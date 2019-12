Eerste indruk|De HTC Windows Phone 8X is een van de eerste Windows Phone 8 smartphones. De 8X is een soepel werkende Windows Phone met een helder en scherp scherm.

HTC Windows Phone 8X: review

De HTC Windows Phone 8X is een van de eerste smartphones met het nieuwe besturingssysteem Windows Phone 8. Smartphones met dit systeem zijn gemakkelijk te herkennen aan het menu met felgekleurde tegels op een zwarte of witte achtergrond. De 8X is een soepel werkende Windows Phone met een helder en scherp scherm. Minpunt in het dagelijks gebruik is het ontgrendelen van de smartphone met de lastig voelbare stand-by-knop. De HTC Windows Phone 8X is op zichzelf staand een mooie smartphone, maar vergeleken met concurrerende topsmartphones met Android en iOS kan hij toch nog niet echt overtuigen.

Solide en zacht

De HTC Windows Phone 8X voelt solide aan en valt op door zijn felle kleur. Door de bolle achterkant ziet hij er ondanks zijn 1 cm dikte toch erg slank uit. De zachte achterkant van mat rubberachtig plastic ligt comfortabel in de hand.

De 8X is goed met één hand te bedienen door mensen met grote handen. Voor mensen met wat kleinere handen is het lastig om met de duim de bovenkant van het scherm te bereiken. De aan-knop bovenop is lastig te bereiken en bovendien lastig voelbaar doordat de knop niet uitsteekt. Daardoor gaat het inschakelen van het toestel vanuit de stand-by niet soepel en dat is in het dagelijks gebruik onhandig. En hoewel de 8X een behoorlijke batterijcapaciteit heeft, valt de stand-by-tijd tegen.

De 8X is relatief compact in vergelijking met zijn concurrent Nokia Lumia 920. Maar toestellen zoals de HTC One X en de Samsung Galaxy SIII hebben bij een vergelijkbaar formaat wel een flink groter scherm.

Scherm met bolle randen

Wat direct opvalt aan de HTC 8X is het heldere scherm. Het scherm heeft met 720x1280 pixels een nog hogere pixeldichtheid dan de iPhone 5. Daardoor kun je de losse beeldpunten (pixels) niet met het blote oog van elkaar onderscheiden en worden kleine letters scherp weergegeven.

Het scherm is aan de zijkanten licht gebold. Dat voelt erg fijn aan, want van links naar rechts vegen over het scherm is een veelgebruikte beweging bij de bediening van een Windows Phone.

Camera

De HTC Windows Phone 8X heeft een 8 megapixel camera met autofocus en led-flits. Aan de zijkant van het toestel zit een cameraknop waarmee de camera kan worden opgestart vanuit de stand-by. Scherpstellen kan door de cameraknop half in te drukken of door op het scherm te tikken. De kleine beweging van het indrukken van de cameraknop geeft echter gemakkelijk bewogen foto’s. Wanneer je op het scherm tikt om een foto te maken, is de scherpsteltijd zo’n twee seconden en dat is erg lang. De kans is groot dat je dan je fotomoment al gemist hebt.

De fotokwaliteit laat ten opzichte van andere smartphones te wensen over. De gemaakte foto’s hebben wat verwassen kleuren. De belichting bij weinig licht is behoorlijk, maar je moet daarbij wel veel ruis op de koop toe nemen.

De camera toont standaard alleen de basisopties en is gemakkelijk in het gebruik. Via het menu is nog een aantal extra instellingen mogelijk. Bij de foto-instellingen draaien niet alle knoppen mee in de liggende stand en dat ziet er vreemd uit. Een gemaakte foto kan direct bekeken worden door naar rechts op het scherm te vegen.

Bijzonder is dat je voor de camera allerlei ‘lenzen’ kunt downloaden. Daarmee kun je bijvoorbeeld effecten toepassen, maar het is ook mogelijk bijvoorbeeld gefotografeerde teksten te vertalen via Bing of streepjescodes te scannen. Het scherpstellen laat met sommige van deze lenzen te wensen over.

Camera aan de voorkant

De camera aan de voorkant heeft een groothoeklens en die toont meer beeld dan de meeste frontcamera’s. Daardoor is meer van de achtergrond te zien. Dat maakt deze camera extra geschikt voor bijvoorbeeld beeldbellen via Skype. De 2,1 megapixel camera geeft bovendien een stuk scherper dan gemiddeld. De meeste frontcamera’s zijn namelijk slechts 0,3 megapixel.

Beats audio

Het geluid van de 8X klinkt goed met een hoofdtelefoon van goede kwaliteit. De meegeleverde oordopjes zitten oncomfortabel en geven hoorbaar veel ruis. De HTC 8X heeft een audio-profiel van Beats audio dat ervoor zorgt dat de muziek, luider, voller en ruimtelijker klinkt en er meer bassen in zitten. De balans tussen hoge tonen en bassen is niet te sturen, ‘Beats audio’ kan alleen aan of uit.

Navigatie

De navigatie maakt gebruik van kaarten van Nokia, maar in tegenstelling tot de Lumia-smartphones heeft de HTC Windows Phones 8X geen gesproken navigatie aan boord.

Voordelen

Prettig Windows Phone besturingssysteem.

Goede geluidskwaliteit voor muziek.

Frontcamera brengt veel in beeld.

Nadelen

De stand-by-knop is lastig bereikbaar.

De batterij is niet vervangbaar.

Het geheugen is niet uitbreidbaar.

De navigatie heeft geen gesproken instructies.

Deze review gaat alleen over de kwaliteit van het toestel, lees daarom ook onze uitgebreide review van het besturingssysteem Windows Phone 8.

Wat is de HTC Windows Phone 8X?

De HTC Windows Phone 8X is een van de eerste smartphones met het nieuwe besturingssysteem Windows Phone 8. De HTC 8X is verkrijgbaar in blauw, zwart, rood en geel.

Specificaties