Eerste indruk|iOS 7 is het nieuwe mobiele besturingssysteem van Apple. Het draait op iPhones, iPods en iPads. Nog voordat de nieuwe versie van iOS het levenslicht zag, werd al veel gespeculeerd over nieuwe functies. Sinds 18 september kun je iOS 7 installeren op je iPhone, iPad en iPod. Een verbetering?

Wat is iOS 7?

iOS 7 is het nieuwe mobiele besturingssysteem van Apple. Het draait op iPhones, iPods en iPads. Sinds 18 september kun je iOS 7 downloaden en installeren. Koppel je apparaat aan de computer en volg de instructies op het scherm of ga op je iPhone, iPod of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update.

Op welke apparaten werkt iOS 7?

iOS 7 werkt op:

iPhone 4, iPhone 4S en iPhone 5;

iPod touch 16GB en iPod touch 32GB/64GB;

iPad 2, iPad met Retina display en iPad mini.

Niet alle mogelijkheden zijn beschikbaar op alle apparaten. Op de website van Apple lees je meer over welke functies beschikbaar zijn voor welke apparaten en kun je een demonstratie bekijken van de nieuwe mogelijkheden. Lees in onze review wat we van iOS 7 vinden.

iOS 7: review

De nieuwe versie van iOS is sinds 18 september beschikbaar voor consumenten. Bedenk goed of je kunt leven met de nieuwe vormgeving en de nieuwe iconen, want na updaten kun je niet meer terug naar iOS 6.

Wat is er nieuw?

De vormgeving is volledig op de schop genomen en de werking ('interactie') is hier en daar fijngeslepen, maar er zijn voor bestaande iApparaten geen grote nieuwe mogelijkheden bijgekomen.

Nieuwe ontwerpfilosofie

De vorige versie van iOS werd veelal vormgegeven naar voorbeeld van objecten uit het dagelijks leven. De app voor notities zag er bijvoorbeeld uit als een echt kladblok. De officiële term hiervoor is 'skeuomorphisme'. Scott Forstall, de man die lange tijd de regie voerde over Apple's mobiele software, hield wel van gestikte lederen randjes en groen vilt.

Of je dat nu mooi vindt of juist niet, de herkenbaarheid van de apps zorgde er in ieder geval voor dat ook beginnende gebruikers direct begrepen waarvoor elke app bedoeld was. En met deze vormgeving maakte Apple het gebruik van smartphones en tablets toegankelijk voor een grote groep gebruikers, van jong tot oud.

In 2012 besloot Apple een andere weg in te slaan met de vormgeving. Apple zette Scott Forstall aan de kant en Jony Ive nam zijn plaats in. Ive, ontwerper van onder andere de iPod, iPhone, iPad en vele andere Appleproducten, houdt niet van skeuomorphisme. En daar heeft iOS 7 zijn compleet nieuwe 'platte' ontwerp aan te danken.

Platte vormgeving

In de 'platte' vormgeving zijn minder randen en schaduwen te zien, waardoor de verschillende menuonderdelen meer in elkaar doorlopen. Op veel plekken schijnen de kleuren van de achtergrond zacht door naar de voorgrond.

De knoppen zijn veelal vervangen door woorden of iconen die als knop functioneren, maar niet direct als zodanig herkenbaar zijn. Een voordeel is wel dat veel 'knopteksten' groter zijn dan voorheen. Een losse tekst neemt nu eenmaal minder ruimte in dan een tekst met een knop erachter. En daardoor kan Apple in dezelfde ruimte grotere teksten kwijt.

Over de grote ronde cijfertoetsen op het ontgrendelscherm zijn we minder positief. Doordat ze zo groot zijn, staan ze hoger op het scherm en daardoor zijn ze minder makkelijk met de duim te bereiken dan in iOS 6. Zeker voor de vaak ingevoerde ontgrendelcode vinden we dit erg storend.

De iconen zijn minder glanzend vormgegeven en in veel gevallen zijn ze 'platgeslagen' tot een één- of tweekleurig icoon.

Snelle instellingen

Door omhoog te vegen ('swipen') vanaf de onderkant van het scherm kun je een aantal instellingen snel aanpassen. Dat kan ook vanaf het vergrendelscherm. De knoppen die in dit overzicht staan, kunnen niet gewijzigd worden. En mobiel internet staat er vreemd genoeg niet tussen. Snel mobiel internet in- of uitschakelen, zoals bij Android al heel lang mogelijk is, is er dus niet bij. De instellingen voor mobiel internet zijn wel een plek omhoog geschoven in het instellingenmenu en dat scheelt weer een beetje zoeken.

