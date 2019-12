General Mobile GM8

Eerste indruk|General Mobile lanceert met de GM8 een aantrekkelijke middenklasser in de Android One-familie, wat de nodige garanties op updates moet geven. Het langgerekte scherm geeft een mooie kijkervaring. De hardware is degelijk, al is het geen snelheidsmonster.

Langgerekte middenklasser

Bij middenklassers kun je vaak proeven aan functies van smartphones uit het topsegment. Dat geldt ook voor de GM8 van de Turkse fabrikant General Mobile. Het meest opvallend is het 5,7 inch scherm met 18:9 beeldverhouding zoals je steeds vaker op toestellen ziet, waaronder de Samsung Galaxy S8.

Het hd-scherm is van goede kwaliteit, maar heeft uiteraard niet de scherpte van een full-hd-scherm. Het ontwerp is modern en plat, met praktische vingerafdrukscanner op de achterzijde.

Beeldkwaliteit

De 18:9 beeldverhouding van de GM8 geeft een mooie kijkervaring en zorgt, mede door de smalle randen, dat het toestel goed met 1 hand is te bedienen. En omdat je wat meer op je scherm ziet, hoef je minder te scrollen bij het bladeren door internetpagina’s of chatberichten. Over het geheel genomen maakt het scherm een vrij goede indruk, ook al heeft het slechts een hd-scherm en geen full hd-scherm.

Vingerafdrukscanner

De GM8 ziet er degelijk uit met een mooi plat ontwerp uit 1 stuk. Het scherm neemt bijna de hele voorkant in beslag, waarbij de vingerafdrukscanner naar de achterkant is verhuisd. Die blijkt goed bereikbaar en werkte prima gedurende de korte tijd dat we hem testten. Het is vooral een handige, snelle en ook relatief veilige manier om je toestel te ontgrendelen. Ook kun je hiermee aankopen autoriseren.

Android One-familie

De GM8 maakt deel uit van de zogenaamde Android One-familie. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat je een Android zonder overbodige software krijgt en langer van updates kunt genieten.

Let wel op: de fabrikant komt ook met een Go-variant van de GM8 die op de afgeslankte Go-uitvoering van Android draait en bovendien veel minder krachtige hardware heeft. Deze zal vermoedelijk wel goedkoper zijn.

Android One was oorspronkelijk bedoeld voor relatief voordelige toestellen voor opkomende markten. Die bevatten vaak verouderde software en overbodige apps van fabrikanten en blijven lang achter met updates. Android One zorgt op zulke toestellen voor een pure Android-ervaring. Ook ontvangen de toestellen in principe 2 jaar updates voor Android en 3 jaar lang veiligheidsupdates, die laatste komen direct van Google.

Dit alles doet een beetje denken aan de Nexus-lijn, met het verschil dat fabrikanten er nu gemakkelijker zelf voor kunnen kiezen een Android One-smartphone uit te brengen. Dat gebeurt dan ook steeds vaker, omdat zij zich hierdoor op het design kunnen richten en zich niet over de software hoeven te bekommeren.

Besturingssysteem

Geholpen door Android One krijg je op de GM8 een vertrouwde gebruikersinterface voorgeschoteld, waardoor je vermoedelijk snel overweg kunt met het toestel. Er zijn een paar extra’s toegevoegd, zoals Dolby Audio voor een rijker geluid en een paar apps van de fabrikant, zoals een bestandsbeheerder en muziekspeler. Die apps kun je desgewenst verwijderen. Met Android Oreo (8.0) is het up-to-date, al is de allerlaatste versie (8.1) nog niet doorgesijpeld. Wel ontvingen we een beveiligingsupdate voor maart.

Hardware

De GM8 is geen snelheidsmonster maar reageert vlot bij normaal gebruik en blijkt ook voor het wat zwaardere werk, zoals Facebook of spellen, meer dan toereikend. Wat ook helpt is het relatief grote werkgeheugen van 3 GB of 4 GB. Het model met 3 GB heeft 32 GB aan opslagruimte, het andere model komt met 64 GB.

32 GB lijkt riant, maar een groot deel is wel al in gebruik (13 GB, ongeveer 41 procent) zonder, naast de updates, iets extra’s te installeren. Er is plek voor een microSD-kaart (tot 128 GB) om de opslagruimte verder uit te breiden. Verder is er een mogelijkheid een tweede simkaart te plaatsen, al komt die dan in de plaats voor de microSD-kaart.

Camera

Een camera, met 13 megapixel aan voor- én achterzijde, ontbreekt uiteraard niet. Hiermee maak je op het oog aardige maar niet heel bijzondere plaatjes. Wat opvalt is dat foto’s bij de standaardinstellingen wat te veel worden gecomprimeerd, om ruimte te besparen. Dit kun je aanpassen via de instellingen, via de optie Picture quality.

Verwarrend is dat in het cameramenu Engels en Nederlands door elkaar wordt gebruikt. General Mobile promoot het toestel met gratis onbeperkte opslag voor foto’s bij Google, al kun je daar met ieder toestel van profiteren zolang foto’s en video’s binnen een bepaalde grootte blijven.

Voorwaarden

Bij het in gebruik nemen van de smartphone krijg je enkele privacy-opties van General Mobile te zien. Zo zullen bij de standaardinstelling anonieme gebruiksgegevens aan General Mobile worden verstrekt. Die optie kun je uitzetten. Ook wordt standaard informatie over onder andere de software op het apparaat, je locatie, Google-account en e-mailadres gedeeld. Daarnaast kun je met General Mobile meldingen op je toestel ontvangen van producten en aanbiedingen van General Mobile. Ook deze 2 opties kun je uitzetten.

Alternatieven

De Xiaomi Redmi 5 lijkt, als we naar het uiterlijk en hardware kijken, in veel opzichten een kopie van deze GM8, maar is wel krachtiger en bovenal ruim €100 goedkoper. Een minpunt is de oudere Android-versie (Nougat) op dat apparaat met minder garanties op updates voor Android. Nog 2 interessante alternatieven die al wél over Oreo beschikken, vinden we in de Android One-familie: de Xiaomi Mi A1 en de binnenkort te verschijnen 2018 uitvoering van de Nokia 6 (ook wel Nokia 6.1 genoemd). Tenslotte is ook de Motorola Moto G5S Plus nog een alternatief met een kleiner, maar wel full-hd-scherm.

Lees ook: