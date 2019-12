Eerste indruk|BlackBerry hoopt met twee nieuwe smartphones, de Z10 en Q10, weer de weg omhoog te vinden in de smartphonemarkt. Ze zijn voorzien van het compleet vernieuwde besturingssysteem BlackBerry10. We bespreken alvast de belangrijkste kenmerken van het besturingssysteem en de Z10, die vanaf 2 april in de winkels ligt. De Q10 volgt later dit jaar.

Wat is de BlackBerry Z10?

De Z10 hee ft goede specificaties, maar niet de beste in de markt. Het 4,2 inch scherm en is daardoor niet het grootste in de markt, maar het heeft wel een hoge pixeldichtheid en daardoor is het scherm zeer scherp. De dual-core Snapdragon S4 Plus-processor van Qualcomm is tegenwoordig een goede middenmoter. Verder heeft ie een 8 megapixel camera, verwisselbaar geheugen en is de BlackNerry Z10 prima te verbinden met andere apparaten. In Nederland wordt alleen het 4g-model uitgeleverd, zodat je klaar bent voor de snelste mobiele netwerken van het moment.

Belangrijkste specificaties

Besturingssysteem : BlackBerry 10;

: BlackBerry 10; Beeldscherm : 4,2 inch;

: 4,2 inch; Resolutie : 768x1280 pixels (pixel dichtheid 356 ppi);

: 768x1280 pixels (pixel dichtheid 356 ppi); Afmetingen : 130 x 65,6 x 9 mm;

: 130 x 65,6 x 9 mm; Gewicht : 137,50 gram;

: 137,50 gram; Processor : 1,5 GHz dual-core Snapdragon S4 Plus;

: 1,5 GHz dual-core Snapdragon S4 Plus; Camera : 8 megapixel met autofocus en 1080p hd-video, 2 megapixel front-camera;

: 8 megapixel met autofocus en 1080p hd-video, 2 megapixel front-camera; Geheugen : 2 GB werkgeheugen, micro-sd-slot voor verwisselbaar geheugen (tot 32 GB);

: 2 GB werkgeheugen, micro-sd-slot voor verwisselbaar geheugen (tot 32 GB); Netwerk : umts/hsdpa/4G;

: umts/hsdpa/4G; Connectiviteit : wifi, bluetooth 4.0, nfc, gps;

: wifi, bluetooth 4.0, nfc, gps; Accu : 1.800 mAh;

: 1.800 mAh; Uithoudingsvermogen : tot 10 uur spreektijd, tot 13 dagen standby-tijd;

: tot 10 uur spreektijd, tot 13 dagen standby-tijd; Aansluitingen: hdmi-uitgang, micro-usb.

BlackBerry Z10: preview

Toetsenbord

Bij de naam BlackBerry denk je bijna automatisch aan een fysiek qwertytoetsenbord. Dat is niet helemaal terecht, omdat de Canadese fabrikant in het verleden al modellen met alleen een aanraakscherm heeft uitgebracht, zoals de Storm en Torch. Feit is dat de grootste succesnummers, zoals de Curve en Bold, juist wél over een volwaardig toetsenbord beschikken. De Z10, die zelfs helemaal geen bedieningsknoppen aan de voorkant heeft, is dan ook een beetje een sprong in het diepe voor BlackBerry. De bediening gaat via het 4,2 inch grote aanraakscherm. Het nieuwe besturingssysteem is hier gelukkig goed op ingericht. Het design oogt wel een beetje gedateerd, mede door de grote randen om het scherm, maar het hoeft geen struikelblok te zijn. BlackBerry kies je vooral als werkpaard.

Besturingssysteem

De bediening van de Z10 is wennen, vooral door het ontbreken van een thuisknop. Om bijvoorbeeld een app naar de achtergrond te brengen maak je een veegbeweging van de onderste rand van het scherm naar boven. De app verschijnt dan in postzegelformaat in een overzicht met apps die je eerder hebt 'geminimaliseerd'. Je kunt schakelen tussen apps of een nieuwe app starten vanuit het menu, dat je bereikt door naar rechts te vegen. Door naar links te vegen bereik je de Hub, een handige 'vergaarbak' voor al je berichten. Onder meer e-mail, sms, Facebook en BBM (BlackBerry Messenger) worden hier samengebracht. Als je WhatsApp hebt geïnstalleerd, één van de belangrijke nieuwe apps, verschijnen deze berichten ook in de hub (onder Meldingen). Je kunt altijd even 'spieken' in de Hub door de app waar je in werkt iets omhoog en naar rechts te vegen.

Zakelijk

Zoals vertrouwd biedt BlackBerry extra voordelen voor zakelijk gebruik. Zo kan een aparte zakelijke omgeving worden ingesteld op het toestel, met eigen apps, zakelijke e-mail en zelfs een aparte zakelijke downloadstek die door het bedrijf kan worden ingericht. Of dit ook de voornaamste doelgroep is, zal moeten blijken. BlackBerry was bijvoorbeeld tijdelijk populair onder de jeugd door het gratis 'pingen'. Door de opkomst van iPhone en Android en apps als WhatsApp is dit onderscheidende kenmerk weggevallen.

Slim toetsenbord

Een van de fijnste kenmerken van het besturingssysteem is de tekstvoorspelling van het toetsenbord. Tijdens het invoeren van tekst geeft het suggesties voor het woord, boven het karakter dat volgt op je laatste karakter. Voer je bijvoorbeeld 'Am' in, dan verschijnt de suggestie 'Amsterdam' boven de S. Om dit te bevestigen veeg je het woord naar boven. Het toetsenbord leert tijdens het gebruik. Handig is ook dat je moeiteloos tot drie invoertalen door elkaar kunt gebruiken, zoals Engels en Nederlands.

Apps

Voor BlackBerry zijn, zeker voor een nieuw platform, relatief veel apps beschikbaar, momenteel zo'n 100.000. Veel grote apps ontbreken echter nog. Wat helpt is dat ontwikkelaars Android-apps relatief eenvoudig kunnen overzetten naar BlackBerry. Nadeel is dat die apps dan wel lijken op de Android-versie en niet altijd optimaal werken. Volgens de fabrikant is 80 procent van alle apps specifiek voor BlackBerry gemaakt waardoor dit in de praktijk geen al te groot probleem hoeft te zijn.

Het installeren van updates gaat een beetje omslachtig, maar verder is BlackBerry World een goede en overzichtelijke downloadwinkel.

Voor sommige apps moet je over een actuele versie van het besturingssysteem beschikken. Fijn is dat het toestel zelf een melding geeft als er een nieuwe versie beschikbaar is. Je kunt het dan ook direct installeren. Tijdens onze eerste stappen met het toestel ontvingen we op deze wijze al een ongeveer 100 MB grote update.

Voorlopige conclusie

Het is wennen: geen thuisknop, geen qwertytoetsenbord, bediening aan de hand van veegbewegingen. Maar na een korte periode van gewenning kun je ook met de Z10 behoorlijk productief zijn. Voor zakelijk gebruik is de scheiding van werk en privé een pluspunt. Of de consument er warm voor loopt, zal moeten blijken. En BlackBerry-fanaten die verslingerd zijn aan hun toetsenbord wachten wellicht liever op de Q10. Dat model heeft wél een fysiek toetsenbord, maar je moet genoegen nemen met een kleiner scherm van slechts 3,1 inch.

