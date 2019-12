Eerste indruk|Google presenteerde vorige week een belangrijke update voor zijn besturingssysteem Android. De introductie van ‘Android L’ duurt nog wel even: pas in de herfst komt het op tablets en smartphones. Ook slaat Android in aangepaste versies zijn vleugels uit naar de tv, de auto en de pols. Wat belooft Google aan nieuwe mogelijkheden?

Google Android L: preview

De belangrijkste vernieuwing is een nieuw kleuriger uiterlijk voor het hele besturingssysteem en de Android-apps, Material Design geheten.

Material Design heeft een nieuw lettertype, biedt meer ruimte aan teksten (wat een rustiger beeld geeft) en apps krijgen hun eigen kleur wat ze herkenbaarder maakt. Android L is bovendien verrijkt met meer animaties en visuele effecten.

Ook de gebruikersinteractie is her en der aangepast. Zo wordt het in Android L mogelijk direct in een notificatie te reageren, zonder de app (de bron) te openen. Het wordt ook mogelijk alle meldingen tijdelijk te onderdrukken.

Personal Unlocking

Bijzonder is de functie Personal Unlocking. Als de telefoon op de een of andere wijze ziet dat het in een veilige omgeving is, zal het zonder ontgrendel-pincode het scherm vrijgeven. Als de telefoon herkent dat ook de smartwatch van de gebruiker nabij is, bijvoorbeeld.

Het virtuele toetsenbord van Android (op het scherm) is verbeterd: er is meer ruimte tussen de toetsen, hetgeen typo's moet helpen voorkomen en tekstinvoer versnelt.

Soepeler

Android-apps zouden soepeler en zuiniger draaien als ze speciaal voor Android L worden ontwikkeld: ze draaien dan niet meer in een soort virtuele omgeving maar kunnen direct met de hardware van het apparaat 'praten'. Ook kunnen apps onder Android L in 64 bit werken (als de telefoon of tablet dat ondersteunt), zodat meer dan enkele GB's aan geheugen kan worden aangesproken.

Energiemeter

Over energie gesproken: er zit al een eenvoudige energiemeter in de huidige versie van Android, maar in Android L is deze veel uitgebreider. Het totale energiegebruik, ook van handelingen op de achtergrond, kan per app worden gemonitord. Ook kunnen bepaalde apps bij een bepaalde energiereserve automatisch worden uitgeschakeld.

Android TV en Android Auto

Naast een nieuwe versie van de 'softwaremotor' voor tablets en smartphones presenteerde Google ook compleet nieuwe versies van Android, aangepaste versies voor smart-tv's (van onder andere Philips en Sony) en in dashboardcomputers van auto's.

Google belooft op tv en in de auto een aangepaste beleving van de bekende Google-diensten. In de auto wordt volledige navigatie op basis van Google Maps mogelijk in combinatie met Goole Now-techniek: relevante informatie op het scherm, afhankelijk van de locatie, het tijdstip en andere factoren en persoonlijke voorkeuren.

Smartwatches Al eerder bekend was dat Google met 'Android Wear' een besturingssysteem voor computerhorloges heeft ontwikkeld. De eerste smartwatch met Android Wear op de markt is de LG G Watch. Hij is vanaf dinsdag 8 juli te koop in Nederland. In de maanden erna volgen nog de Samsung Gear Live en de Moto 360 van Motorola. Maar hoe slim zijn de smartwatches? Ze hebben een werkende internetverbinding nodig die ze lenen van een ander Android-apparaat. Ze dienen vooral als doorgeefluik voor informatie, met notificaties van de apps op een Android-telefoon of -tablet. Updaten naar Android L Voor onder andere de volgende apparaten wordt een update naar Android L ('Android 5.0') verwacht, zodra het besturingssysteem klaar is. Heb je meer aankondigingen gezien, meld dit dan alsjeblieft in een reactie. Motorola Moto G smartphone

Motorola Moto X smartphone

Motorola Moto G 4G smartphone

LG Nexus 4 smartphone

LG Nexus 5 smartphone

Asus Nexus 7 (2012) tablet

Asus Nexus 7 (2013) tablet

Samsung Nexus 10 tablet

Samsung Galaxy S5 smartphone

Sony Xperia Z2 smartphone

Review

Zodra we een Android-smartwatch in handen hebben gehad, of eerste ervaringen hebben opgedaan met Android L, lees je het in de vorm van een review op deze site.