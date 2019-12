Eerste indruk|Windows Phone 8 is Microsofts nieuwe besturingssysteem voor smartphones. Windows Phones zijn gemakkelijk te herkennen aan het menu met felgekleurde tegels op een zwarte of witte achtergrond. De nieuwe versie 8 brengt een flink aantal nieuwe functies. Het elegant simpele systeem kan zich grotendeels meten met de concurrentie, al hebben we nog wel aanmerkingen.

Windows Phone 8: review

Windows Phone is Microsofts besturingssysteem voor smartphones. De nieuwe versie 8 brengt een flink aantal nieuwe functies. Windows Phone kwam later op de markt dan iOS van Apple en Android van Google en liep daardoor wat achter. Inmiddels kan het elegant simpele systeem zich grotendeels meten met de concurrentie, al hebben we nog wel aanmerkingen.

Zelfde bediening

De algemene bediening van Windows Phone is hetzelfde gebleven. De basisbediening is nog steeds een startscherm met zelf gekozen informatietegels, zogenaamde ‘live tiles’. Veeg je met je duim naar links, dan verschijnt een lijst met alle apps die op de telefoon staan. Je kunt deze apps gemakkelijk zelf aan het startscherm toevoegen (‘vastpinnen’) door een app-icoon lang in te drukken.

Het naar links en naar rechts vegen over het scherm komt overal in de bediening terug. Deze navigatie door het menu werkt goed bij rechtshandige bediening, maar linkshandige bediening gaat minder soepel.

'Live tiles'

De ‘live tiles’ op het startscherm geven per app recente of relevante informatie door. De e-mail-tile geeft bijvoorbeeld aan of er nieuwe berichten zijn en de agenda-tile geeft de eerstvolgende afspraak weer.

In Windows Phone 7 waren alle live tiles even groot en de breedte van het startscherm werd niet volledig benut. Nieuw in Windows Phone 8 is dat de tegels het scherm over de hele breedte vullen en dat je ze 3 verschillende groottes kunt geven: een enkele, een dubbele of een kwart tegel. De grootte en rangschikking aanpassen kan door een van de tegels ongeveer een seconde lang ingedrukt te houden. Een druk op de homeknop zet alle tiles na het rangschikken weer vast.

De tiles geven maar zeer beperkte informatie. Op kwart tegels blijft niet veel meer over dan een app-icoon. Op de grotere tegels staat iets meer informatie, maar je moet alsnog de app openen om te zien wat er nieuw is.

Sociale contacten

In de contactenlijst (‘personen-hub’) worden contacten van verschillende accounts samengevoegd. Daardoor kun je gemakkelijk per contactpersoon in een keer de laatste updates zien via Facebook, Twitter, Google, Hotmail en LinkedIn. Er is in de personen-hub ook een overzichtsweergave waarin alle sociale media updates van vrienden samenkomen. Daar hoef je dus geen aparte apps voor te openen en dat is wel zo overzichtelijk. Vanuit dezelfde overzichten kun je bovendien zelf direct reageren op berichten van anderen.

Zwart of wit

Net als in Windows Phone 7 kun je in Windows Phone 8 geen eigen achtergrond kiezen. De achtergrond van het menu is naar keuze wit of zwart. Dat is dan ook gelijk de achtergrondkleur voor alle apps die met de telefoon worden meegeleverd. Voor het toegangsscherm kan wel een eigen achtergrond gekozen worden.

Toegankelijke instellingen

Wat betreft instellingen valt er vrij weinig te kiezen, maar dat is wel zo overzichtelijk. De mogelijkheden die er zijn, worden goed uitgelegd in het menu en dat maakt de instellingen erg toegankelijk. Een nadeel is wel dat er geen goede privacyinstellingen zijn. Ook moet je voor instellingen altijd het menu in duiken. Het is niet mogelijk om snelle instellingen zoals bijvoorbeeld wifi aan/uit op je startscherm te zetten.

Meldingen op vergrendelscherm

Net als bij Android en iOS kunnen op het vergrendelscherm van Windows Phone meldingen weergegeven worden. Zo kun je zonder de telefoon te ontgrendelen direct zien of er gemiste oproepen of nieuwe e-mails zijn. Je kunt zelf instellen wat er op het vergrendelscherm getoond wordt.

Multitasking

In Windows Phone 8 kun je gemakkelijk wisselen tussen actieve apps, dat heet ‘multitasking’. Je kunt multitasken door de terugknop lang ingedrukt te houden. Je ziet dan screenshots van recente programma’s. Zodra je een app verlaat, ‘pauzeer’ je deze. Sommige apps kunnen daarentegen ook op de achtergrond draaien. Dat kan bijvoorbeeld bij navigatiesoftware, muziekspelers en berichtendiensten.

De terugknop brengt je altijd terug naar het vorige scherm, maar bij multitasken kan dit onverwachte resultaten geven. Wanneer je switcht naar een plek in het instellingenmenu, dan brengt de terugknop je terug naar de vorige app en niet naar een niveau hoger in het instellingenmenu. Dit maakt dat de navigatie onvoorspelbaar aanvoelt.

Groot toetsenbord

Het toetsenbord tikt comfortabel door de relatief grote toetsen. Vanaf het standaard qwerty-toetsenbord is naast de punt ook de komma direct toegankelijk, iets wat bij de iPhone ontbreekt. Emoticons kun je direct vanaf het toetsenbord invoeren.

Een groot nadeel is dat het toetsenbord meer dan de helft van het scherm inneemt. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor de getypte e-mails en berichten. In de liggende stand wordt zelfs meer dan tweederde van het scherm ingenomen door het toetsenbord, wat het overzicht nog meer beperkt. Dit laatste effect is minder sterk bij toestellen met een relatief breed scherm, zoals de Nokia Lumia 920.

Bestanden uitwisselen

Synchronisatie met de computer werkte in Windows Phone 7 uitsluitend via Zune-software. Dat werkt nu niet meer. Met Windows Phone 8 kunnen bestanden op de telefoon worden gezet via de verkenner, doordat de smartphone herkend wordt als usb-apparaat. Er is geen speciale synchronisatiesoftware nodig, maar synchroniseren via een programma kán wel. Via de Store zijn meerdere programma’s beschikbaar: een speciale Windows Phone desktop-app (voor Windows 7 en Windows 8) en de Windows Phone app (voor Windows 8 en Windows RT).

Voor de Mac is een speciaal synchronisatieprogramma wel verplicht; Windows Phones worden niet herkend als usb-apparaat. Met de ‘Windows Phone’ app uit de Mac App store kun je onder andere muziek uit iTunes synchroniseren. Bij onze test met de HTC Windows Phone 8X werkte dit echter niet. Verschillende gebruikers op het internet melden een soortgelijk probleem.

Speelhoek

Microsoft weet dat kinderen niet van smartphones kunnen afblijven. Windows Phone 8 heeft daarom een speciale ‘speelhoek’, een afgeschermde plek op de telefoon waar kinderen vrij hun gang kunnen gaan. De speelhoek is toegankelijk door vanaf het toegangsscherm naar links te vegen. Apps kunnen vanuit het menu toegevoegd worden aan de speelhoek. De rest van de telefoon kan eventueel afgeschermd worden met een wachtwoord.

Geen Nederlandse stembediening

Windows Phone 8 kan met de stem bediend worden. De spraakherkenning werkt nog niet in het Nederlands, maar wel in het Engels. De mogelijkheden zijn beperkt en opdrachten die het systeem niet herkent, eindigen standaard in een zoekopdracht op het internet. Dicteren van berichten is knap lastig omdat het systeem bij een kleine spraakpauze al snel stopt met luisteren. De spraakherkenning is dus voor Nederlanders vooralsnog onbruikbaar.

Muziek en video

Muziek en video delen samen een ‘live tile’. Je kunt makkelijk bladeren door onder andere artiesten, albums en nummers. Sommige functies, zoals terugspoelen binnen een nummer, zijn te veel verstopt. Bediening vanuit de stand-by is ook mogelijk. Na indrukken van de stand-by-knop verschijnen boven in beeld knoppen voor vorige, volgende en afspelen/pauze. Deze knoppen verdwijnen alleen heel erg snel uit beeld en dat is onhandig.

Internet

De webbrowser van Windows Phone is net als de rest van het systeem minimalistisch vormgegeven en hij werkt goed en simpel. In beeld zijn altijd de bezochte website en daaronder de adresbalk met een stop/verversknop. Via de instellingen kan deze knop ook verwisseld worden voor een knop die snelle toegang geeft tot favorieten of tabbladen. Door de altijd aanwezige adresbalk blijft er minder schermruimte over voor de website zelf. Zoeken via de adresbalk gaat standaard via Bing, het instellen van een andere zoekmachine is niet mogelijk. Standaard toont de browser waar mogelijk de mobiele versie van een website, al kun je via de instellingen de voorkeur geven aan desktopversies.

Data Sense

De Data Sense app houdt bij hoeveel data via mobiel internet verstuurd is en waarschuwt wanneer je je bundel dreigt te overschrijden. Microsoft meldt echter wel dat Data Sense niet voor alle mobiele providers beschikbaar is.

Kaarten

Windows Phone maakt gebruik van kaarten van Nokia. Gesproken autonavigatie is echter niet op elke Windows Phone meegeleverd. Bij de HTC Windows Phone 8X ontbreekt dit bijvoorbeeld, terwijl de Nokia Lumia 920 wel gesproken instructies kan geven.

Office

Met Office op Windows Phone 8 kun je Word-, Excel- en Powerpoint-bestanden openen en bewerken. Office-bestanden kunnen automatisch gesynchroniseerd worden met Microsofts clouddienst SkyDrive. Zo kun je achtereenvolgens aan dezelfde documenten werken op je smartphone, tablet of pc zonder je zorgen te hoeven maken over het beheren van verschillende bestandsversies.

Apps

Er zijn niet zoveel apps in de Windows Phone ‘Store’ als in Android’s Google Play Store en in Apple’s App Store. Microsofts digitale app-winkel heeft zo’n 100.000 apps. Je vindt er veel populaire apps terug, maar het aanbod is verre van compleet. Verschillende populaire apps die ook werken met Windows Phone 8 zijn Facebook, Buienradar, Nu.nl, Skype, Wordfeud, Twitter, Angry Birds, 9292, YouTube, uitzendinggemist.nl, diverse zaklamp-apps, Shazam en Viber. De meeste apps zijn kwalitatief goed en zijn ontworpen volgens de Windows Phone ontwerpfilosofie. Betaalde apps kun je voor aanschaf eerst proberen.

Niet alle Windows Phone 7 apps zijn geschikt gemaakt voor Windows Phone 8. Op de website van de Store kun je zien welke apps werken met welke versie. Sommige apps komen daar echter niet bovendrijven, dus soms loont het om te zoeken via Google. Er komen voortdurend nieuwe apps bij, maar op het moment van schrijven zijn er nog veel apps die voor Nederlandse Windows Phone 8 smartphones ontbreken:

Belstatus-apps van providers

Officiële NS-reisplanner-app

Waze (gratis navigatie-app)

Spotify (muziek)

Photosynth (panoramafoto’s)

Google Earth (satellietfoto’s)

Dropbox (bestanden uitwisselen)

Flipboard (persoonlijke interactieve krant)

Voordelen

Strak vormgegeven en toegankelijk besturingssysteem.

Direct de nieuwste updates van vrienden zien via de Personen-hub (contactenlijst).

‘Live tiles’ in 3 verschillende maten.

Bestanden uitwisselen met de computer zonder speciale software.

Nadelen

Live tiles geven weinig informatie.

Door het minimalistische ontwerp zijn sommige functies te veel verstopt.

De terugknop werkt tegennatuurlijk bij multitasken.

Weinig privacyinstellingen.

Windows Phone 8 kan niet geïnstalleerd worden op smartphones met Windows Phone 7 of 7.5.

Windows Phone versus de rest

De keuze voor een besturingssysteem is erg persoonlijk. De een wil bijvoorbeeld alles kunnen aanpassen aan zijn persoonlijke smaak, terwijl de ander juist overzichtelijke basisinstellingen wil. Kies daarom het platform dat het beste bij je past. Voor het overzicht hebben we de belangrijkste verschillen tussen mobiele besturingssystemen uiteengezet.

Wat is Windows Phone 8?

Windows Phone 8 is Microsofts nieuwe besturingssysteem voor smartphones. Windows Phones zijn gemakkelijk te herkennen aan het menu met felgekleurde tegels op een zwarte of witte achtergrond. Er zijn onder andere Windows Phones van Nokia, HTC en Samsung. De eerste in Nederland verkrijgbare Windows Phone 8 toestellen zijn onder andere de HTC Windows Phone 8X, Nokia Lumia 920, HTC Windows Phone 8S en Samsung Ativ S.

