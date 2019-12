Eerste indruk|Het Chinese merk Huawei adverteert volop met topsmartphone Ascend P6. Het is de dunste smartphone in onze test. Kan hij alle vooroordelen over Chinese makelij wegnemen?

Wat is de Huawei Ascend P6?

'Slanke elegantie', zo presenteert het Chinese Huawei zijn topsmartphone. Slank is dit toestel zeker, met 6,2 mm is hij net wat dunner dan de iPhone 5, op dit moment de dunste smartphone uit onze test. Met 120 gram is hij ook erg licht. Het scherm van 4,7 inch (11,9 cm) is qua formaat ongeveer gelijk aan dat van de HTC One en de Samsung Galaxy SIII.

Prijs

De Huawei Ascend P6 is simlock-vrij te koop voor een adviesprijs van €450 en is daarmee zeker niet goedkoop. Wel is hij in meerdere webshops goedkoper te vinden. Wij betaalden €400. Dat is vergelijkbaar met de huidige prijs van wat oudere topmodellen, zoals de Apple iPhone 4 en Samsung Galaxy SIII. Voor de nieuwste topsmartphones betaal je al snel tussen de €500 en €600.

In Nederland wordt een merk pas wat meer bekend als mobiele telefoonproviders ze aanbieden in combinatie met hun abonnementen. Dat voorrecht bleef voor Huawei lange tijd uit, maar nu kun je toestellen van dit merk ook krijgen bij de meeste mobiele providers. De Ascend P6 is verkrijgbaar in zwart en wit. Later dit jaar komt er ook nog een roze variant.

Specificaties

Besturingssysteem : Android 4.2 Jelly Bean;

: Android 4.2 Jelly Bean; Beeldscherm : 4,7 inch (12 cm);

: 4,7 inch (12 cm); Resolutie : 1280 x 720 pixels;

: 1280 x 720 pixels; Pixeldichtheid : 312 ppi (goede scherpte);

: 312 ppi (goede scherpte); Gewicht : 120 gram;

: 120 gram; Afmetingen : 133 x 66 x 6,2 mm;

: 133 x 66 x 6,2 mm; Processor : 1,5 GHz (quad-core);

: 1,5 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 2 GB;

: 2 GB; Opslagcapaciteit : 8 GB (4,8 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB;

: 8 GB (4,8 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB; Camera achterkant : 8 megapixel (autofocus + led-flits);

: 8 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant: 5 megapixel.

Opvallend is dat het toestel niet geschikt is voor 4G. Ook nfc ontbreekt.

Ook getest

De Huawei Ascend P6 wordt ook getest in onze vergelijkende mobiele telefoontest. De testresultaten verwachten we eind september. Op dit moment hebben we wel al enkele andere toestellen van Huawei getest:

Huawei Ascend Y300

Huawei Ascend G510

Huawei Ascend G300 U8815

Lees hier onze eerste indruk van de Huawei Ascend P6.

Huawei Ascend P6: review

Zoals het een echte smartphone-fabrikant betaamt, presenteerde het Chinese Huawei zijn vlaggenschip in Londen. De verwachtingen waren hooggespannen: is de Ascend P6 een echte topsmartphone?

Slank en strak

De slogan 'slanke elegantie' is goed gekozen. De Ascend P6 is dun en licht en ligt prettig in de hand. De afwerking is netjes en het materiaalgebruik is mooi. Toch had hij nog net wat strakker gekund: zo zijn de laatjes waar de simkaart en microSD-kaart in moeten wat gammel.

De bovenkant van de Ascend P6 doet sterk denken aan een dunne iPhone, vooral door de streepjes aan de bovenzijde. De onderkant is juist afgerond en ziet er daarmee heel anders uit. Het ontwerp is het meest unieke van deze smartphone. Zelfs topsmartphones als de HTC One en de Sony Xperia Z lijken wat lomp in vergelijking met de Ascend P6.

Scherm

Het scherm heeft met 4,7 inch (11,9 cm) een mooi formaat. De Ascend P6 behoort hiermee tot de grotere smartphones op de markt. Het scherm is zeer goed van kwaliteit. Het heeft een grote kijkhoek en het beeld is helder en scherp met natuurlijke kleuren. Zelfs de kleurtemperatuur (warm of koud) kan naar wens worden ingesteld.

Handschoenmodus

Het touchscreen reageert snel en accuraat op aanrakingen. Handig is de 'handschoenmodus' waarmee je het scherm ook kunt gebruiken met handschoenen aan, mits die niet te dik zijn. Erg bruikbaar tijdens Nederlandse winters! Je moet deze modus wel zelf inschakelen via de instellingen.

Eigen 'skin'

De Ascend P6 werkt met Android 4.2 en een eigen Huawei-skin, die 'Emotion UI' genoemd wordt. In de skin is geen apart overzicht met alle apps te vinden: Huawei plaatst alle apps die je downloadt op het hoofdscherm. Je kunt 9 schermen aanmaken en je hebt alle vrijheid om deze zelf in te delen. Je kunt kiezen uit verschillende thema's en ieder thema kun je volledig zelf instellen. Apps en widgets kun je zoals bij alle Android-toestellen vrij indelen. Omdat je geen apart menu met alle apps hebt, is het wel zaak hier werk van te maken. Anders is best lastig een app snel te vinden.

Camera

Met de camera aan de voorzijde kun je gemakkelijk 'selfies' maken: portretfoto's van jezelf - populair bij schoolmeisjes overal ter wereld, niet alleen in China. De camera heeft maarliefst 5 megapixels, veel meer dan bij de meeste topsmartphones. Autofocus ontbreekt. De foto's zijn behoorlijk scherp en duidelijk, zeker bij daglicht. Je kunt met de camera natuurlijk ook videobellen.

De camera op de achterzijde is 8 megapixel. Bij daglicht zijn de foto's scherp en de kleuren zien er natuurlijk uit. Bij weinig licht is het resultaat niet al te best. Bijzonder is de macromodus waarmee je tot op 4 cm afstand voorwerpen scherp kunt fotograferen. Het duurt even voordat de camera de juiste focus heeft gekozen, maar daarna kun je inderdaad van heel dichtbij scherpe foto's maken.

Je kunt panoramafoto's maken met de Ascend P6. Dit duurt even omdat de camera allemaal losse foto's maakt, die vervolgens aan elkaar geplakt wordt. Verder is er de 'mooi maken' functie om portretfoto's te perfectioneren - een functie die we eerder ook al op compactcamera's zagen. Maar eigenlijk worden gezichten alleen wat vager gemaakt, zodat oneffenheden niet meer opvallen. Dat oogt wat onnatuurlijk. Het resultaat van die functie is minder goed dan bij sommige andere smartphones.

Plaats van de aansluitingen

De micro-usb-aansluiting zit aan de bovenzijde van het toestel, de hoofdtelefoonaansluiting onderaan de zijkant. Omdat de onderkant is afgerond, is hier geen plek voor een aansluiting en moest Huawei creatief zijn.

De hoofdtelefoonaansluiting is afgedekt met een knopje. Als je het loshaalt, zie je dat er ook een pinnetje aan zit. Dit kun je gebruiken om het klepje voor het microSD-kaartje of simkaart te openen. Een grappige vondst, maar dit knopje is erg klein en ben je waarschijnlijk zo kwijt.

FM-radio, maar slechte speakers

Omdat de hoofdtelefoonaansluiting aan de zijkant zit, heeft de aansluiting van de meegeleverde oortjes een hoek van 90 graden. Dit is handig omdat er zo niets uitsteekt uit de zijkant. Maar als je eigen oortjes gebruikt, heb je dit probleem natuurlijk wel. De Ascend P6 heeft ook een FM-radio, dat zien we nog maar weinig bij smartphones.

De kwaliteit van de ingebouwde speakers valt nogal tegen. Het geluid klinkt erg dunnetjes. Daarbij zit de speaker aan de achterkant. Als je de telefoon met die kant op tafel neerlegt, klinkt het geluid helemaal dramatisch.

Conclusie

Huawei heeft erg zijn best gedaan op het ontwerp van de Ascend P6 en dat is te merken: de telefoon ziet er slank en strak uit. De skin die Huawei over Android heeft gelegd, biedt veel mogelijkheden, maar je moet er tijd insteken de telefoon zelf in de richten. Het scherpe scherm is zeer goed en heeft een natuurlijke kleurweergave. De telefoon wordt wel erg warm als je hem intensief gebruikt. 4G-functionaliteit ontbreekt.

Onze eerste indruk is dat de Huawei Ascend P6 zeker geen goedkope namaak is: het is een aardige poging om een high-end smartphone te maken. Toch is de richtprijs van €400 hoger dan je zou verwachten. Voor dit bedrag kun je ook een - weliswaar wat oudere - topsmartphone van een bekender merk kopen.

Op dit moment wordt de Huawei Ascend P6 getest in onze vergelijkende mobiele telefoontest. De resultaten zijn eind september beschikbaar.

Laat een reactie achter

Heb jij zelf ervaring met deze of een andere smartphone van Huawei? Of heb je vragen over dit toestel? Laat dan een bericht achter onder deze review.