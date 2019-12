Beste merk 2018

Highlights

Sterke troef

Goede kwaliteit is nog steeds een sterke troef van Samsung. De S-reeks scoort consequent beter dan andere topmobieltjes in onze test. De Note-reeks is bekend van het uitneembare aanraakpennetje, en bevat ook Samsung’s beste technologie. Afgelopen jaar testten we de Galaxy S9 en de Galaxy Note9.

Prijs-kwaliteitverhouding

Aan het begin van 2018 had Samsung zelfs even een Beste Koop-predicaat te pakken. Maar ze moesten dat stokje al snel afstaan aan Sony. Later in 2018 ging het door naar Motorola en naar LG. In 2018 was het dringen in het middensegment, waar grote en kleine merken strijden voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.

