelling tot de andere telefoons uit deze selectie heeft de GM5 Plus een handige USB-C-kabel. Bij zo'n kabel bestaat er geen specifieke boven- en onderkant meer, waardoor je de stekker met beide kanten in de ingang kunt steken. Bij de telefoon zit ook een handige adapter die je op een oude micro-usb-kabel kan zetten zodat je hem met deze USB-C smartphone kan gebruiken. Ook de oortjes die worden meegeleverd geven een aardige geluidskwaliteit.

Opslagruimte

Van de interne opslagruimte van 32 gigabyte blijft 26 gigabyte over voor eigen gebruik. Plaats een microSD-kaartje om je geheugen uit te bereiden. Daarop passen ook apps, in tegenstelling tot de Huawei P8 Lite 2017.

Eerste indruk

Lees de uitgebreide eerste indruk van de General Mobile GM5 Plus. Bekijk ook het testresultaat van de General Mobile GM5 Plus met specifieke beoordeling per testonderdeel.

LG K8 2017 (€150)

Laagste prijs

De LG K8 (2017) is de smartphone met de laagste prijs uit deze selectie. Hij heeft een scherm dat voldoende kwaliteit biedt voor de prijs, maar net wat minder is dan de andere telefoons uit deze selectie. Van de 16 gigabyte opslagruimte hou je zelf maar 6,5 gigabyte over om zelf te gebruiken, maar met een geheugenkaartje krijg je meer ruimte om apps en foto's op te slaan.

Camera

De camera van de LG K8 maakt de minst mooie foto's uit deze selectie. Alleen met veel licht presteert de camera net voldoende. In het donker, ingezoomd of bij het maken van video's is de kwaliteit onder de maat. Ook de bouwkwaliteit van dit toestel is wat minder vergleken met de rest.

Toch interessant

De lage prijs zorgt ervoor dat dit toestel toch interessant kan zijn. Wil je een groter, beter scherm of meer geheugen? Dan kan je beter iets meer besteden en een ander model uit deze selectie kiezen.

Bekijk ook het testresultaat van de LG K8 (2017) met specifieke beoordeling per testonderdeel.

Hoe selecteren we?

Alle gekozen smartphones kosten maximaal €300, zijn recent uitgebracht en hebben een geüpdatet besturingssysteem. Koop geen smartphone met oude software. De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hun producten langer van updates moeten voorzien. Mee eens? Steun onze actie Updaten!

De smartphones in deze selectie draaien op het Android besturingssysteem. De Windows 10 telefoons in onze test vallen buiten de boot en de Apple iPhones hebben allemaal een nieuwprijs die hoger ligt dan €300. De geselecteerde smartphones hebben minimaal een update voor Android 7.0. Die update is in de zomer van 2016 uitgebracht.