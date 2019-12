Eerste indruk|De HTC ChaCha is een speciale Facebooktelefoon uit de nieuwe serie van HTC. Het toestel is sinds kort verkrijgbaar in Nederland.

HTC ChaCha: review

Is de Facebookfunctie van de HTC ChaCha dé functie waarvoor je het toestel moet kopen? En hoe zit het met de andere mogelijkheden van deze smartphone?

De volledige testresultaten van de HTC ChaCha nemen we later ook op in onze vergelijkende test. Nu alvast een eerste indruk.

Behuizing

De HTC ChaCha heeft een wit-zilveren, plastic behuizing. Het toestel is een halve centimeter langer en breder dan de nieuwste BlackBerry Curve, licht lekker in de hand, maar voelt een beetje zwaar aan in vergelijking met diezelfde - lichtere - BlackBerry. Er zit een kleine knik in het model van de ChaCha, waardoor het scherm iets omhoog staat ten opzichte van het toetsenbord. Handig, want dan komen er geen krassen op het scherm als je 'm op de schermkant op tafel legt. Het scherm zelf is klein (2,6 inch) en heeft een resolutie van 480 x 320 pixels. De beeldkwaliteit is van prima kwaliteit, maar mist scherpte bij kleine letters op webpagina's.

Snelheid

Het toestel werkt vrij snel wanneer je bladert door de menu's of als je scrollt in een applicatie of webpagina. De overgangen verlopen vloeiend, ondanks dat het toestel met een snelheid van 800 MHz niet zo'n snelle processor heeft als de meeste van de huidige smartphones (1,2 GHz is daar al behoorlijk standaard).

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit van de HTC ChaCha is bij een telefoongesprek nogal schel. Bij het afspelen van mp3-bestanden direct door de speaker van het toestel klinkt eveneens een schel geluid, maar daarin vormt de ChaCha geen uitzondering vergeleken met andere smartphones. De geluidskwaliteit van muziek via de bijgeleverde oordopjes klinkt prima. Zowel via de muziekspeler als redelijk storingsvrij via de FM-radio.

Foto en video

De ChaCha heeft een 5 megapixelcamera. De kwaliteit van de foto's is behoorlijk. De videocamera van het toestel levert daarentegen een matige kwaliteit opnames in VGA kwaliteit (640 x 480 pixels). Aan de voorkant van de ChaCha zit ook een camera, waarmee videobellen mogelijk is.

Android 2.3

Met Google Android (2.3 Gingerbread) als besturingssysteem van de HTC ChaCha onderscheidt het toestel zich van andere gelijksoortige toetsenbordtelefoons als de nieuwste BlackBerry Curve of BlackBerry Bold, Nokia-modellen als de Nokia E5 en Samsungtelefoons als de Samsung Omnia 735. Android is een open besturingssysteem waarvoor inmiddels al zo'n 250.000 applicaties zijn ontwikkeld. Net als bij andere Androidtoestellen zijn de applicaties te downloaden via de Google Play Store (voorheen Android Market) op de telefoon. Voor de vele betaalde applicaties zijn ook goede gratis alternatieven beschikbaar.

Het grote aanbod aan applicaties geeft een smartphone met Android ook heel veel vrijheid en mogelijkheden in het inrichten van de telefoon. Op dat punt heeft de HTC ChaCha een voorsprong ten opzichte van de andere gelijksoortige bovengenoemde telefoons.

Toch adviseren wij, wanneer je veel gebruik wilt maken van allerlei applicaties uit de Google Play Store, een andere smartphone met een groter scherm te kiezen. Met het kleine scherm van de HTC ChaCha moet je bijvoorbeeld veel scrollen als je een nieuwsapplicatie als die van Nu.nl wilt lezen. Ook foto's en filmpjes worden kleiner vertoond in vergelijking met een groter scherm op andere smartphones.

Het liggende schermformaat is daarbij ook een nadeel. Dat is anders dan bij de meeste Android telefoons en het geeft soms een wat vreemde uitwerking, omdat de meeste apps namelijk ontworpen zijn voor een staand scherm. Een aantal apps forceert de staande stand en daarvoor moet je het toestel dan draaien. Een voorbeeld is de boekenapp: het beginmenu is gewoon leesbaar in de liggende stand, maar open je een boek dan blijk je het alleen te kunnen lezen in de gedraaide stand. Een ander voorbeeld: bij Skype valt een deel van de menuknoppen weg in de liggende stand. Dit zijn slechts enkele voorbeelden, maar er zijn er veel meer.

