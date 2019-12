Eerste indruk|Bij een Google-account krijg je standaard 15 GB opslagruimte. Wil je meer opslaan in de cloud, dan kun je sinds januari een Google One-abonnement afsluiten. Het instaptarief is €2 of €3 per maand voor 100 of 200 GB ruimte en dat is vrij goedkoop.

Conclusie

Google One is aantrekkelijk geprijsd voor mensen die 100 GB of 200 GB opslagruimte nodig hebben. Bovendien kun je elke maand opzeggen. Google belooft dat je de opslagruimte met maximaal 5 gezinsleden kunt delen en zeer grote foto’s - zonder kwaliteitsverlies - kunt bewaren in Google Photos. Dat laatste werkt niet altijd goed.

15 GB gratis

Elke Google-gebruiker krijgt standaard een gratis ‘Google Drive’ van 15 GB. Hierin kun je back-ups van je Android-telefoon of -tablet bewaren of willekeurige andere bestanden.

Als je meer ruimte nodig hebt kun je sinds januari 2019 een Google One-abonnement afsluiten. Je betaalt dan €2 per maand voor 100 GB opslag, of €3 voor 200 GB. Dit loopt - in stappen - op naar €300 per maand voor 30 Tb.

Cloudopslag bij de concurrenten is een stuk duurder. Dropbox kost €11 per maand voor 1 Tb waar Google One €10 rekent voor 2 Tb. Bij Microsoft krijg je voor €2 per maand slechts 50 GB.

Het Google One abonnement kun je elke maand opzeggen.

Delen in gezin

Je kunt de opslagruimte van Google One delen met maximaal 5 gezinsleden, maar het inkoopvoordeel is betrekkelijk. Want 5 personen met een standaard Google-account met 15 GB hebben bij elkaar al 75 GB, gratis.

Foto's in originele kwaliteit

Google-gebruikers met een Google One-abonnement kunnen in de originele kwaliteit (hoge resolutie) uploaden naar Google Photos. Zonder Google One-account worden zeer grote foto’s bij het uploaden gecomprimeerd en dat tast de beeldkwaliteit aan.

Een serie beeldbestanden in tif-formaat werd netjes ongecomprimeerd opgeslagen in Photos. Minder geluk hadden we met de ongecomprimeerde hogeresolutie-bestanden uit onze camera (raw-formaat). Die werden niet herkend als geschikte beeldbestanden. We konden deze wel als losse bestanden uploaden naar Google Drive, maar dan zie je ze dus niet netjes in een album.

Voor video’s uploaden geldt hetzelfde. Zonder Google One abonnement worden 4K-video’s gecomprimeerd tot 1080p, dat is nog altijd full HD. Met een Google One abonnement zou een 4K-video ook 4K blijven, al hebben we dit nog niet geprobeerd.

Foutmelding

Bij het afsluiten van het Google One abonnement op one.google.com wilden we afrekenen met iDeal. Dat gaf steeds een foutmelding, afrekenen met Paypal lukte wel. Betalen met iDeal zou wel werken binnen de Play Store, meldt Google desgevraagd.

