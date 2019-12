Eerste indruk|De Doro Liberto 810 draait op een vereenvoudigde versie van Android en is bedoeld voor beginners van alle leeftijden. Grote kracht van deze telefoon is het simpele menu dat zeker voor beginners makkelijk te begrijpen is. De hardware blijft een beetje achter, de camera schiet matige foto's en de kijkhoek van het scherm is belabberd. Ook typen kan lastig zijn door de onnauwkeurigheid van het aanraakscherm.

Doro Liberto 810: review

Een smartphone voor beginners

Het Zweedse bedrijf Doro staat bekend om zijn simpele telefoons. Met de Doro Liberto 810 brengt het bedrijf haar tweede simpele smartphone uit. De eerste smartphone van Doro, de Doro PhoneEasy 740, was een goede seniorentelefoon maar een minder goede smartphone. Speciaal voor senioren had het toestel ondersteuning voor hoorapparaten en een noodknop. De Liberto 810 heeft dat niet. Doro richt zich met deze smartphone dan ook op beginners in het algemeen en niet alleen op senioren.

Geen gewone smartphone

De Liberto 810 draait net als vele andere smartphones op het besturingssysteem Android. Android staat bekend om zijn vele mogelijkheden, maar daardoor is het wel wat lastig te doorgronden. Doro heeft dit opgelost door de Liberto een simpeler menu te geven, zodat de bediening veel overzichtelijker is voor een beginner. Het menu duwt de gebruiker als het ware in de juiste richting. Er is wel toegang tot de volledige app-winkel van Google (de Google Play Store).

De behuizing en knoppen

De Doro Liberto 810 is gemaakt van kunststof en heeft met 132 gram een gemiddeld gewicht voor een smartphone. Wel is het met 1,25 cm een erg dikke telefoon. Er zijn al telefoons die de helft dunner zijn en lekkerder in de hand liggen. Aan de voorkant bevinden zich 3 nogal stugge knoppen voor Menu, Thuis en Terug. Fijn aan deze knoppen is wel dat ze bij indrukken een klik en een trilling geven. Ook lichten ze op in het donker om ze ook met weinig licht te kunnen gebruiken.

Simpel thuisscherm

Ideaal voor beginners is de middelste thuisknop die je terugbrengt naar het 'veilige' thuisscherm. Het thuisscherm toont met behulp van grote iconen de meest gebruikte functies en de favoriete contactpersonen. Via de balk onderin spring je naar de 'slimme functies'. Niet alles is simpel. Iets meer verborgen is het notificatiescherm. Dat haal je tevoorschijn door met je vinger van boven naar beneden te vegen. Hier lees je (soms ingewikkelde) meldingen en kun je snel functies aan- en uitzetten zoals wifi. Ook de internetbrowser is erg druk en heeft onduidelijke iconen.

Wat zijn de slimme functies?

De onderste balk biedt toegang tot extra functies zoals internet, weerberichten en nieuws. Voordelig is dat je met deze smartphone alle mogelijke Android-apps kunt installeren. Ga je de Play Store in dan ben je volledig overgeleverd aan de gebruiksvriendelijkheid van deze app-winkel. Doro kan je dan niet meer helpen. Er komt in de Play Store soms moeilijke tekst op je af in kleinere letters. Doro heeft wel alvast een aantal gratis apps klaargezet onder de knop App Selection. Opvallend genoeg tonen de knoppen 'Nieuw' en 'Aanbevolen' geen apps.

Teleurstellend scherm

Om de prijs laag te houden bevat de Liberto 810 niet de allerbeste onderdelen. Het scherm is de grootste tegenvaller. Het is weliswaar scherp genoeg, maar de kijkhoek van het scherm is erg slecht. Kijk je er schuin op, dan zijn kleuren anders en is informatie moeilijk af te lezen. De 5- megapixel-camera is ook geen hoogvlieger. Deze reageert traag, kan niet scherpstellen en schiet slechte foto's bij weinig licht. Het toestel is ook geen snelheidswonder, maar voor simpele taken is hij snel genoeg. Op de vrije ruimte konden we 30 populaire gratis Android-apps kwijt. Verder heeft het toestel 3G om onderweg te kunnen internetten, gps voor het bepalen van de locatie, en bluetooth voor headsets. De accuduur is 1 à 2 dagen.

Lastig typen

Net als bij veel andere smartphones heeft de Liberto 810 een toetsenbord op het scherm. Helaas kan een berichtje typen een struikelblok zijn. Het aanraakscherm is niet erg nauwkeurig waardoor je soms de verkeerde letter aantikt. De smalle toetsen helpen daar ook niet bij, die zijn extra lastig te bedienen met dikke vingers. Dat het scherm niet goed reageert merk je ook op andere plekken in het menu, soms moet je 2 keer tikken.

Beheren op afstand

Via de dienst Doro Experience kun je de Liberto 810 op afstand beheren: bijvoorbeeld contacten bewerken, foto's bekijken en de volgorde van apps naar voorkeur aanpassen. Zo kan een ander altijd hulp bieden, ook op afstand. De dienst werkt erg simpel en doeltreffend.

Alternatieven

Een alternatief voor de Liberto 810 is de Samsung Galaxy SIII mini (€220). Deze volwaardige smartphone is sneller, lichter en heeft een veel mooier scherm met een betere kijkhoek. Bovendien is het aanraakscherm gevoeliger en geeft het toetsenbord minder fouten. Met een speciaal eenvoudig startscherm is de basisbediening net wat toegankelijker dan bij andere smartphones. Bovendien kunnen ook de letters groter worden ingesteld. Er is één belangrijk nadeel: wanneer je het simpele startscherm verlaat, werkt alles zoals een normale smartphone. En in dat opzicht is hij ingewikkelder dan de Doro.

Conclusie

Smartphones zijn door de vele mogelijkheden en instellingen lastiger te doorgronden. De Liberto 810 maakt de wereld van de smartphone toegankelijker door het simpele basismenu en de grotere letters en iconen. Ook het instellen op afstand via de Doro Experience Manager is handig. De rest van de telefoon valt wat tegen. Het scherm is scherp genoeg, maar houd je het toestel schuin, dan is het al gauw niet meer af te lezen. Typen gaat niet altijd even soepel doordat de toetsen smal zijn en het scherm niet zo goed reageert op aanrakingen. De Doro Liberto 810 is een stap in de juiste richting, maar nog geen ideale simpele smartphone.

Wat is de Doro Liberto 810?

Specificaties

Besturingssysteem: aangepaste Android 4.1;

aangepaste Android 4.1; Beeldscherm: 4 inch;

4 inch; Resolutie: 800 x 480 pixels;

800 x 480 pixels; Pixeldichtheid: 233 ppi;

233 ppi; Gewicht: 132 gram;

132 gram; Afmetingen: 126 x 66 x 12,5 mm;

126 x 66 x 12,5 mm; Batterij: 1500 mAh;

1500 mAh; Opslagcapaciteit: 4 GB + microSD tot 32 GB;

4 GB + microSD tot 32 GB; Netwerk: wifi, 3G;

wifi, 3G; Camera achterkant: 20,7 megapixel (autofocus, led-flits);

20,7 megapixel (autofocus, led-flits); Camera voorkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Bijzonderheden: fysieke navigatieknoppen, bluetooth 4.0;

fysieke navigatieknoppen, bluetooth 4.0; Prijs: €170;

