Beste gratis apps: Communicatie

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps in de categorie Communicatie.

Truecaller

Met Truecaller weet je altijd wie er belt. De app identificeert onbekende bellers en toont dat direct op je beeldscherm bij een inkomende oproep. Zo zie je meteen of degene die belt een bekende is of een vervelende spammer of telemarketeer. Die laatste groep kun je vervolgens blokkeren, zodat ze je niet nog een keer lastig vallen. Ook laat de app zien of het een geschikt moment is om iemand te bellen. Met de komst van iOS 10 is deze app nu ook bruikbaar op de iPhone.

Download Truecaller voor iOS of Android.

Opera Free VPN

Opera Free VPN laat je op een simpele manier verbinden met een 'virtual private network'. Zo kun je veiliger surfen op openbare wifi-netwerken en bescherm je jezelf tegen reclametrackers die je surfgedrag volgen. Je internet kan wel wat trager worden omdat al het verkeer langs de servers van Opera gaat.

Download Opera Free VPN voor iOS of Android.

Buitenbeter

Laat de gemeente weten dat er zwerfvuil op straat ligt of de straatverlichting kapot is. Via de gps en de mogelijkheid om een foto van het probleem toe te voegen, is een melding zo gemaakt en doorgestuurd naar de gemeente. Zo help je gemakkelijk mee aan een schone, veilige leefomgeving.

Download Buitenbeter voor iOS, Android of Windows Mobile.

ProtonMail

Met deze beveiligde e-maildienst kun je onderling eenvoudig versleutelde en onversleutelde berichten versturen. Indien de ontvanger geen ProtonMail heeft, kan een versleuteld bericht alleen geopend worden met een wachtwoord. Het wachtwoord moet je zelf (veilig) doorgeven.

Download ProtonMail voor iOS of Android.

Brave browser

Brave is een open-sourcebrowser die irritante advertenties en tracking cookies blokkeert. Handig is dat hij linkjes automatisch op de achtergrond opent; zo kun je ongestoord de tekst op de huidige pagina blijven lezen. Met Brave browser kun je snel en veilig browsen.

Download Brave browser voor iOS of Android.

Google Duo

Met Google Duo zet je heel eenvoudig een videogesprek op met een van je contacten. Het gebruik van de app is extreem simpel. Met één tik op een contact bel je de ander al op. Voordat je opneemt kun je beelden zien van degene die jou belt. De persoon aan de andere kant kan jou op dat moment nog niet zien. De app is beschikbaar voor iOS en Android. Als iPhone-eigenaar kun je dus ook contacten bellen die een Androidtelefoon bezitten, en andersom.

Download Google Duo voor iOS of Android.

Signal

Een privacyvriendelijk alternatief voor WhatsApp. Ook bij Signal zijn de berichten alleen door jou en je gesprekspartners te ontsleutelen (end-to-end encryptie), maar grote plus is dat je gegevens niet worden verzameld voor advertentiedoeleinden, zoals wel het geval is bij WhatsApp. Verder werkt het nagenoeg hetzelfde.



Download Signal voor iOS of Android.

InboxZero

InboxZero streeft naar een overzichtelijke inbox voor je e-mail. Mails worden per contactpersoon weergegeven als een soort chatgesprek; je ziet slechts de eerste regels per mail, ze zijn te openen door erop te klikken. Mails van bedrijven zijn eruit te filteren.

Download InboxZero voor iOS of Android.