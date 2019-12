Eerste indruk HTC One X

Eerste indruk|De HTC One X smartphone is het nieuwe paradepaardje van HTC. Hij gaat de concurrentie aan met toptoestellen van andere merken. De One X is bijzonder door onder meer zijn Android 4.0 besturingssysteem en is hier en daar zelfs uniek. Een interessante keuze voor wie het nieuwste van het nieuwste zoekt.

Wat is de HTC One X?

Android 4.0

De HTC One X is het eerste toestel in Nederland met standaard het Android 4.0 besturingssysteem plus een eigen, aangepaste Androidschil: HTC Sense 4.0.

De Samsung Galaxy Nexus was weliswaar al veel eerder op de markt, maar de Nexus bevat alleen de oerversie van Android 4.0, dus zonder verdere aanpassingen.

Alle fabrikanten komen met eigen aanpassingen op Android, al duurt het soms vrij lang. Een One X-concurrent is bijvoorbeeld de Sony Xperia S maar deze werkt voorlopig nog op Android 2.3, de grote update naar 4.0 volgt later.

Extra's en verbeteringen

Android 4 brengt verschillende extra's en verbeteringen:

telefoon-naar-telefoon-communicatie via Wifi-direct;

NFC (draadloze communicatie voor onder andere betalingen);

Ontgrendelen via gezichtsherkenning;

Een betere datateller;

Hogere snelheid door betere ondersteuning van de hardware.

Veel andere toevoegingen aan Android 4 hebben fabrikanten zelf eerder al aan Android 2.3 toegevoegd. Zoals een fotobewerkings mogelijkheid, een mogelijkheid om schermafbeeldingen te maken en panoramafuncties in de camera. Toch is er nog steeds een veelheid aan extra's mogelijk en bij HTC zijn veel van de extra's verpakt in een schil die HTC Sense 4.0 noemt.

Dropbox

Dit 'extraatje' is bijzonder genoeg om apart te noemen: Dropbox. Dropbox is een dienst voor het opslaan van foto's, video's en andere documenten in 'de cloud'. Veel apps hebben inmiddels mogelijkheden om gegevens op te slaan via een Dropbox-account. Bij de One serie smartphones van HTC krijg je 25 GB aan Dropbox-opslag cadeau (een gratis account biedt 2 GB opslag). De fototoepassing kan automatisch de gemaakte foto's uploaden naar dit online-geheugen. Je kunt deze dan weer makkelijk opvragen op je pc of tablet. Het dropbox-geheugen is vele malen groter dan de data-limiet van mobiele data-abonnementen.Gelukkig kun je instellen dat je telefoon alleen Dropbox gebruikt als er een (snelle en meestal gratis) wifi-verbinding is.

Belangrijke specificaties:

Formaat : 13,45x6,99x0,89 cm

: 13,45x6,99x0,89 cm Gewicht : 130 g

: 130 g Kleur : Grijs of zwart

: Grijs of zwart Besturingssysteem : Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)

: Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) Fabrikant specifieke Android-schil : HTC Sense 4.0

: HTC Sense 4.0 Processor : NVIDIA Tegra 3, 1500 MHz, quadcore

: NVIDIA Tegra 3, 1500 MHz, quadcore Scherm : Super LCD, touchscreen, capacitief

: Super LCD, touchscreen, capacitief Schermresolutie : 720 x 1280 pixels

: 720 x 1280 pixels Werkgeheugen : 1024 MB

: 1024 MB Opslagcapaciteit : 32 GB

: 32 GB Camera : 8 megapixel, met autofocus en LED flits

: 8 megapixel, met autofocus en LED flits Camera voor videobellen : Ja, 1,3 megapixel

: Ja, 1,3 megapixel Filmen in HD : Ja, 1080p

: Ja, 1080p Audio mogelijkheden : MP3-speler met Tunein (internetradio) en Soundhound (muziekherkenning) integratie.

: MP3-speler met Tunein (internetradio) en Soundhound (muziekherkenning) integratie. Frequenties : 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz

: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz Ingebouwde 3G modem : Ja

: Ja Wi-Fi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n

: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n Bluetooth : Ja, A2DP stereogeluid, apt-X, Bluetooth-versie, 4.0

: Ja, A2DP stereogeluid, apt-X, Bluetooth-versie, 4.0 Near Field Communication (NFC) : Ja

: Ja GPS : ja, met A-GPS voor een snellere (grove) locatie bepaling

: ja, met A-GPS voor een snellere (grove) locatie bepaling Sensoren : Gyroscoop, versnellingsmeter, digitaal compas, dichtbijheidssensor, en lichtsensor.

: Gyroscoop, versnellingsmeter, digitaal compas, dichtbijheidssensor, en lichtsensor. Accu : Li-Ion, 1800 mAh, geintegreerd, niet verwisselbaar

: Li-Ion, 1800 mAh, geintegreerd, niet verwisselbaar Voedingsaansluiting : micro-USB

: micro-USB Type simkaartslot : Micro-sim

: Micro-sim HDMI: Ja, via MHL (micro-USB poort) niet inbegrepen.

HTC One X: review

HTC One X met Sense 4.0 in de praktijk

Iedere producent giet een eigen saus van aanpassingen en extra's bovenop Google's besturingssysteem Android. Op de HTC One draait versie 4 van Android.

De 'kale' versies van Android bieden al behoorlijk veel gebruiksgemak en zijn vooral snel omdat ze relatief weinig geheugen gebruiken. De kwaliteit van de extra's loopt uiteen.

HTC noemt zijn schil bij al haar telefoons 'Sense' en voor de One X is het nu versie 4. De schil ziet er mooi uit. Alle Android 4-elementen zijn aanwezig, met daarbij nog een reeks 'widgets', oftewel kleine programmaatjes voor onder andere e-mail-, Twitter- of Facebook-updates.

Leuke foefjes

De interface toont leuke foefjes. Sommige zaken die anders vier of vijf aanrakingen vergen, kun je met één knop activeren. Het automatisch en handig uitvullen van teksten in de webbrowser kennen we al van vorige HTC Sense versies. Een bijzondere nieuwe functie is de stand voor in de Auto. Je ziet dan alleen grote knoppen, er is minder informatie in beeld die je kan afleiden, en je hebt toegang tot de navigatiefunctie, telefoonfunctie, MP3-speler en internetradio. De Mp3-speler zelf geeft ook snel toegang tot Tunein internetradio en Soundhound om op die manier muziek te herkennen.

Heel mooi zijn de 'hints' die het systeem soms geeft. Door een op het scherm afgebeelde ring naar boven te bewegen kun je het scherm ontgrendelen. Door een starticoon van de telefoon of de camera aan te raken beweegt de ring alvast naar dat icoon. Schermen waar je nog niet eerder geweest bent hebben een introductietekst met informatie over het gebruik van de functies.

Er zijn ook (kleine) kritiekpunten:

Het overzicht van recente, en op de achtergrond werkende apps, is in een 3D jasje gestoken. Het voegt echter weinig toe aan de 2D-versie zonder 'sense' die overzichtelijker is en meer informatie laat zien;

De statusbalk bovenin verdwijnt soms helemaal; niet alles is goed vertaald naar het Nederlands;

Er staat altijd 'Voeg homescreen toe', ook als het maximum van 7 schermen is bereikt;

Lettertypen zijn soms wel érg klein zoals in het woord 'verzenden' bij een sms.



Groot scherm

De HTC One X heeft een schermdiagonaal van 4,7 inch (bijna 12 cm). Dat is groot; 1 cm groter dan de Sony Xperia S en 3 cm groter dan het scherm van een iPhone. Gelukkig is de rand rond het scherm en de ruimte onder en boven het scherm smal.

