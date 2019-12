Eerste indruk|Google Android 9.0 Pie is de opvolger van Android 8 Oreo en is vanaf maandag 6 augustus beschikbaar. Google belooft in deze update te leren van jouw gebruik en automatisch je batterijduur, apps en suggesties te verbeteren. En er zijn meer wijzigingen. Wij probeerden de software om te zien wat je eraan hebt.

Conclusie: geen grote veranderingen

Android 9.0 Pie heeft een aantal nuttige verbeteringen voor je gebruiksgemak, batterijduur en privacy. Verwacht geen grote veranderingen. Wat vooral opvalt zijn de veranderingen in uiterlijk. Je hebt minder knoppen onderin je scherm. Voortaan bedien je je toestel door te vegen over de liggende home-knop en dat is wennen. Voor de een handig, voor de ander niet.

Wat voor iedereen handig is, zijn de kleine veranderingen in gebruiksgemak:

Je maakt screenshots via de aan-uitknop.

Je kunt het scherm per app draaien.

Berichtjes beantwoord je met 1 druk op de knop met antwoordsuggesties.

Zulke suggesties zijn persoonsgebonden, want Google leert van jouw smartphonegebruik. Dat doen ze ook voor batterijbesparende functies, automatische schermhelderheid en voorgestelde apps en handelingen. Wij zijn nog niet helemaal overtuigd van de toegevoegde waarde en vrezen voor onze privacy.

Die privacy is op andere vlakken overigens wel verbeterd. Zo is het camera- en microfoongebruik van niet-geopende apps aan banden gelegd en zijn diverse privégegevens beter beveiligd.

Minder knopjes

Wat meteen opvalt: de 3 knoppen onderin het scherm zijn weg en dat is even wennen! Na een kwartiertje hadden we het onder de knie. De homeknop is veranderd van een rondje naar een plat streepje. De terugknop (driehoekje) verschijnt alleen als je hem ook ‘echt’ kunt gebruiken. En de knop 'overzicht' (vierkantje) is verdwenen.

Nu moet je vegen over het liggende streepje, de ‘home’, onder in beeld. Zoiets zagen we eerder al bij de BlackBerry OS 10 en de iPhone X. Geen verbetering of verslechtering, gewoon anders. Het vereist wel enige oefening. Zo werkt het:

veeg een stukje omhoog voor alle onlangs bekeken apps;

veeg helemaal omhoog voor het app-overzicht;

veeg zijwaarts om van app te wisselen;

tik op het home-streepje om terug te keren naar het startscherm.

Andere kleine veranderingen

Nog handiger zijn de nieuwe knopjes voor screenshots en automatisch draaien. Via de aan-uitknop kun je screenshots maken, dus je hoeft niet meer onhandig 2 knoppen tegelijk in te drukken. En als je je telefoon kantelt, krijg je rechtsonderin (zie afbeelding) het rotatie-icoontje te zien. Daarmee kun je handmatig én per app het beeld draaien.

Smartphoneverslaving

Misschien heb je wel gehoord van instellingen tegen smartphoneverslaving, maar die zitten nog niet in Android 9.0 Pie. We verwachten deze functies later dit jaar, in Android 9.1.

Notificaties

Notificaties zijn uitgebreid en tonen nu afbeeldingen. Dat is duidelijker en kan handiger zijn.Je krijgt nu antwoordsuggesties als je een bericht ontvangt. Geef jij vaak een antwoord als ‘Yes, doen we’, dan geeft Google dit als optie.

Adaptive Brightness: schermhelderheid op maat?

Naast ‘antwoordsuggesties’ bevat Android 9.0 Pie veel meer slimmigheid, zoals de vernieuwde, automatische schermhelderheid. Die is veelbelovend. In Android 9 wordt de schermhelderheid niet alleen aangepast aan de lichtomstandigheden, maar houdt hij daarbij ook rekening met jouw voorkeuren. Hiervoor houdt Android bij op welke momenten je de helderheid zelf aanpast. Daarvan merkten we na 3 dagen nog niets, maar dit zal na verloop van tijd beter moeten werken. Zit je nooit aan de helderheid dan heb je hier niks aan.