Hoewel Windows Phone 8 de opvolger is van Windows Phone 7 en 7.5, is het niet mogelijk smartphones met een oudere versie te updaten naar Windows Phone 8. Voor bestaande gebruikers komt er een tussenversie, Windows Phone 7.8.

Nieuw in Windows Phone 8

‘Live tiles’ in verschillende groottes.

Bestanden uitwisselen met de computer zonder speciale software.

Ondersteuning voor meer verschillende beeldschermresoluties waardoor smartphones met grotere en scherpere schermen gemaakt kunnen worden.

waardoor smartphones met grotere en scherpere schermen gemaakt kunnen worden. Meldingen op het vergrendelscherm van gemiste oproepen en nieuwe e-mails.

Afgeschermde ‘Speelhoek’ voor kinderen.

Ondersteuning voor Near Field Communication (nfc), voor draadloos uitwisselen van bestanden met andere nabije smartphones en voor draadloos betalen met de smartphone.

(nfc), voor draadloos uitwisselen van bestanden met andere nabije smartphones en voor draadloos betalen met de smartphone. De ingebouwde Data Sense datateller-app houdt het gebruik van mobiel internet in de gaten.

Verbeterde veiligheid en versleuteling van gegevens.

Updaten naar Windows Phone 8

Windows Phone 7.8

Windows Phone 8 werkt alleen op nieuwe toestellen. Het is niet mogelijk een smartphone met Windows Phone 7.5 te updaten naar Windows Phone 8. Dat komt doordat Microsoft het systeem heeft aangepast om het goed te laten samenwerken met Windows 8. Voor bestaande Windows Phones brengt Microsoft een tussenvorm uit: Windows Phone 7.8. Deze versie brengt bestaande gebruikers een aantal nieuwe functies die ook in Windows Phone 8 terug te vinden zijn. Het lijkt vooral om cosmetische aanpassingen te gaan zoals ‘live tiles’ in verschillende maten, keuze uit meer kleurenthema’s en een verbeterd vergrendelscherm. Wie het volledige pakket wil, moet een nieuwe smartphone kopen waarop Windows Phone 8 al is voorgeïnstalleerd.

Microsoft en updates

De afgelopen jaren is Microsoft niet bepaald update-vriendelijk geweest voor smartphonegebruikers. In 2010 zette Microsoft een streep onder het Windows Mobile platform. Gebruikers van Windows Mobile konden hun telefoon niet updaten naar het nieuwe Windows Phone, omdat de systemen daarvoor te veel van elkaar verschilden.

De eerste Windows Phone 7 toestellen beschikten niet over een Nederlandstalig menu. Toen met een nieuwe versie Nederlandstalige bediening eenmaal mogelijk was, konden oorspronkelijk Engelstalige smartphones geen update krijgen met Nederlandse taalondersteuning.

Versie 7.5, ook wel Windows Phone Mango genoemd, kan niet geüpdatet worden naar Windows Phone 8, omdat wederom de systemen te veel van elkaar verschillen.

Windows Phone 8 en Windows 8 zijn sterk met elkaar geïntegreerd. Software wordt daardoor makkelijker uitwisselbaar tussen smartphones, tablets en computers. Nu die integratieslag gemaakt is, hopen we dat Microsoft in de toekomst beter aan haar bestaande gebruikers zal denken.

Tips & trucs

Windows Phone ziet er gelikt en simpel uit, maar sommige mogelijkheden zijn onder het mom van minimalisme te veel verstopt. Wie een paar trucs kent, bedient een Windows Phone een stuk sneller. Enkele handige trucs:

Tik de terugknop kort aan om terug te gaan naar de vorige app en druk hem lang in om te ‘multitasken’.

Druk in een lange lijst op een willekeurige lettertegel om snel naar een andere letter in het alfabet te springen.

Druk lang de Windows-toets in om de spraakbesturing te activeren.

Druk een app-icoon lang in om de grootte en plek van deze app op het startscherm te bewerken. Ook op andere plekken kun je vaak aanpassingen maken door een icoon lang ingedrukt te houden.

Druk op het “…”-icoon voor onderschriften van knoppen en voor extra menu-opties.

Maak een schermafbeelding (screenshot) door de stand-by-knop en de Windows-knop tegelijkertijd in te drukken. De afbeelding wordt automatisch bij de foto’s gezet.

Tenslotte staan er op elke Windows Phone ook ‘Help & tips’, terug te vinden in de lijst met apps.