Het scherm heeft een resolutie van 1280 bij 720 pixels en er zijn dan 312 pixels in één inch. Dit levert een zeer scherp beeld op. Ook teksten met hele kleine letters blijven leesbaar (als je ogen goed genoeg zijn). De kleuren zijn ook zeer mooi en komen natuurlijk over, ook als je onder een hoek kijkt. Het scherm is een sterk punt van deze smartphone.

Behuizing

De behuizing is uit één stuk kunststof gemaakt. Gevolg is dat de accu niet verwijderd kan worden. De afwerking van de (matte) achterkant voelt zacht aan. Naast de hoofdtelefoonaansluiting is er een micro-USB aansluiting. Er is geen mogelijkheid om het 32 GB opslaggeheugen met SD-kaarten uit te breiden.

Camera

HTC heeft extra aandacht besteed aan de camera. De camera start vooral snel op, en je kunt ook snel achter elkaar foto's maken.

Uit een reeks snel genomen foto's kan het toestel de beste foto selecteren. Er zijn veel opties beschikbaar; ISO en witbalans zijn ook handmatig in te stellen. Je kunt snel een programmastand kiezen, net als bij een compactcamera, maar handinstellingen zoals over- of onderbelichten zijn toch weggestopt in een menu.

De panoramafunctie laat met een balansstreep zien of je de camera goed recht houdt. Een extreem-breedbeeld-foto maken gaat op deze manier makkelijker dan bij de meeste compact camera's. Bij het maken van dichtbijopnamen lukt het helaas moeilijk om scherp te stellen.

Slow motion-filmpjes

De videofunctie heeft een functie om slowmotion filmpjes te maken. Tijdens het maken van filmpjes kun je ook nog foto's maken op de volledige 8 megapixel resolutie.

De camera start snel op. Heel jammer is dat er geen speciale knop is om foto's te maken; je moet altijd het scherm gebruiken. Ook steekt de camera een stukje uit de behuizing.

Quadcore processor

De HTC One X heeft een op 1500 MHz lopende processor met 4 rekenkernen. Behalve goede scores met test-apps (Sunspider: 2054 ms, Quadrant 4813, Linpack 124 MFlops) levert hij vooral een soepele bediening, snelle reactietijden, en mooie effecten bij games op.

De snelle processor is goed merkbaar bij het draaien van veel applicaties tegelijk. Het lukt soms om de bediening voor korte tijd te laten bevriezen, maar alleen in het geval dat er extreem veel tegelijk gebeurt. In het normale dagelijks gebruik voelt de bediening zeer soepel aan.

De accuduur is nog niet systematisch getest, maar het snel leeglopen van de accu dat we van eerdere HTC-toestellen kennen, zagen wij niet.

Beats Audio

Sinds HTC een meerderheidsbelang heeft in producent Beats Audio, zijn veel toestellen uitgerust met filters in de software waardoor de hoofdtelefoons van Beats Audio automatisch beter zouden klinken door een aangepast geluidsprofiel.

Opvallend detail: bij het maken van een verbinding met een (bluetooth) hoofdtelefoon van een ander merk werd óók gekozen voor een Beats-geluidsprofiel.

De extra aandacht van HTC voor geluid en het Beats-merkje bij het luidsprekertje in de ONE X geven hoop op een goede klank. Het speakertje klinkt helaas erg neuzig, slechter dan van andere smartphones.

Conclusie

Met de 'One X' heeft HTC een toestel op de markt gebracht met goede eigenschappen. En veel eerder op de markt dan het toptoestel van concurrent Samsung: de lang verwachte Galaxy III. De HTC One X is niet perfect. Sommige problemen kunnen wel met een update verholpen worden. De uitvoering van de cameraknop en het gemis van een micro-SD-kaart niet. Desondanks is het een van de beste Android-toestellen van dit moment.

Pluspunten:

Zeer mooi scherm

Snel toestel, soepele bediening

Snelle camera

Zinvolle toevoegingen in de Android-software



Minpunten: