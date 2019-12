Apps: aankopen beveiligen

Met in-app aankopen kun je makkelijk extra functies kopen in spelletjes- of andere soortige apps. Maar het gaat hierbij om echt geld! Iets wat nog wel eens fout kan gaan bij (kleine) kinderen. Achteraf vinden ouders een bedrag van soms tientallen euro's op hun rekening. Hoe beveilig je deze aankopen? En hoe krijg je je geld terug?

Wat zijn in-app aankopen?

Aan het begin van het smartphonetijdperk bestonden er alleen nog gratis apps en betaalde apps. Kocht je een betaalde app dan betaalde je bij het downloaden eenmalig het aanschafbedrag waarna je de beschikking had over de gehele app zonder enige beperkingen.

Tegenwoordig zijn er steeds meer apps die gratis aangeboden worden en aankopen vanuit de app aanbieden. Zo kun je in de kindergame Smurfs Village extra bessen kopen ter waarde van €80.

Het is kwalijk dat dit verdienmodel ook is verwerkt in veel games die door jonge kinderen worden gespeeld. Die hebben vaak niet door dat ze echt geld uitgeven. Weten ze je wachtwoord? Dan kan zo'n spelletje je flink op kosten jagen.

iOS

In-app aankopen beveiligen

De simpelste manier is om in-app aankopen onmogelijk te maken. Om beperkingen in en uit te schakelen is een 4-cijferige code vereist zodat kinderen de blokkering niet ongedaan kunnen maken. Je stelt de blokkering zo in:

Instellingen > Algemeen > Beperkingen > Schakel beperkingen in > voer een code in > zet 'Kopen vanuit apps' uit.

Wil je in-app aankopen niet onmogelijk maken, dan kun je ze ook gewoon beveiligen met het wachtwoord van je Apple-account. Je kunt daarbij instellen dat er altijd een wachtwoord vereist is of eens per 15 minuten.

Let op: kies je voor eens per 15 minuten, dan is er ook een wachtwoord vereist voor de eerstvolgende in-app aankoop. Heb je een in-app aankoop gedaan, dan kun je vervolgens ook 15 minuten lang onbeperkt in-app aankopen doen. Houd dat dus in je achterhoofd als je je toestel uitleent. Instellen doe je zo:

Instellingen > Algemeen > Beperkingen > Schakel beperkingen in > voer code in > Wachtwoordinstellingen > Vereis altijd of Vereis na 15 minuten.

Je kunt aankopen ook op afstand autoriseren met 'Delen met gezin'. Met deze functie kun je aankopen uit iTunes, iBooks en de App Store delen met maximaal 6 gezinsleden, zonder dat je een account hoeft te delen. Alle aankopen worden van dezelfde creditcard afgeschreven en aankopen van je kinderen kun je goed- of afkeuren via je eigen iPhone of iPad. Voor kinderen onder de 13 jaar is de autorisatie op afstand standaard ingeschakeld. Zo stel je het in:

Instellingen > bovenaan je Apple ID óf iCloud (afhankelijk van je iOS versie) > Stel 'Delen met gezin' in.

Kinderen onder de 13 jaar mogen zelf geen account aanmaken. Als ouder kun je dat wel doen:

Instellingen > iCloud > Gezin > Maak een Apple ID voor een kind aan.

Aankopen annuleren

Heeft je kind ongewenst geld uitgegeven in de App Store of in een spelletje, dan kun je geld terugvragen via deze Apple-webpagina. Je logt hier in met je Apple ID en zoekt de aankoop op. Binnen 14 dagen kan dat zonder opgave van redenen. Daarna heb je nog 76 dagen om een aankoop te retourneren, echter moet je dan wel een geldige reden kunnen geven en is het aan Apple of ze akkoord gaan.

Android

In-app aankopen beveiligen

Bij Android kun je in-app aankopen beperken door ze te beveiligen met het wachtwoord van je Google-account. Op deze manier moet je bij iedere aankoop in de Play Store je wachtwoord invullen. Je kunt in-app aankopen niet apart blokkeren. Zo stel je het in:

Play Store > tik op de menuknop links bovenin > Instellingen > Verificatie vereisen voor aankopen > Voor alle aankopen via Google Play op dit apparaat.

Voor apps en games die bedoeld zijn voor de leeftijden 0-12 jaar, is altijd een wachtwoord vereist voor in-app aankopen, ook als je bovenstaande optie niet hebt ingesteld.

Op een tablet is er nog een tweede manier om aankopen te beveiligen: een beperkt profiel aanmaken. Dit kan vanaf Android 4.3. Op deze manier kun je een gebruikersprofiel voor een kind aanmaken en zelf instellen waar je kind toegang tot heeft. Je kunt bijvoorbeeld de Play Store blokkeren. Zo stel je het in:

Instellingen > Gebruikers > Gebruiker toevoegen > Beperkt profiel > Voer een code in > Vink aan wat je kind wel of niet mag gebruiken.

Aankopen annuleren

Heeft je kind een ongewenste aankoop gedaan in de Play Store, dan heb je 2 uur de tijd om je geld terug te vragen. Dit geldt alleen voor apps. Zijn de 2 uur verstreken, dan zul je contact moeten opnemen met de ontwikkelaar.

Voor in-app aankopen is er geen annuleringsperiode en moet je direct contact opnemen met de ontwikkelaar of met Google zelf. Wij raden aan om contact met Google te zoeken. Dat kan via een gratis telefoonnummer of via een e-mail die je via de website van Google verstuurt. Beide procedures zijn beschreven op de website van Google.

Windows Mobile

In-app aankopen beveiligen

Gebruik je je Windows-smartphone in combinatie met je Microsoft-account, dan is het wachtwoord van dat account ook meteen de beveiliging. Aankopen vanuit de Windows Store moet je goedkeuren met behulp van dat wachtwoord. Je kunt dit ook uitzetten, maar dat is niet wenselijk. Zorg dan ook dat de instellingen goed staan:

Store > tik op de menuknop links bovenin > Instellingen > Aanmelden om aan te kopen > zet de schakelaar UIT.

Vind je een wachtwoord te omslachtig, dan kun je ook kiezen voor een pincode. Die stel je zo in:

Instellingen > Accounts > Aanmeldingsopties > Pincode toevoegen.

Aankopen annuleren

Volgens de gebruiksvoorwaarden van de Windows Store zijn aankopen definitief en wordt er geen restitutie verleend. Toch kun je contact opnemen met een medewerker van Microsoft (Answer Desk) om je geld proberen terug te vragen. Uit een eerdere poging werd ons verteld dat apps altijd geretourneerd kunnen worden, al verwacht Microsoft dan wel dat je een nieuwe app daarvoor in de plaats koopt.

In-app aankopen kunnen maar één keer worden geretourneerd, aldus de Microsoft-medewerker. Je kunt het uiteraard meerdere keren proberen maar het risico is aan jezelf. Zo neem je contact op:

Ga naar de Microsoft support-pagina > klik op 'Accounts en facturering' > login met je account > klik op 'Windows, Office en andere Microsoft-apps en -abonnementen' > klik op 'Online chatten met een Answer Tech expert' of laat je opbellen.