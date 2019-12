Google Android 8.0

Eerste indruk|Google komt dit najaar met een nieuwe versie van haar besturingssysteem: Android 8.0. Dit is de opvolger van Android 7.0 en wordt ook wel versie O genoemd. Android 8.0 komt als update beschikbaar voor diverse toestellen en Google zegt hiermee weer een grote verbeterslag te hebben gemaakt. Wij bekeken of dat zo is.

Conclusie

Android 8.0, of Android O, is een goedwerkend besturingssysteem dat een aantal fijne verbeteringen heeft ten opzichte van de oude versie. De zichtbare verbeteringen zijn soms even wennen, maar vooral het bedieningspaneel vanaf het hoofdscherm valt goed in de smaak.

Niet zo zichtbaar, maar zeker zo belangrijk zijn de verbeterde accuduur en kortere opstarttijd en de in theorie betere updatemogelijkheden voor fabrikanten. Heeft je toestel binnenkort Android 8.0 of koop je een nieuwe met die versie, dan is dat een groot voordeel.

Snellere updates door Project Treble

Google brengt met Android 8.0 een nieuw updatesysteem uit: Project Treble. Dit moet ervoor zorgen dat toestelmakers zoals Samsung, LG en Huawei sneller nieuwe updateversies van Android uit kunnen rollen. Dit belooft een grote verbetering en een goede stap in de richting naar een oplossing voor snellere updates.

Moderne functies bedieningspaneel

Een duidelijke verandering is het verdwenen icoon met puntjes dat je naar het app-overzicht bracht. Dit is even wennen, want waar je voorheen op dit icoon klikte om al je apps te zien, moet je nu je scherm van beneden uitschuiven. In het begin onwennig, maar wij vonden dit al snel een welkome verbetering!

Dit uitschuiven (swipen) is ook toegevoegd bij de webbrowser. Swipe je vanaf het startscherm eenmaal naar rechts, dan opent je webbrowser automatisch.

Visuele veranderingen

Er zijn ook verschillende kleine visuele veranderingen aangebracht op je beginscherm. Zo is de Google-balk nu kleiner en ronder, zijn de app-iconen veranderd van vorm en is het berichtencentrum nu wit in plaats van donkergrijs.

Notification dots

De nieuwe notification dots zijn handig en overzichtelijk: wanneer je nieuwe e-mails, berichten of reacties via apps als Facebook of Twitter krijgt, verschijnt er bij de app een bolletje.

Als je de app met deze notification dot ingedrukt houdt, verschijnt de melding wat er nieuw is. Wel zo handig om in 1 oogopslag te zien dat je ongelezen berichten hebt. Je kunt dit ook uitzetten.

Sneller selecteren en zoeken

Het is in Android 8.0 makkelijker om gegevens zoals adres en telefoonnummer te selecteren. Het nieuwe besturingssysteem denkt met je mee en selecteert gegevens die bij elkaar horen.

Ook krijg je bij een adres direct de optie om dit via Google maps op te zoeken. Een slimme en makkelijke bijkomstigheid.

App iconen in stijl

Ontwikkelaars hebben nu officieel de mogelijkheid om verschillende vormen te geven aan app iconen. Zo valt in deze versie het grote aantal ronde app-iconen op bij Google Pixel, waarop wij Android 8.0 testen. De vorm kan echter per toestel verschillen.

App-ontwikkelaars leveren voortaan 1 app-icoon aan en Android zorgt voor de juiste vorm en formaat, afhankelijk van het toestel. Dit levert een fraaie, geordende weergave op.

Google komt met voorselectie

Als je de Google Chrome-browser opstart, valt direct op dat Google je een voorselectie geeft met onder meer het weerbericht op jouw locatie, nieuwsberichten die jij mogelijk relevant vindt en items als sportuitslagen. Je klikt daarmee meteen door naar de pagina. Je kunt deze voorselectie aanpassen of Google een gerichter aanbod van voorstellen laten maken.

