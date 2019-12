Eerste indruk: Google Allo

Conclusie

Hoewel Google Allo een aantal grappige functies heeft, zijn ze nog niet bijzonder genoeg om WhatsApp te verlaten. Om de handigste functies, de assistent en smart reply goed te kunnen gebruiken, moet je je privacy voor onbepaalde tijd volledig weggeven. Maar er is wel een ‘incognitomodus’, waarna Google Allo functioneel op Whatsapp lijkt. Je gegevens worden dan versleuteld zodat niemand je berichten ongewenst kan meelezen. Gevolg: de assistent werkt niet en de zelflerende techniek leert ook niets. De 'chatbot' Google Assistant is handig, maar begrijpt de gesproken verzoeken vaak verkeerd. Daarnaast kun je de assistent voorlopig alleen in het Engels gebruiken.

Gemakkelijk te gebruiken

Het instellen van Google Allo gaat simpel. Je geeft je mobiele nummer door en ontvangt een code per sms die je moet invullen in de app. Wanneer je een profielfoto hebt gekozen en je naam hebt ingevuld, krijg je de instellingen nog eens te zien. Je Google-account wordt automatisch gekoppeld aan de app, maar dit kun je bij de instellingen ongedaan maken.

Allo heeft de standaard opties die je van een chatapp verwacht. Je kunt berichten, foto’s, emojis en je locatie versturen, maar het bellen heeft Google eruit gelaten. Hiervoor moet je weer een andere app van Google gebruiken: Google Duo.

Helaas kun je geen documenten versturen via Allo, wat met WhatsApp wel kan. Door het gebruik van stickers en de mogelijkheid om je tekst te vergroten of te verkleinen, is het mogelijk te benadrukken dat je iets schreeuwt of fluistert. Daarmee zorgt Google er wel voor dat je berichtje beter wordt begrepen door de ontvanger.

Chatten met een assistent

De handigste functie van Allo lijkt Google Assistant te zijn, een chatbot die je helpt bij verschillende verzoeken. Je kunt de assistent onder andere vragen om het weerbericht, suggesties voor een restaurant, sportuitslagen en om een alarm te zetten. Ook kan je dagelijks het nieuws krijgen of wakker worden met een dagelijkse mop. Je kunt alles mondeling vragen of via tekst. De assistent is het Nederlands nog niet meester, waardoor je alles in het Engels moet vragen of schrijven. Helaas heeft Allo ook nog wat moeite met gesproken Engels. Hij begrijpt vaak niet wat je zegt en doet dan verkeerde, soms hilarische suggesties. Voor nu kun je maar beter typen om met Google Assistant te communiceren.

Slimme suggesties

Om je van nog meer gemak te voorzien kent Allo ook de functie ‘smart reply’. Deze functie geeft je antwoordsuggesties als een contact jou een bericht of foto stuurt. Handig als je een keer te druk bent om te reageren. Door de zelflerende techniek worden de voorgestelde antwoorden steeds meer op jouw stijl aangepast en zal de ontvanger niet snel merken dat jij eigenlijk niet ‘echt’ hebt geantwoord.

Een ander voordeel van Google Allo is dat je minder hoeft te schakelen tussen verschillende browsers en apps als je informatie wil delen met je contacten. Je kunt namelijk Google Assistant oproepen in een chat met één van je contacten en zoekresultaten direct delen in de chat.

Privacy opofferen voor gemak

Google koppelt gegevens van al zijn diensten aan elkaar en dat is nooit goed voor je privacy. Ook aan het gemak van Google Allo zit een prijskaartje. Om optimaal gebruik te maken van de zelflerende techniek slaat de app namelijk al je berichten voor een onbepaalde tijd op. Google zal dus altijd je berichten kunnen lezen en de vraag is of het voordeel wat je eruit haalt dit wel waard is.

De enige manier om je berichten versleuteld te versturen is via een incognitochat. Als je hiervoor kiest kan niemand ‘meelezen’ met je chats, ook Google of de overheid niet (al is niet uit te sluiten dat Google wel kan zien met wie, waar en wanneer je contact hebt).

Incognito chatten ziet er hetzelfde uit als een normale chat, alleen in een andere kleur. Google Assistant werkt niet als je incognito chat.

Als je niet overtuigd bent van de manier waarop Google met je gegevens omgaat, en ook je vraagtekens hebt bij Facebook, het moederbedrijf van WhatsApp, lees dan onze review van 5 alternatieve chat-apps.