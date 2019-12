Google Chrome voor Android: preview

Browsen door tabjes

De belangrijkste pijlers van de mobiele Chrome-browser zijn volgens Google 'speed, security and simple', oftewel snelheid, veiligheid en gemak. De Chrome-browser is opvallend verschillend van de bestaande Android-browser. Er is onder andere nieuw tab-management. Dat maakt het gemakkelijk om door de reeds geopende pagina's te scrollen. Ook kun je geheel in de stijl van Android 4.0 tabs sluiten door ze simpelweg van het scherm af te vegen. Door van links naar rechts (of andersom) over het scherm te vegen ('swipen'), kun je gemakkelijk van de ene naar de andere tab navigeren.

Privé surfen

Naast de normale browse-modus is er een incognito-modus beschikbaar. Wanneer je browst in de incognito-modus, wordt je browse-geschiedenis niet opgeslagen en kun je dus privé surfen.

Naadloze integratie

Als je ingelogd bent met je Google-account, dan sluit de mobiele versie van Chrome naadloos aan op de desktopversie. Je kunt op je smartphone direct verder surfen vanaf de plek waar je met de computer gebleven was.

Beta beschikbaar

Google Chrome voor Android is beschikbaar voor alle Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) smartphones. Je kunt de app downloaden uit de Google Play Store (voorheen Android Market). Het gaat nu nog om een beta-versie. Die is dus nog niet af en de app is op het moment van schrijven ook alleen in het Engels verkrijgbaar. Binnenkort volgt een Nederlandse versie. Wellicht komt Chrome later ook naar andere platformen zoals iOS of Windows Phone, maar daarover is op dit moment nog niets bekend. Voorlopig ligt de focus op Android.