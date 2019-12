Consumentenbond toont actualiteit smartphone-software

Nieuws|Vanaf nu biedt de Consumentenbond actuele informatie over het besturingssysteem van zo’n 120 smartphones die je op dit moment kunt kopen. Zo informeren we je welke smartphones wél, en welke niet zijn uitgerust met de nieuwste en veiligste versie van onder meer Android, iOS en Windows.

Een smartphone bestaat niet alleen uit fysieke elektronica, maar wordt ook geleverd met een stukje software: het besturingssysteem. Voorbeelden van besturingssystemen zijn Google Android, Apple iOS en Microsoft Windows. Die software wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe functies, foutoplossingen en veiligheidsverbeteringen. Sommige telefoons krijgen überhaupt geen update, vooral Android is beperkt houdbaar.

Advies in smartphone-vergelijker

Kies voor een actueel besturingssysteem als je een nieuwe telefoon koopt. Om je daarbij te helpen, geven wij hierover informatie in onze smartphone-vergelijker. Naast ons oordeel over het besturingssysteem, vind je daarin onze testresultaten van meer dan 120 mobiele telefoons.

In onze vergelijker worden mobiele telefoons vanaf nu standaard verborgen als ze een verouderd besturingssysteem hebben. We raden je namelijk af om die smartphones te kopen. In de filters aan de linkerzijde van het scherm, kun je aanvinken als je deze mobieltjes tóch wilt zien (zie afbeelding).

Wil je naast óns actualiteitsoordeel nog specifiekere informatie over het besturingssysteem? Dan kun je bij besturingssysteem (huidig) specifieke software-versies aanklikken.

Details per telefoon

Klik je op een telefoon om de testresultaten & specificaties nader te bekijken? Dan zie je direct het huidige, meest actuele besturingssysteem dat op deze smartphone draait.

Meer info in specificaties

In de specificaties vind je bovendien gegroepeerde informatie over het besturingssysteem:

de versie die tijdens onze test geïnstalleerd stond;

de huidige, hoogste versie die beschikbaar is voor deze specifieke smartphone;

ons oordeel over de actualiteit van die versie.

Opletten geblazen

We bieden deze informatie, omdat er nog volop oude telefoons met onveilige softwareversies te koop zijn. Vooral bij Android-smartphones is het opletten geblazen.

Ben je benieuwd of jouw huidige smartphone up-to-date is? Kijk dan of je deze kunt bijwerken naar de nieuwste versie.