Beste gratis apps: Beeld & Geluid

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps in de categorie Beeld & Geluid.

Google Fotoscan

In een mum van tijd oude foto’s digitaliseren met Google Fotoscan. De app maakt meerdere foto’s en combineert deze. Zo vermijd je lichtreflecties en kun je het perspectief corrigeren. Hij detecteert ook de randen van de foto. Het is een stuk sneller dan oude foto’s één voor één scannen, maar vergeleken met de originele foto verlies je wel wat details.

Download Google Fotoscan voor iOS of Android.

Adobe Photoshop Lightroom

Met Adobe Photoshop Lightroom kun je naar hartenlust foto’s bewerken (soms meerdere tegelijk) en filters toepassen. De aanpassingen kun je makkelijk ongedaan maken. Een betaald abonnement geeft je toegang tot de Adobe Cloud.

Download Adobe Photshop Lighroom voor iOS of Android.

Slidebox

Na verloop van tijd loopt het geheugen van de telefoon vol met foto’s. Met Slidebox schoon je een collectie eenvoudig op. Door omhoog te swipen verwijder je een foto. Met een tik voeg je een foto toe aan een album. Swipe van links naar rechts bij vergelijkbare foto's om een keuze te maken.

Download Slidebox voor iOS.

PicsArt Photo Studio

PicsArt is een fotobewerkings-app met ontzettend veel mogelijkheden. Naast collages maken en filters toepassen, kun je foto’s tot in detail bewerken. Je kunt je creatie opslaan op je telefoon, maar ook delen via het PicsArt-netwerk. Of laat je inspireren door uitdagingen aan te gaan.

Download PicsArt Photo Studio voor iOS, Android of Windows Mobile.

Adobe Photoshop Fix

Gek op fotografie? Met deze app kun je foto’s als een professional retoucheren en bewerken. Pas achtergronden aan, bewerk de lichtinval, of maak je huid net wat gladder. Je hebt er wel een Adobe-account en een internetverbinding voor nodig.

Download Adobe Photoshop Fix voor iOS.

Aviary

Een app met talloze filters en bewerkingsmogelijkheden voor foto's en de mogelijkheid die direct via Twitter, Instagram of Facebook te delen. De foto behoudt zijn originele formaat. Voor het volledige aanbod heb je een Adobe-account nodig, voor een aantal filters moet je betalen.

Download Aviary voor iOS of Android.

Enlight Photofox

Maak kunstwerken van je smartphonefoto’s. Laat foto’s in elkaar overlopen door delen weg te gummen en speel met kleuren en belichting. Instructies helpen je op weg bij de verschillende effecten.

Download Enlight Photofox voor iOS.

Photo Editor

Veelzijdige fotobewerkingsapp met de standaard bewerkingsmogelijkheden zoals het bijsnijden en roteren van foto's. Ook de kleuren van een foto zijn tot in tot detail te bewerken. De bewerkte foto is in allerlei bestandsformaten op te slaan, zelfs als pdf.

Photo Editor is alleen beschikbaar voor Android.

Snapseed

Een van de betere apps om foto's mee te bewerken met ontzettend veel mogelijkheden. Deze app van Google biedt naast de basics zoals het bijsnijden, filters en tekst toevoegen, allerlei geavanceerdere bewerkingen. Bijzonder is bijvoorbeeld het focuseffect, waarmee je de achtergrond vaag kunt maken. Ook het ‘egaliseren’ werkt goed; een pukkeltje verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Download Snapseed voor iOS of Android.

Boomerang

Boomerang is een app om korte filmpjes te maken: ze duren slechts een seconde. De app laat het 'filmpje' automatisch herhaaldelijk voor- en achteruit afspelen waardoor je een grappige, bewegende foto krijgt. Je kunt de 'Boomerang' gelijk vanuit de app met anderen delen.

Download Boomerang voor iOS of Android.