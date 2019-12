Eerste indruk|De General Mobile 4G uit Turkije is nu ook te koop in Nederland. Het toestel is onderdeel van Google's Android One-project waarbij Google de rest van de wereld ook wil voorzien van een smartphone. Het toestel bevat relatief goede hardware voor een lage prijs.

Conclusie

De General Mobile 4G is een verrassend fijn toestel. De General Mobile 4G heeft een compact ontwerp, een helder scherm en een goede camera. Met een prijs van €230 ook zeker niet duur. Andere pluspunten zijn de kale versie van Android die op het toestel draait en dat Google zelf updates uitbrengt voor dit toestel. Hierdoor hoef je minder lang te wachten op updates. Google heeft helaas nog geen update uitgebracht om het Stagefright-lek te dichten.

Android One

De General Mobile 4G is een smartphone van Turkse makelij en is onderdeel van het zogeheten 'Android One'-project van Google. Nu heeft ongeveer 1 op de 4 mensen in de wereld een smartphone. Met Android One wil Google iedereen voorzien van een smartphone. De Android One-smartphones zijn goedkoper dan toptoestellen en worden voornamelijk uitgebracht in opkomende economieën zoals India, Indonesië en de Filipijnen.

Dat is een mooi initiatief, maar vergeet niet dat Google bestaat bij de gratie van gebruikersdata en ze er dus veel belang bij hebben meer mensen te bereiken. Het geeft daarentegen enorm veel mensen nieuwe mogelijkheden in hun leven.

Snellere updates

Wat het project, en het toestel, ook interessant maken is dat Google de toestellen direct voorziet van de laatste updates. Fabrikanten en providers zitten hier niet tussen en zorgen dus ook niet voor een vervelende vertraging. Hardwarefabrikanten die de toestellen produceren kunnen nog wel hun eigen draai geven aan de software, maar hoeven hiervoor niet de kernsoftware aan te passen.

Het belang van snelle updates is wel duidelijk geworden nadat onlangs een ernstig veiligheidslek werd ontdekt in Android. Zo'n lek kan alleen gedicht worden met een update. De Consumentenbond pleit er dan ook voor dat fabrikanten hun lakse houding ten opzichte van updates gaan veranderen.

Android 5.1.1

De General Mobile 4G draait op de laatste versie van Android, 5.1.1. Daarmee ben je verzekerd van een snelle Androidervaring, een nieuwe batterijbesparende functie, nieuwe manieren om je dataverbinding te beheren en meer. Helaas is ook dit toestel nog niet beveiligd tegen het Stagefright-lek.

Verder levert General Mobile een eigen appwinkel mee in het Turks. Behalve als je Turks spreekt, heb je daar dus vrij weinig aan. Je kunt de app helaas niet verwijderen maar wel onzichtbaar maken. Verder is het toestel lekker 'schoon' en krijg je een kale versie van Android die je zelf kunt personaliseren.

Fijn ontwerp

Het ontwerp van de General Mobile 4G is simpel maar effectief. Het toestel heeft afgeronde hoeken en een ietwat gebolde achterkant die ervoor zorgt dat het toestel lekker in de hand ligt. De verwijderbare achterkant heeft een lederen look en oogt fraai. De plastic rand herinnert je er wel aan dat je hier te maken hebt met een budgettoestel. Ook minder mooi is het schreeuwerige logo van General Mobile dat op de achterkant prijkt.

Het toestel is verder licht en heeft een fijn formaat. Hierdoor is het toestel nog makkelijk vast te houden en voor het grootste gedeelte met één hand bedienbaar.

Helder scherm

Het scherm is met 5 inch lekker groot en toont daardoor veel informatie in één oogopslag. Met een resolutie van 1280 bij 720 pixels is het scherm niet bijzonder scherp maar volstaat het wel voor een prettige ervaring.

Opvallend positief is hoe helder het scherm gezet kan worden. Dat zie je niet veel in deze prijsklasse. De kijkhoeken kunnen beter en zwart zou nog zwarter kunnen. Wit heeft daarentegen wel een prettige toon op dit scherm. Er zijn uiteraard betere schermen op de markt maar voor deze prijs is het een zeer acceptabel scherm. Op het oog beter dan dat van de populaire Motorola Moto G (2015).

Vlotte prestaties

De General Mobile 4G werkt erg vlot, mede door de kale Androidversie. Er is hierdoor geen extra softwareschil die de boel onnodig vertraagt. Het toestel draait op dezelfde processor als de Motorola Moto G (2015), een snapdragon 410. Beide toestellen ontlopen elkaar niet veel en kunnen prima grotere games aan als Real Racing 3 en Asphalt 8. De General Mobile 4G lijkt wel iets sneller te zijn. Met 16 GB aan opslagruimte heb je ook voldoende ruimte voor al je basisapps.

Wat meehelpt aan de vlotte prestaties is de 2 GB aan werkgeheugen in het toestel. De duurdere versie van de Moto G (2015) (€250) heeft dat ook maar is nu nog niet verkrijgbaar. Het goedkopere model van €200 heeft 1 GB aan werkgeheugen wat aan de krappe kant is. Wij raden dan ook de 2 GB-versie aan van de Moto G. Het geeft je toestel net dat beetje extra ruimte om geen haperingen op te laten treden.

Camera

Net als de Moto G (2015) heeft de General Mobile 4G een 13 megapixel camera met dubbele flitser. Aan de voorkant bevindt zich een 5 megapixel selfie-camera. Van de nieuwe Moto G is bekend dat het toestel buiten prima foto's maakt. Maar binnen bij kunstmatig en minder licht presteert het toestel een stuk slechter. Dan zijn genomen foto's korrelig en flets. Dat is bij de General Mobile 4G niet het geval. Die presteert duidelijk beter. Binnenshuis zijn foto's mooi scherp en kleurrijk.

Ook in het donker presteert de General Mobile 4G beter. Vergeleken met de Moto G zijn genomen foto's lichter en hebben ze meer detail. Verder werkt het standaard Google cameramenu van de General Mobile 4G veel fijner dan het cameramenu van de Moto G. Het grootste probleem bij de Moto G is de standaardmanier van autofocussen die je niet zelf kunt aansturen. Hierdoor zijn foto's soms onscherp.