Adaptive Battery: overbodig batterijgebruik aan banden

Android 9.0 Pie mag dan wel fijner in gebruik zijn, maar we hebben meer aan een lange gebruiksduur. Daarom vinden we het positief dat Android 9 extra maatregelen neemt door strengere regels aan apps op te leggen.

Apps die je niet zo vaak gebruikt, mogen op de achtergrond niet zo vaak nieuwe informatie ophalen. Zo ontvang je meldingen, in het meest extreme geval, pas 24 uur later. Om dit te ondervangen, mogen die apps tussendoor wel een notificatie met hoge prioriteit sturen. Dus als er bijvoorbeeld een pakketje aankomt, kan de nauwelijks gebruikte PostNL-app je toch bereiken.

Voorspellen wat je wil doen

Android 9.0 Pie houdt je gedrag op veel manieren bij om het gebruiksgemak te vergroten. Bel je bijvoorbeeld dagelijks je partner op weg naar huis, dan zul je dit als ‘voorgestelde actie’ zien in je app-overzicht. Naast veelgebruikte apps, verschijnen in Android 9 dus ook snelkoppelingen naar acties binnen een app.

Het was lastig om in korte tijd te achterhalen of dit echt fijn werkt, maar we verwachten ook regelmatig onnodige suggesties. Stel je bent op vakantie in Barcelona en je checkt veelvuldig het lokale weer. Dan heb je er weinig aan als je bij thuiskomst nog steeds het weerbericht voor Barcelona ziet.

Onduidelijk over privacy

In Android 9.0 Pie wordt jouw gedrag dus bijgehouden en ingezet in jouw voordeel. Het privacybeleid is daarover onduidelijk. Het is niet duidelijk of je smartphone deze informatie alleen lokaal verzamelt, of dat alles wat je doet naar Google gaat en daar voor altijd wordt bewaard.

Privacyverbeteringen

Het is een fijn idee dat alleen de app die jij op dat moment gebruikt je microfoon en camera kunnen gebruiken. Je privacygevoelige informatie wordt dus niet zomaar gedeeld met apps (en indirect app-makers) die jij op dat moment niet gebruikt. Het is vervelend als jouw camera aanschiet als jij op het toilet zit, of voor een pinautomaat staat. Dat kan vanaf Android 9.0 Pie niet meer.

Ook de veiligheid van je privégegevens is verbeterd. Zo worden reservekopieën van je smartphone nu beveiligd voordat ze via internet naar de servers van Google gaan. Dat is vooral belangrijk op openbare en gedeelde wifinetwerken. En pop-ups die om je vingerafdruk of gezichtsherkenning vragen, zien er vanaf Android P altijd hetzelfde uit. Zo herken je verzoeken die niet in de haak zijn.

Welke smartphones krijgen Android 9?

De meeste fabrikanten blijven onduidelijk als het om Androidupdates gaat, maar voor Google's eigen smartphones is het duidelijk. Vanaf maandag 6 augustus 2018 is Android 9.0 Pie beschikbaar voor de:

Om te zien of deze software-update al beschikbaar is voor jouw toestel ga je naar ‘Instellingen > Systeem > Systeemupdates > Controleren op update’.

Ook voor toestellen in het Android One-programma zijn updates in principe beloofd. Dat betekent dat we later dit jaar updates verwachten voor de General Mobile GM8, General Mobile GM6, Nokia 6, Nokia 7 plus, Nokia 8 Sirocco en Xiaomi Mi A1. We verwachten ook dat de Essential Phone en de Sony Xperia XZ2 bijgewerkt worden, omdat ze eerder al meededen aan de Android 9-bètatest.

Lees ook: