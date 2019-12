Eerste indruk Hi en Telfort toestellease

Eerste indruk|Hi en Telfort geven sinds kort geen smartphones meer weg bij een nieuw abonnement: je mag ze huren. Als je geluk hebt is een contract met 'toestellease' niet duurder. Als je pech hebt is er kans op 'gedoe'.

Hi en Telfort toestellease: review

Hoe was het tot nu toe geregeld?

Bij een nieuw mobiel abonnement met nieuwe telefoon kun je het toestel 'krijgen'. In die zin: je koopt het toestel, want in je maandbedrag zitten de kosten verwerkt. En voor de nieuwste smartphone moet je vaak ook nog eens een flink bedrag vooraf bijbetalen.

Nieuw: toestellease

Bij Hi en Telfort behoort dit tot het verleden: je huurt (least) nu namelijk voortaan je toestel. Hi heeft deze constructie bedacht voor al haar Hi Messaging abonnementen vanaf 1 maart 2012. Bij Telfort geldt het vanaf 16 april voor alle abonnementen die je afsluit met een mobiele telefoon.

Hi en Telfort zijn beide van KPN.

Wat houdt toestellease in?

Het leasen van een mobiele telefoon als de iPhone 4S of de HTC One X (zie rechts), betekent dat je je toestel huurt of zo te zeggen leent voor een bepaald maandelijks bedrag, bovenop je abonnementskosten. Het toestel is dus niet van jou. Het in bezit krijgen van het toestel is wel mogelijk aan het einde van de contractperiode (meestal 1 of 2 jaar): dan koop je voor een bepaald bedrag je telefoon af. Welk bedrag je betaalt om de telefoon over te nemen, is niet helder.

Er staat in de voorwaarden van Hi dat het bedrijf zelf een prijs aan kan geven. Als algemene regel zeggen Hi en Telfort dat de prijs voor het toestel gelijk ligt aan de dan geldende marktprijs. Hun ervaring is dat dit zo'n 35% is van de oorspronkelijke nieuwwaarde voor een 1 jaar oud toestel. En 15% is voor een 2 jaar oud toestel. Je weet dus als consument niet precies waar je aan toe bent.

Het contract dat je afsluit is inclusief de kosten voor de telefoon, dus je kunt niet na een paar maanden opeens een andere telefoon uitzoeken, omdat je voordeliger uit wilt zijn.

'4 uur'- en '24 uur'-service

Hi heeft aan de toestellease een 4-uur service gekoppeld. Telfort belooft een monteur binnen 24 uur. Het gaat als volgt in zijn werk: je belt met de klantenservice die óf het probleem met je telefoon kan verhelpen óf de monteur stuurt die naar je toe komt; bij Hi binnen 4 uur.

Kan de monteur het probleem niet oplossen dan neemt hij je toestel mee. Je krijgt bij Hi dan een leentoestel met hetzelfde besturingssysteem. Telfort heeft het over een 'vergelijkbare leentelefoon'. Dat betekent dus niet per definitie dat je hetzelfde toestel krijgt.

Overigens is de Klantenservice van Hi niet 24/7 open: op zaterdag na 18.00 uur moet je tot maandagochtend 7.00 uur wachten. En de monteurs werken misschien wel tot 22.00 uur, maar als je door de weeks na 18.00 belt, dan kan het zijn dat de volgende ochtend er pas iemand op de stoep staat.

Kleine lettertjes

(Water)schade, diefstal en verlies vallen niet onder de 4 en 24 uur service. Alles wat door jouw schuld komt, als je bijvoorbeeld even niet oplette, is uitgesloten van de toestelservice. Maar het zal lastig te bewijzen vallen dat je wel zuinig met je toestel bent geweest. De monteur vertelt bij schade door jouw toedoen (althans: zoals hij dat inschat) wel direct het reparatiebedrag. Dan zijn er twee mogelijkheden:

je accepteert dat reparatiebedrag en laat het toestel repareren. Je krijgt een tijdelijk toestel;

je accepteert dat reparatiebedrag niet. Hi neemt je defecte toestel in en je krijgt een eenvoudig toestel 'terug' + een boete van €30. Let wel: je abonnement inclusief je bedrag voor je toestel loopt gewoon door.

Extra verzekeringen

Wil je je risico's verkleinen? Daar hebben Hi en Telfort ook iets op bedacht: extra verzekeringen. Daar moet je dan ook wel extra voor betalen. En daarbij geldt weer een eigen risico.

Na het eerste en tweede jaar

Wanneer je contract is afgelopen kun je drie dingen doen met je toestel: teruggeven, omruilen of afkopen. Let wel: je moet dus wel zelf in de gaten houden wanneer je contract afloopt! Als je je contract door laat lopen, blijf je dus 'huur' betalen. Bij teruggeven heb je natuurlijk geen (back-up) telefoon meer. Hi heeft nog wel een paar eisen aan de telefoon: hij moet aan kunnen, je moet ermee kunnen bellen en mag alleen 'normaal' versleten zijn. Anders krijg je een boete van €30.

Als je omruilt dan kies je dus weer voor een abonnement bij Hi of Telfort, waar je met je nieuwe telefoon wederom 1 of 2 jaar aan 'vast' zit.

Over het afkopen zijn de providers qua bedrag niet duidelijk, maar je legt een bedrag neer, waardoor de telefoon nu wel van jou is. Je kunt overigens je oude telefoon ook afkopen en verlengen met een nieuw toestel.

Rekensommetje

Financieel hoeft toestellease niet nadelig voor de consument uit te pakken. Een rekensommetje illustreert dit: voor een iPhone 4S (16 GB) weet je precies wat je per maand betaalt voor het toestel alleen: bij Hi namelijk €43 per maand bij een 1-jarig contract. Dat komt neer op 12 maal €43= €516. Voor een losse iPhone 4S ben je €599 kwijt.

Wil je de 4S toch afkopen aan het einde van je leasecontract dan ben je (theoretisch, want Hi en Telfort communiceren geen vaste bedragen) nog eens 35% van €599 kwijt: €210.

Hoogstwaarschijnlijk is de marktwaarde na 1 jaar wel gedaald. Maar je weet dus niet van tevoren hoeveel.

Ruil je de telefoon om voor een nieuw abonnement met nieuw toestel dan ben je wel voordeliger uit. Maar dan zit je wel weer aan Hi of Telfort als provider 'vast'. Als je je telefoon in goede staat teruggeeft na de contractperiode dan ben je ook voordeliger uit, maar dan heb je natuurlijk geen telefoon meer. En dat wordt dan moeilijk bellen.

Doorsparen

Zolang er niets met je mobiele telefoon gebeurt en jij er zorgvuldig mee omgaat, kan het toestel leasen qua kosten voordelig uitpakken. Althans als je aan het einde van je contractperiode besluit je toestel om te ruilen voor een nieuw abonnement met toestel bij Hi of Telfort. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van deze providers; dat je klant bij hen blijft!

Besluit je over te stappen naar een andere provider, dan kun je aan het einde van het contract je werkende telefoon teruggeven en ben je hoogstwaarschijnlijk ook voordeliger uit. Maar dan heb je geen telefoon meer.

Kans op gedoe

Qua voorwaarden aan/voor defecten met het toestel zijn er veel uitzonderingen. Daarbij lijkt de hele leaseconstructie meer op een verzekering met vele kleine lettertjes dan op een goed alternatief voor het kopen van een telefoon (los al dan niet in combinatie met een abonnement).

Wil je geen gedoe? Dan liever wat langer sparen en vooraf een bedrag bijbetalen.