Multitasking

Wisselen van app lijkt verdacht veel op hoe dat bij de laatste versie van Android gaat. Na dubbelklikken op de thuisknop blader je gemakkelijk door een overzicht van apps. Het afsluiten van een app gebeurt door deze uit het scherm te vegen. Het is niet mogelijk ‘met één druk op de knop’ alle apps tegelijk te sluiten. Er is wel een truc om net wat sneller al je open apps te sluiten: je kunt er drie tegelijk uit het scherm vegen door met drie vingers omhoog te vegen. Wisselen van app in de liggende stand kan ook, maar alle staande apps blijven dan een kwartslag gedraaid.

Meer apps per map

In iOS 6 konden er maximaal 12 apps in een map. Nu kunnen er veel meer apps in een map en zijn meerdere bladzijdes per map mogelijk. De kiosk gedraagt zich nu ook als een app en niet als een map. Nu kun je hem eindelijk wegstoppen in een map.

Nieuwe foto-app

Veel iPhone-gebruikers hebben in hun foto-app een lange en onoverzichtelijke lijst met afbeeldingen. De nieuwe fotogalerij sorteert foto's op basis van plaats en tijd en toont automatisch de plaatsnamen boven de fotogroepen. Handig is dat er overzichten zijn op verschillende niveaus: van jaaroverzicht tot een specifieke gebeurtenis. Dat maakt het een stuk makkelijker een specifieke foto terug te vinden.

Beheersing datagebruik

Apple maakt het makkelijker je mobiele datagebruik in de hand te houden en dat waarderen we zeer. Niet alleen is het gebruik per app uitgesplitst, je kunt ook per app aangeven of deze mobiele data mag gebruiken of niet. Vreemd genoeg is het wel nodig eerst data met een app te gebruiken voordat je het datagebruik voor die specifieke app kunt uitschakelen.

Daarnaast biedt iOS 7 per app controle over het verversen van apps op de achtergrond. Dat geeft vooral wat extra controle over de batterijduur, maar ook over dataverkeer. Voor elke app waarvoor je verversen op de achtergrond uitschakelt, wordt geen data gebruikt als je de app zelf niet gebruikt.

Diefstalbeveiliging

Om een iPhone te wissen is altijd de Apple ID vereist. Hetzelfde geldt voor het uitschakelen van Find My iPhone. Dit zorgt ervoor dat dieven een gestolen iPhone niet zomaar kunnen wissen en doorverkopen. Via icloud.com kan een iPhone als verloren worden aangemerkt. Het vergrendelscherm toont vervolgens een boodschap die aangeeft dat de iPhone is zoekgeraakt. De vinder kan dan vanaf het vergrendelscherm bellen naar het nummer dat de eigenaar via icloud.com opgeeft. Na invoeren van de ontgrendelcode wordt de 'verloren-modus' weer uitgeschakeld. Ook na het op afstand wissen van de gegevens op de iPhone blijft de telefoon onbruikbaar. Dat is dus goed nieuws.

Aan het terugvinden van de iPhone blijven haken en ogen zitten. Een slimme dief zet direct na het stelen de vliegtuigmodus aan via de nieuwe 'snelle instellingen'. Die zijn namelijk ook toegankelijk vanaf het vergrendelscherm. Tenminste, zolang de telefoon nog niet als verloren is opgegeven. Misschien heeft een dief dan weinig aan jouw gestolen iPhone, je krijgt 'm zo ook niet terug. De bedoeling is natuurlijk om stelen überhaupt te ontmoedigen door een gestolen iPhone onbruikbaar te maken.

Het blijft aan te raden een vergrendelcode in te stellen. Dan kan een dief de gegevens op het toestel ook niet bekijken wanneer de telefoon nog niet als verloren is opgegeven. Het zelf tweedehands doorverkopen van iPhones blijft mogelijk. Belangrijk is wel dat de verkoper vóór het verkopen zelf de iPhone wist met zijn eigen Apple ID.

