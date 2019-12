Eerste indruk|De Doro 8031 is een speciale smartphone voor senioren. Het toestel heeft grote fysieke knoppen en extra gebruiksvriendelijke software. Zo zijn iconen en tekst groter dan bij normale smartphones en is het menu helemaal aangepast naar de denkwijze van de gebruiker. Met een noodknop kan bovendien snel hulp worden ingeschakeld bij een ongeval. Wij probeerden hem uit.

Conclusie

De Doro 8031 is een ideaal toestel als je nog nooit een smartphone heb gehad en je niet heel veel verstand hebt van technologie. Het toestel kent geen fratsen en is zo ontworpen dat het gebruik zo makkelijk mogelijk is. Het toestel is licht, ligt goed in de hand en heeft grote fysieke knoppen waarmee je makkelijk door het toestel navigeert.

Het toestel zelf is geen hoogstaande hardware maar de kracht zit hem in de software. Over het besturingssysteem Android ligt de eigen Doro-schil die het gebruik extra gebruiksvriendelijk maakt. Het menu denkt met je mee in duidelijke taal en grote iconen. Ook bij het instellen van de telefoon word je vanaf begin tot eind geholpen.

Functioneel ontwerp

De Doro 8031 is niet echt mooi maar vooral functioneel. Het toestel heeft brede schermranden en de plastic behuizing voelt een beetje goedkoop aan. Daar is duidelijk op bespaard. Aan de andere kant heeft het ook voordelen: het toestel is niet erg zwaar en er is geen glazen achterkant die snel stuk kan gaan. De opstekende rand naast het scherm zorgt er bovendien voor dat het scherm ook beschermd is als je de telefoon met het scherm naar beneden op de tafel legt. Het toestel ligt ook lekker in de hand maar is wel een beetje breed.

Fysieke knoppen

Een van de dingen die de Doro 8031 bijzonder maakt, zijn de vele knoppen op het toestel. Zo zijn er onder het scherm 3 knoppen te vinden om makkelijk op het toestel je weg te vinden. Met de thuisknop ga je direct terug naar het startscherm (vergelijkbaar met het bureaublad op je pc), en met de terugknop aan de rechterkant kun je snel terug naar het vorige scherm. Druk je de meest linkse knop in, dan zie je welke apps er geopend zijn op de achtergrond en kun je een app afsluiten of van app wisselen.

Aan de linkerkant van het toestel vinden we de aan- en uitknop en de volumeknoppen. Ben je linkshandig, dan zit de aan- en uitknop op een fijne plek. Voor rechtshandigen is dat wat minder. Aan de rechterkant van het toestel vinden we ook een sluiterknop om een foto mee te maken, net als op een gewoon fototoestel. Iets wat andere fabrikanten wel eens weglaten.

Ten slotte zit er nog een knop aan de achterkant van het toestel, en dat is geen onbelangrijke. Met deze knop kun je namelijk snel hulp inschakelen bij een noodsituatie. Druk je de knop in, dan worden er automatisch verschillende contactpersonen opgebeld totdat er iemand opneemt. Je moet alleen oppassen dat je de knop niet per ongeluk indrukt. Hij zit namelijk op de plek waar uit gewoonte het toestel op je wijsvinger rust.

Matig scherm

Het scherm van de Doro 8031 is niet top. Het is voldoende om er gebruik van te kunnen maken maar daar is ook alles mee gezegd. De resolutie valt tegen, evenals de kijkhoeken en de kleuren. Voor de prijs van het toestel krijg je bij andere fabrikanten veel meer waar voor je geld. Een goed beeldscherm is niet onbelangrijk om het gebruik van het toestel zo prettig mogelijk te maken. Wat dat betreft kan Doro hier dus nog wat aan verbeteren. De helderheid van het scherm valt gelukkig wel mee.

Handige instelronde

Start je het toestel voor het eerst op, dan wordt je met behulp van vragen begeleid bij het instellen van de smartphone. Dit alles in simpel en met begrijpelijk taalgebruik. Zo weet je precies wat je moet doen. Heb je nog nooit met een smartphone gewerkt, dan worden de basishandelingen uitgelegd zoals vegen over het scherm. Verder word je aan de hand genomen om de tekstgrootte en zaken als de internetverbinding in te stellen.

Gebruiksvriendelijk menu

Waar het allemaal om draait bij de Doro is de software. Doro heeft als het ware een eigen laag software over het Androidbesturingssysteem van Google heen gelegd. Deze software denkt met je mee. De meeste acties die je met een smartphone kunt doen worden aangeduid met beschrijvende iconen, zoals Bellen, Bekijken, Verzenden, Zoeken, Toevoegen, Ontdekken en Instellen. Onder het icoontje 'Verzenden' kun je dan weer een mail, sms of foto versturen. Dat is een hele logische inrichting.

Daarnaast zijn iconen en knoppen erg duidelijk en geven ze goed aan wat je ermee kunt doen. Dit alles maakt de Doro 8031 erg gebruiksvriendelijk voor mensen die nog nooit met een smartphone hebben gewerkt. Lukt het soms nog niet, dan kun je via de 'My Doro Manager'-app hulp op afstand inschakelen. Een vriend of familielid kan je dan helpen door op afstand de smartphone te bedienen.

Verder heb je toegang tot de Google Play Store en dus de beschikking over miljoenen apps zoals WhatsApp, Facebook en apps voor mobiel bankieren.

Afhankelijk van Android

Wel jammer is, dat Doro afhankelijk is van Android met de software. Zo is het toetsenbord best complex, als je het vergelijkt met de rest van de software. Ook kun je nog in het standaard instellingenmenu van Android terechtkomen wat toch een stuk complexer is dan de Doro-software. Daarnaast kun je het toestel alleen terugzetten naar de fabrieksinstellingen via de geavanceerde instellingen, wat gebeurt via de Androidsoftware.

Speciale nachtstand

In de doos wordt ook een speciale nachtstand meegeleverd waarmee je de Doro op je nachtkastje kunt plaatsen. De telefoon toont dan standaard de tijd en de datum als je op de aan- en uitknop drukt. Druk je op het scherm, dan verschijnen er 6 grote iconen waarmee je een actie kunt uitvoeren: bellen, slideshow om foto's te tonen, niet storen, muziek, alarm en instellingen. Zo is de Doro 8031 ook heel makkelijk als wekker te gebruiken en als vervanging van de vaste telefoon. Met de nachtstand kan de Doro bovendien 's nachts worden opgeladen.

Waar te koop

De Doro 8031 is in meerdere winkels te koop. Prijzen kun je vergelijken op Kieskeurig.nl.

Lees ook: