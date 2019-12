Eerste indruk|De HTC One Mini 2 ligt nu in de winkel. Voor €400 koop je een kleinere versie van HTC's toptoestel, de One M8. Het toestel blinkt vooral uit op de kwaliteit en ergonomie van de behuizing, de luide luidsprekers en redelijk goede 13-megapixel-camera. Verder is het een gemiddelde telefoon voor een hoge prijs. De concurrentie heeft vaak meer te bieden voor minder geld.

HTC One Mini 2: Review

Echt mini is de HTC One Mini 2 niet. Het toestel is groter dan de HTC One Mini, even groot als de originele HTC One en maar iets kleiner dan de HTC One M8. Verwacht dus zeker geen klein toestel. De naamgeving is eerder bedoeld om aan te geven dat het toestel iets mindere specificaties heeft dan de One M8 en goedkoper zal zijn. Het scherm is ook iets kleiner, 4,5 inch versus 5 inch op de One M8. HTC's One-familie heeft inmiddels een goede naam opgebouwd. Eens kijken of de One Mini 2 daarook aan bijdraagt.

Heerlijk ontwerp

Het ontwerp van de HTC One Mini 2 lijkt uiteraard erg op de HTC One M8. De One M8 kreeg een compleet metalen behuizing waarbij het metaal vanaf de achterkant doorliep in de randen tot aan het scherm. De One Mini 2 heeft dezelfde luxe achterkant van geborsteld metaal maar in de rand is daarbij mat zwart kunststof verwerkt. Verder heeft de One Mini 2 maar één camera in plaats van twee en zit de koptelefoonaansluiting aan de bovenkant in plaats van onderop.

De One M8 is op sommige punten zoals de slotjes wat netter afgewerkt dan de One Mini 2. Wat niet verschilt is de heerlijke handligging van het toestel. De ronde vormen en randen sluiten naadloos aan op de palm van je hand. Scherpe randen zoals de iPhone 5S die heeft voelen minder comfortabel aan.

Niet bepaald dun

De HTC One Mini 2 is er ondanks het mooie ontwerp niet slanker op geworden. Integendeel, het toestel is 15 gram zwaarder en 1,3 mm dikker geworden dan de eerste HTC One Mini. Nu kunnen we HTC de zwaarte niet aanrekenen aangezien het toestel een groter scherm en een luxere metalen, lees zwaardere, behuizing heeft. De dikte is wel een vraagteken want qua specificaties zijn de twee toestellen niet heel verschillend. De HTC One Mini 2 is ondanks de dikte nog steeds een slank ogend toestel en opereert dankzij het ergonomische design erg prettig. Het toestel voelt ook zeer stevig aan.

Veel behuizing

Hoewel het ontwerp erg mooi is, zijn de schermranden in verhouding tot het 4,5 inch scherm nog steeds erg groot. Dit komt vooral door de toevoeging van de stereospeakers aan de onder- en bovenzijde. De zwarte balk aan de onderkant met het logo HTC zorgt ook nog voor extra loze ruimte. Deze balk kent nu geen enkele functie meer in de nieuwe HTC One M8 en One Mini 2. Hiervoor had HTC er bij de originele One nog twee navigatieknoppen in verwerkt. Nu worden deze knoppen softwarematig op het scherm getoond waardoor de ruimte om informatie te tonen op het scherm ook een stuk kleiner is geworden.

De handzamere maat

Hoewel het de trend is geworden om smartphones uit te brengen met steeds grotere schermformaten, is er zeker nog een markt voor iets compactere toestellen. Apple's iPhone 5S heeft een 4 inch scherm en ook de grote Android-merken zoals Samsung, Sony, LG en HTC brengen nog steeds kleinere varianten uit van hun topmodellen. En dat is niet voor niets. Voor de bediening met één hand is een scherm tussen de 4 en 4,5 inch veel praktischer. Dat merken we ook bij deze HTC One Mini 2. De bediening van de HTC One M8 met één hand is problematischer omdat het toestel zo lang is.

Mooi scherm

Het scherm 4,3 inch scherm in de HTC One Mini is vervangen voor een 4,5 inch-scherm in de HTC One Mini 2. De resolutie is wel hetzelfde gebleven, 720 x 1280 pixels. De scherpte is nog steeds dik in orde met 326 pixels per inch. Het scherm is hiermee direct te vergelijken met het retinascherm van de iPhone 5(S). De kijkhoeken zijn goed, de helderheid is prima in orde waardoor het toestel buiten nog redelijk goed is af te lezen en kleuren zijn realistisch.

Het scherm weerspiegelt wel een beetje wat afbreuk doet aan de leesbaarheid buitenshuis.

Helaas geen full hd

Toch is het jammer dat HTC niet voor een full-hd-scherm heeft gekozen. Je betaalt er immers €400 voor. Een full-hd-scherm zien we wel bij toestellen als de Google Nexus 5 en de Huawei Ascend P7; toestellen met dezelfde of betere specificaties maar een lagere prijs. Een 720p-scherm waar HTC nu voor heeft gekozen vind je ook terug in de Motorola Moto G alleen betaal je dan €200 minder. Nu gaat die laatste vergelijking niet helemaal op want de One Mini 2 heeft een paar eigenschappen die de Moto G niet heeft, maar een full-hd-scherm zou de telefoon af maken.

Power

In het vorige model zat een 1,4 GHz dual-core-processor. Een 1,2 GHz quad-core-processor zorgt nu voor de nodige rekenkracht en maakt de telefoon wat sneller. Apps laden snel, grote games spelen prima en het hele systeem voelt lekker vlot aan. Met de snelheid is niks mis maar is wel gebaseerd op een processor die ook door veel goedkopere smartphones wordt gebruikt. Voor de stevige prijs van de HTC One Mini 2 hadden we dan ook een iets betere processor mogen verwachten.

Het werkgeheugen is ook niet geüpgraded en bedraagt nog steeds 1 GB.

HTC Sense 6

De HTC One Mini 2 draait op Android's laatste versie 4.4.2 KitKat met daarover heen HTC's eigen softwarelaag Sense 6. HTC Sense 6 heeft een wat plattere interface gekregen zoals Apple's iOS 7 en ziet er zeer fraai uit. De HTC One M8 heeft de beschikking over 'motion launch' waarbij je met veegbewegingen allerlei acties kunt uitvoeren vanaf het ontgrendelscherm. Je hoeft hierbij niet eerst de powerknop in te drukken.

De One Mini 2 heeft deze optie helaas niet. Verder is de software zo goed als identiek. Zo heb je de beschikking over HTC's BlinkFeed om al je social media en nieuws in één scherm te volgen en kun je met de Zoe-app leuke filmpjes maken.

Camera

Het topmodel M8 heeft een camera met slechts 4 megapixels aan resolutie. Die gedurfde aanpak - minder in plaats van meer pixels - heeft als reden: minder ruis bij weinig licht. In praktijk klopt dat, maar de mate waarin valt eigenlijk tegen. De One Mini 2 gooit het weer over de meer-pixel-boeg:13 megapixels, waar veel 'mini'-concurrenten 8 megapixels toepassen.

Het gaat om het resultaat, en daarbij blijkt de Mini 2 niet slecht maar ook niet echt een topper. Vergeleken met de M8 zijn de beelden scherper, maar de kleuren fletser. Vergeleken met de Samsung Galaxy S4, waarbij ook voor 13 megapixels is gekozen, is de Mini 2 minder scherp en is de kleurweergave wederom minder realistisch.

Concurrentie

De concurrentie in het midden-segment is moordend. Zo ook voor deze HTC One Mini 2. Met een budget van €400 kun je ook een veel andere toestellen kopen. Sommige van die toestellen verslaan de One Mini 2 op het gebied van specificaties. Een kleine vergelijking hieronder:

HTC One Mini 2 Sony Xperia Z1

Compact Huawei Ascend P7 Google Nexus 5 Samsung Galaxy S4 Mini Android 4.4 Kitkat Android 4.4 Kitkat Android 4.4 Kitkat Android 4.4 Kitkat Android 4,3 Jelly Bean 4,5 inch scherm 4,3 inch scherm 5 inch scherm 4,95 inch scherm 4,3 inch scherm 1280 x 720 pixels 1280 x 720 pixels 1920 x 1080 pixels 1920 x 1080 pixels 960 x 540 pixels 326 ppi 342 ppi 441 ppi 445 pp1 256 pp1 Quadcore 1,2 GHz Quadcore 2,2 GHz Quadcore 1,8 GHz Quadcore 2,3 GHz Quadcore 1,7 GHz 16 GB opslag 16 GB opslag 16 GB opslag 16 GB opslag 8 GB opslag 1 GB RAM 2 GB RAM 2 GB RAM 2 GB RAM 1,5 GB RAM 13 megapixels 20,7 megapixels 13 megapixels 8 megapixels 8 megapixels €400 €430 €360 €340 €270

Sony's compacte versie van de Xperia Z1 heeft op papier duidelijk een stuk betere eigenschappen dan de HTC One Mini 2. Het toestel heeft alleen wel een kleiner scherm (4,3 inch) en is iets duurder. Samsung's S4 mini is een iets minder sterke tegenstander. De S4 mini heeft minder opslagruimte, een minder scherp scherm en een camera met minder megapixels. Toch is het toestel redelijk snel en een stuk goedkoper. De bouwkwaliteit is iets minder.

Verder is te zien dat je voor een paar tientjes minder het topmodel van Huawei en Google kunt kopen, de Ascend P7 en de Nexus 5. Beide toestellen hebben een groter scherm in een ongeveer even grote behuizing. Op het gebied van specificaties troeven ze beiden de One Mini 2 af. Zo hebben ze beide een scherper full-hd scherm en een snellere processor. Alleen de Nexus 5 moet het doen met een 8-megapixel camera.

De metalen behuizing van de HTC is fraai. Maar meteen ook een zorgenpunt voor mensen die weten dat een metalen behuizing vaak een probleem voor de ontvangstkwaliteit oplevert. We weten pas of dat het geval is na een technische test. We verwachten de HTC One mini 2 binnenkort toe te voegen aan de productvergelijker. Van de toestellen hierboven heeft de Samsung Galaxy S4 mini de beste, en de Google Nexus 5 de slechtste ontvangskwaliteit. De Huawei Ascend P7 hebben we hier nog niet op kunnen testen maar van de Ascend P6 weten we dat dit gemiddeld is.

Conclusie

De HTC One Mini 2 is qua specificaties niet echt een hele grote upgrade ten opzichte van de HTC One Mini. Veel onderdelen zijn hetzelfde gebleven, zoals het scherm, of hebben maar een kleine upgrade gekregen. Een full-hd scherm, een snellere processor en meer werkgeheugen hadden de telefoon een topper gemaakt.

Toch is het makkelijk om hierover heen te kijken en de schoonheid van de HTC One Mini 2 te zien. De behuizing voelt erg stevig en luxe aan en ligt heerlijk in de hand. Het scherm is ondanks dat het geen full-hd is van prima kwaliteit en de stereospeakers leveren overweldigend geluid voor een smartphone. De camera schiet daarnaast redelijke foto's.

Waar je iets minder makkelijk overheen kijkt is de prijs, €400. Voor die prijs zijn er meerdere alternatieven te krijgen die betere specificaties hebben of hetzelfde bieden voor een veel lagere prijs.

Voordelen

+ Fraaie behuizing met een comfortabele grip.

+ Snelle en soepele bediening.

+ Prima kwaliteit scherm met goede kleurweergave.

+ Uit te breiden met maar liefst 128 GB.

+ Goede luidsprekers.

+ Handzamer formaat dan 5-inch telefoons.

Nadelen

- Camera is niet zo goed als andere 13-megapixel camera's.

- Accu is niet verwisselbaar door de gebruiker.

- Relatief grote en dikke behuizing en veel schermrand.

- Geen full-hd scherm.

Wat is de HTC One Mini 2?

De HTC One Mini 2 is de opvolger van de HTC One Mini. De Mini 2 is een kleinere en iets minder sterke versie van de HTC One M8, het toptoestel van HTC. Het ontwerp is bijna identiek maar van binnen kent het toestel wel verschillen. De HTC One Mini 2 beschikt over een 720p-scherm en een 13-megapixel camera.

Specificaties HTC One Mini 2

Besturingssysteem : Android 4.4.2 Kitkat.

: Android 4.4.2 Kitkat. Beeldscherm : 4,5 inch (13 cm).

: 4,5 inch (13 cm). Resolutie: 720 x 1280 pixels.

720 x 1280 pixels. Pixeldichtheid : 326 ppi (extreem scherp).

: 326 ppi (extreem scherp). Gewicht : 137 gram.

: 137 gram. Afmetingen : 137,4 x 65 x 10,6 mm.

: 137,4 x 65 x 10,6 mm. Processor : 1,2 GHz (quad-core).

: 1,2 GHz (quad-core). Werkgeheugen : 1 GB.

: 1 GB. Opslagcapaciteit : 16 GB (10,6 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB.

: 16 GB (10,6 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB. Netwerk : wifi/3G/4G.

: wifi/3G/4G. Camera achterkant : 13 megapixel-camera (autofocus + led-flits).

: 13 megapixel-camera (autofocus + led-flits). Camera voorkant : 5,0 megapixel.

: 5,0 megapixel. Bijzonderheden : batterij niet verwisselbaar, fm-radio, nfc, nanosim.

: batterij niet verwisselbaar, fm-radio, nfc, nanosim. Prijs : €400.

: €400. Verkrijgbaar vanaf: mei 2014.

De HTC One Mini 2 is verkrijgbaar in 3 kleuren: grijs, zilver en goud. De zilveren en gouden versie zijn moeilijker verkrijgbaar.