Wil je een HTC-toestel met een groot scherm én een toetsenbord, dan is de (duurdere) HTC Desire Z een goed alternatief met een hoge score in onze recente testresultaten van mobiele telefoons.

Facebookfunctie van de HTC ChaCha

De HTC ChaCha is in de markt gezet als Facebooktelefoon. Maar, hebben de vele Facebookfuncties van de HTC ChaCha een meerwaarde? Het antwoord hierop is duidelijk: Nee, niet echt. De fysieke Facebook-knop op het toetsenbord is een leuke gimmick, een slim marketingtrucje en kán wel handig zijn als je direct toegang wilt tot je Facebookaccount om een bericht te plaatsen op een prikbord.

Andere, eveneens snelle toegangsmogelijkheden tot Facebook zijn er ook voor andere smartphones. Daar heb je zo'n extra knopje niet voor nodig. Voor ieder mobiel besturingssysteem bestaan Facebookapplicaties en 'widgets'. Wanneer je deze installeert, krijg je óók een snelle toegang tot Facebook of kun je updates van vrienden direct op het scherm van je smartphone aflezen, net als bij de ChaCha. En maak je bijvoorbeeld een foto, dan kun je deze foto ook direct delen met andere vrienden op Facebook.

Voor de softwarematige Facebook-extra's op de HTC ChaCha, zoals de livestream met continu statusupdates van Facebookvrienden, zijn genoeg gelijksoortige alternatieven te vinden in de appstores van de verschillende mobiele besturingssystemen. Daar hoef je deze telefoon niet speciaal voor aan te schaffen.

Conclusie

De HTC ChaCha is een gemiddeld, prima presterend toestel in zijn prijsklasse. Maar, voor wie net wat verder kijkt, zijn er misschien betere mogelijkheden met dezelfde eisen.

Wil je het toestel speciaal voor de Facebookfuncties aanschaffen? Dan zijn er alternatieven mogelijk in dezelfde prijsklasse, of net iets daarboven. Ga je voor een goed Androidtoestel met toetsenbord, dan zijn ook hier betere vergelijkbare alternatieven denkbaar.

HTC ChaCha, wat is het?

De HTC ChaCha is een smartphone met vooral veel aandacht voor gebruik in combinatie met Facebook. Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona werd deze mobiele telefoon gepresenteerd. Nu is het toestel ook in Nederland verkrijgbaar.

Facebookknop

Dat het toestel speciaal voor Facebookgebruikers is gemaakt, is overduidelijk. Waar voor iedere smartphone Facebookapplicaties te downloaden zijn, beschikt de HTC ChaCha ook over een fysieke Facebookknop op het toetsenbord. Zo krijg je met één druk op de knop toegang tot allerlei Facebooktoepassingen.

Heb je een foto gemaakt? Druk op de Facebookknop en de foto staat online op je Facebookpagina. Wil je weten wat je Facebookvrienden aan het doen zijn? De Facebookknop geeft meteen toegang tot hun statusupdates. Daarnaast geeft de HTC ChaCha via de standaard toegevoegde Facebook Friend Stream-applicatie informatie over bijvoorbeeld verjaardagen van vrienden of andere belangrijke evenementen of gebeurtenissen.

De specificaties

Gewicht 120 gram met batterij;

Afmetingen: 114,4 x 64,6 x 110,7 mm;

2.6-inch touchscreen;

Schermresolutie 320 x 480 pixels;

Geheugen kan uitgebreid worden met micro-SD geheugenkaart;

5 megapixel-camera met LED-flits;

Muziekspeler en -recorder;

Videospeler en -recorder;

Internet via 3G, GPRS, EDGE en Wifi;

GPS-ontvanger;

Bluetooth v3.0;

Micro-usb 2.0.;

Android 2.3 Gingerbread met HTC Sense skin en toegang tot de Android Market.

Bevindingen van de Consumentenbond

Hoe goed werkt deze HTC ChaCha? Gaat HTC BlackBerry achterna met een nieuwe toetsenbordtelefoon of is deze telefoon met speciale Facebookknop uniek in zijn soort? Lees onze eerste indruk.