Let op: Uiteraard is dit wel privacygevoelige informatie die jij deelt. Zorg dat je je Smartphone privacy-instellingen zo goed mogelijk instelt.

Je kunt ook een andere browser gebruiken, zoals Firefox, en daarin meteen een ad-blocker aanzetten die ook voorkomt dat je getrackt wordt. Dit kan namelijk (nog) niet in Chrome.

Film direct

Wanneer je de camera opent, zie je met de nieuwe versie dat de filmcamera direct naast de fotocamera op het scherm staat. Je kunt zo direct gemakkelijk schakelen tussen filmen en fotograferen. Dat is geen groot verschil met de camera in vorige Android-versies, wel een klein stukje gemakkelijker.

Instellingen overzichtelijker

De instellingen zijn bij Android 8.0 ingekort en daardoor overzichtelijker. In Android 7 zie je een lange lijst instellingen met onder andere wifi, bluetooth, meldingen en geluid apart. Android 8.0 heeft dit compacter gemaakt en diverse items bij elkaar gezet.

Overige veranderingen

Verbeterde opstarttijd van apps door technische verbetering. Dit hebben we helaas nog niet kunnen testen.

Picture-in-picture: je kunt filmpjes in een klein zwevend beeld afspelen vanuit o.a. Youtube wanneer je in een andere app bezig bent.

Verbeterde accuduur door beperking van achtergrondprocessen.

Met de nieuwe app Autofill kun je gemakkelijk gegevens als wachtwoorden en gebruikersnamen invullen. De app slaat je gegevens op en vult ze automatisch in wanneer je dit nodig hebt.

Als tabletgebruiker heb je natuurlijk ook baat bij de vernieuwingen in Android 8.0, maar er zijn maar weinig veranderingen die specifiek op tablets zijn gericht. De enige opvallende toevoeging is het aantal sneltoetsen voor tablets met een los toetsenbord, zoals de Google Pixel C.

Daarnaast is de Picture-in-Picture functionaliteit juist geschikt voor het grotere scherm van een tablet. Op een smartphone is de weergave van bijvoorbeeld een Youtube-clip in een apart venster wel heel erg klein.

Beschikbaar voor welke toestellen

Google Android 8.0 komt sowieso beschikbaar voor de Google Pixel toestellen, de nieuwste Nexus-toestellen (Nexus 6P en 5X) en de nieuwere Samsung-toestellen (Galaxy S8, S8 Plus, S7, S7 Edge). Andere toestellen waarvan de fabrikant belooft dat zij de nieuwe update krijgen:

Wanneer Android 8.0 exact beschikbaar komt per toestel is nog niet bekend. Onze ervaring leert dat zodra een nieuwe Android-versie beschikbaar is, deze direct op de toestellen van Google zelf en de toestellen van General Mobile te installeren zijn.

Mogelijk komt de versie nog wel beschikbaar voor meer modellen dan bovenstaande, maar dat is nog niet zeker. Houd daarom de smartphone-vergelijker in de gaten om te zien voor welke toestellen de update beschikbaar komt.

Helaas ontbreekt het bij veel fabrikanten van Android-smartphones aan tijdige updates. Zo draaide in maart slechts een kleine minderheid van de door ons geteste smartphones op de huidige versie, Android 7. De Consumentenbond maakt zich sterk voor een beter updatebeleid door fabrikanten en voert hiervoor campagne.

Lees meer of steun ons om de actie Updaten! te realiseren.

Altijd een risico

In de regel kun je het best updates installeren zodra ze beschikbaar zijn, want het houdt je toestel veilig. Bij grote updates waarbij het hele besturingssysteem wordt vervangen gaat het vooral om nieuwe functies. Zo'n grote update kan kinderziektes hebben, waardoor sommige zaken niet werken zoals je verwacht.

Om dat risico te vermijden kun je best een week of 2 wachten tot de eerste foutjes zijn gerepareerd. Maak voor zo'n grote update sowieso van tevoren een back-up.

Lees ook: