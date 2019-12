Eerste indruk|Met Google Wallet kun je draadloos betalen met je mobiel. Dat gebeurt met Near Field Communication (NFC), waarbij chips op kleine afstand kunnen worden uitgelezen. Voorlopig is betalen met Google wallet alleen mogelijk in de Verenigde Staten.

Google Wallet: preview

Creditcard op je smartphone

Google Wallet werkt op Android telefoons met Ice Cream Sandwich (Android 4.0) die uitgerust zijn met een ingebouwde NFC-chip. Aan het Google Wallet programma kun je creditcardinformatie toevoegen die op de chip wordt opgeslagen. Je kunt ook kosteloos geld op een virtuele Google prepaid-kaart storten of gebruik maken van digitale cadeaukaarten. Met al dit digitale budget kun je je smartphone vervolgens als digitale portemonnee gebruiken. Het gaat echter niet alleen om betalen, ook klantenkaarten kunnen in de Google Wallet geïntegreerd worden. Dat scheelt dus een hoop pasjes in je portemonnee.

Alles-in-een afrekenen

Wanneer je wil afrekenen, breng je je telefoon in de buurt van de speciale NFC-kassa. Het scherm gaat dan automatisch aan, waarop je je pincode in kunt toetsen op je eigen smartphone. Vervolgens tik je opnieuw met de telefoon de NFC-kassa aan om de betaling te bevestigen. Bij het afrekenen wordt automatisch rekening gehouden met je kortingskaarten en spaarkaarten. Die hoef je dus niet apart te presenteren aan de kassa. Als je cadeaukaarten hebt, worden deze eerst opgemaakt voordat er geld van je creditcard wordt afgeschreven.

Android

Voorlopig is gebruik van Google Wallet alleen nog met Android smartphones mogelijk, maar Google staat er niet negatief tegenover om het systeem net als de overige Google-diensten ook naar andere platformen te brengen. Het zou dus kunnen dat het in de toekomst ook voor bijvoorbeeld Windows Phones of iOS-toestellen mogelijk wordt om te betalen met Google Wallet. Maar zover is het voorlopig nog niet.

Sim-kaart met NFC

Het is inmiddels mogelijk om NFC-chips te integreren in een sim-kaart. Zo kan NFC ook toegepast worden in toestellen waarin het niet is ingebouwd. Google gaf op het Mobile World Congress echter aan dat Google Wallet niet gebruikt kan worden in combinatie met NFC op de sim-kaart.

Veilig overstappen

Wanneer je switcht naar een nieuw toestel, kun je informatie zoals klantenkaarten en dergelijke overhevelen via je Google-account. De creditcardgegevens zul je in verband met de veiligheid echter opnieuw moeten toevoegen. Wanneer je je smartphone van de hand doet is er volgens Google geen man overboord: via de instellingen is een complete reset van alle betaalgegevens mogelijk.