Automatische app-updates

Het updaten van apps gebeurt in iOS 7 automatisch. Wie altijd al sterke dwangneuroses voelde opkomen bij het verschijnen van het rode bolletje boven de App store, kan nu dus opgelucht ademhalen. Houd je het toch liever zelf in de hand, dan mag dat ook. Automatische app-updates kunnen in de instellingen worden uitgeschakeld.

Verstopt

Sommige functies zijn wat meer verstopt, andere zijn juist zichtbaarder gemaakt. Zoeken met Spotlight is nu bijvoorbeeld verstopt. Je vindt het terug door omlaag te vegen op een willekeurig startscherm. Ook de lijstweergave in de agenda vind je niet zomaar terug. De lijst komt tevoorschijn in de zoekfunctie, via het vergrootglas. FaceTime is juist zichtbaarder gemaakt: in plaats van FaceTimen via het telefoonboek, is er nu ook op de iPhone een aparte FaceTime-app.

Veel meer

Apple heeft nog veel meer kleine aanpassingen gemaakt in iOS 7. Een kleine greep uit de vernieuwingen:

Met FaceTime kun je gesprekken voeren zonder video;

Het is mogelijk gesprekken, berichten en FaceTime te blokkeren van bepaalde personen;

De iCloud Keychain onthoudt wachtwoorden en synchroniseert ze tussen je Apple-apparaten;

Notificaties worden gesynchroniseerd tussen verschillende Apple-apparaten;

Je kunt inzoomen tijdens video-opnames;

Het is mogelijk een panorama als achtergrond te gebruiken. Door het toestel te draaien, beweegt ook het panorama mee;

Apple Maps biedt een automatische nachtmodus met donkere kleuren. Het biedt nu ook gesproken instructies bij wandelroutes;

Draadloos bestanden delen met andere Apple-apparaten in de buurt via AirDrop;

Er is een optie voor dikgedrukte teksten voor betere leesbaarheid;

Het icoon voor de klok-app geeft de huidige tijd weer.

Conclusie

iOS 7 is een mix van nieuwe vormgeving en nieuwe functies. Vrijwel alle Apple-apps zijn in mindere of meerdere mate op de schop genomen. Het nieuwe ontwerp went snel als je iOS 6 al kent. Het biedt ervaren gebruikers een aantal langverwachte verbeteringen zoals de snelle instellingen en verbeterde multitasking.

Het is echter de vraag of onervaren gebruikers de vernieuwingen kunnen waarderen. Knoppen zijn minder herkenbaar en de functie van apps is minder makkelijk af te leiden aan de vormgeving. Bovendien kunnen veegbewegingen tot onverwachte resultaten leiden. De meeste apps zijn echter voldoende herkenbaar om er direct mee aan de slag te kunnen.

Voordelen

Snel toegang tot een aantal belangrijke instellingen;

Verbeterde multitasking, makkelijker apps afsluiten;

Verbeterde controle over dataverkeer;

Verbeterde diefstalbeveiliging;

Overzichtelijke fotogalerij.

Nadelen

Iets minder toegankelijk voor onervaren gebruikers door nieuwe veegbewegingen (snelle instellingen, ontgrendelen, zoeken via Spotlight, mappen met meerdere pagina's);

Knoppen zijn niet altijd herkenbaar als knop.

Update 19 maart 2014: klachten over iOS 7.1

Diverse gebruikers melden dat zij na een update naar iOS 7.1 problemen ervaren met wifi, bluetooth en de accu. Wat kun je doen?

Ik heb al iOS 7.1

Sommige klachten kunnen gemakkelijk worden verholpen met het herstarten van het apparaat.

Bekijk onze tips om het uithoudingsvermogen van de accu te verbeteren.

Diverse techsites en Apple-fanclubs geven tips over het verhelpen van de genoemde problemen.

Gebruikers die al wel zijn overgestapt op 7.1, kunnen helaas niet terug naar een oudere versie. Het is dus afwachten tot Apple weer met een volgende (kleine) update komt, waarin een deel van de problemen waarschijnlijk wel weer verholpen zal zijn.

Ik heb nog geen iOS 7.1

Wanneer je tevreden bent met de iOS-versie die je hebt, kun je rustig afwachten tot er een volgende versie komt. Naar grote waarschijnlijkheid zullen daarin de meeste problemen weer verholpen zijn. Al zullen er ongetwijfeld ook weer nieuwe bugs bij komen.

