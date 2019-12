Wat is iOS6?

Wat is iOS?

iOS is het mobiele besturingssysteem voor de iPad en de iPhone. Een mobiel besturingsysteem bepaalt wat en hoe je iets kunt doen met een apparaat. Het bepaalt ook welke apps je kunt gebruiken. Bij iOS is er keuze uit 600.000 apps. Android en Windows Phone zijn andere mobiele besturingsystemen.

Algemene kenmerken van iOS

Het hoofdscherm heeft iconen die niet of nauwelijks veranderen. Elk icoon stelt een app voor. Er is geen (kopie van een) snelkoppeling naar een app te maken zoals bij Android. iOS kent ook geen widgets (kleine apps, waarvan er meerdere op 1 scherm passen). Je kunt alleen apps toevoegen via de App-store van Apple, hetzij op het apparaat zelf, of via iTunes op de computer.

Toevoegingen aan eerdere updates (iOS4 en iOS5)

In iOS kunnen meerdere apps tegelijk werken (multi-tasking). Een navigatie-app blijft de locatie waarnemen, ook als je tussendoor de telefoon opneemt. Bij apps die kunnen worden gepauzeerd, gebeurt dat om de accu te sparen. Er is een statusscherm dat kleine berichten van apps kan laten zien. Bovendien is er integratie met twitter. Verder is er een synchronisatiemogelijkheid via Apples iCloud.

Nieuwe mogelijkheden in iOS6

Met iOS 6 voegt Apple onder andere de volgende nieuwe mogelijkheden toe:

Videobellen met de Facetime app kan nu ook met een mobiele dataverbinding (3G).

Nieuwe navigatie app, met gesproken aanwijzingen, en ("3D") vogelvlucht kaarten.

De navigatie app maakt gebruik van (onder andere) Tomtom kaarten, dus geen google maps meer.

Stemassistent 'Siri' werkt in meerdere talen (maar nog geen Nederlands) en geeft antwoord op meer vragen. Siri werkt nu ook op de nieuwe iPad (maar niet op de oudere modellen of de iPhone 3Gs en 4). Een foto kan bijvoorbeeld direct gedeeld worden op Facebook. Ook worden het adresboek en verjaardagen indien gewenst gesynchroniseerd met de gegevens van Facebook en zijn er 'vind ik leuk' knoppen in de App store en iTunes winkel.

Een kaarthouder-app om kaartjes, kortingbonnen en waardebonnen mee te bewaren of in te scannen. Ook voor bijvoorbeeld je vliegticket. Aan de kaarten kun je acties of meldingen verbinden aan de hand van je locatie of een tijdstip.

Naast gewone fotostreams (een manier om foto's tussen apparaten via iCloud te synchroniseren) zijn er nu ook 'gedeelde' fotostreams, en daarmee een manier om foto's in een stream met anderen te delen.

Tabbladen in de Safari internet browser kunnen worden gesynchroniseerd via iCloud.

Offline lezen van in de leeslijst opgeslagen pagina's in de Safari browser.

iPad-gebruikers kunnen in Safari nu 24 tabbladen openen.

Aan de instellingen is een "Niet storen" functie toegevoegd. De telefoon rinkelt dan niet, tenzij de beller op de favorietenlijst staat.

In de wekker app kan nu ook een liedje uit iTunes worden gekozen.

Aan de e-mail app is een VIP mailbox toegevoegd, die de mail van vooraf aangegeven personen verzamelt.

Beschikbaarheid en geschiktheid voor oudere Apple-apparaten

De consumentenversie van iOS6 is in de herfst beschikbaar. Het is nog niet bekend wanneer precies. Er is nu al een beta versie (test versie) van iOS6 beschikbaar, maar alleen voor programmeurs van apps. iOS6 zal werken op de 4e generatie iPod Touch, de iPhone 3Gs, de iPhone 4, de iPhone 4s, de iPad 2 en de nieuwe iPad. De oudere iPod Touch en iPhone modellen, en de eerste iPad, kunnen dus niet worden geupgrade. Niet alle functies van iOS6 zullen werken op alle apparaten waarop iOS6 kan worden geinstalleerd.

iOS 6: review

Uiterlijk

Het eerste dat opvalt bij het gebruik van iOS 6 zijn kleinere en grotere cosmetische veranderingen. Kleuren en kleurovergangen zijn soms net een beetje anders, evenals sommige iconen.

Het knoppenscherm om te bellen is nu lichtgrijs, in plaats van zwart, en het zelfde geldt voor de schermen in de muziekspeler. Of het mooier is, is een kwestie van smaak. De volumeknopjes hebben in deze iOS versie nu een alumiumlook. Een heel aardig detail: de tint verandert als je de iPhone een beetje kantelt.

Weinig knoppen

Kenmerkend voor iOS is dat het aantal opties beperkt wordt gehouden. Opties zijn soms verstopt en komen vooraan in het instellingenmenu zodra ze een keer gebruikt zijn. Een voorbeeld is de draagbare hotspotfunctie. De Twitter- en Facebook-app iconen zijn standaard nog niet geïnstalleerd. Je kunt ze toevoegen via de instellingen. Toch zijn alle deelfuncties zichtbaar, bijvoorbeeld het delen van een foto, ook al heb je de apps niet geïnstalleerd. Dit is dus niet erg consequent.

Ook een icoon voor Weibo is zichtbaar. Dat is een Chinees sociaal netwerk. In de definitieve versie van iOS hangt de zichtbaarheid af van het geïnstalleerd hebben van het chinese toetsenbord. Een eenvoudige koppeling met andere sociale netwerken is er vooralsnog niet.

Navigatie app

Het Nederlandse Tomtom kwam in het nieuws omdat Apple voortaan Tomtom kaarten gebruikt in plaats van de kaarten van Google. Overigens gebruikt Apple ook nog andere kaart en informatie leveranciers. In de aftiteling van deze app komen we ook bekende namen als Waze en AND tegen.

Nieuw is de gesproken navigatie, een '3D' vogelvlucht kijk op de kaart, en het tonen van verkeersdrukte. Toch lijkt de app uiterlijk nog sterk op de Kaarten app in iOS 5. Bij een testrit bleek het navigeren prima te werken. Wel is er vooraf een internetverbinding nodig, en is er vrijwel geen extra informatie zoals aankomsttijd of snelheid in beeld. Sommige andere merken leveren wel een off-line te gebruiken kaart, en dat scheelt dataverkeer, zeker nabij en over de grens.

Privacyopties

Met de enorme hoeveelheid apps die in de appstores te vinden zijn, veranderen moderne smartphones al snel in een vergiet voor persoonsgegevens. Ze delen je locatie of meer, ook als dat voor de werking van de app niet per sé nodig is. In iOS 5 is met de optie 'Locatievoorzieningen' al per app aan te geven of locatie gegevens gedeeld mogen worden. In iOS 6 zijn daar een aantal nuttige opties bij gekomen. Zo kun je apps nu ook selectief de toegang ontzeggen tot het adresboek, agenda's, herinneringen en foto's.

Handigheidjes

Een aantal dingen zijn handiger geworden. Bij het installeren van een app word je niet teruggestuurd naar het thuisscherm, maar blijf je in de App store. Later kun je in het thuisscherm zien welke apps "nieuw" zijn door een klein bandje over het icoon.

Eigenaardigheden

Bij een beta versie (test versie) van een nieuw software product kun je problemen verwachten. Die hebben we ervaren, zoals het niet soepel verbinding maken met Wifi netwerken. Zo'n fundamenteel probleem wordt waarschijnlijk opgelost voordat de definitieve versie er is. Hopelijk worden ook minder in het oog springende problemen nog verholpen.

Een blijvende eigenaardigheid van iOS is dat er geen terugknop is. De allereerste versies van iOS hadden die ook niet nodig omdat apps nauwelijks verbinding met elkaar maakten.

Tegenwoordig zijn er een aantal apps die de andere app oproepen, zoals de Safari browser. Teruggaan naar de vorige app kan alleen door met een dubbelklik op de thuisknop de recent gestartte apps naar voren te brengen.

Voorlopige conclusie

Apple blijft iOS doorontwikkelen, en ze moet ook wel want de concurrentie zit niet stil. In gebruiksvriendelijkheid, eenvoud en consumentvriendelijke opties zoals de privacy instellingen houdt Apple een streepje voor. Toch ontbreken er voorzieningen zoals een offline te gebruiken kaart die bij sommige andere merken of besturingsystemen wel standaard zijn.

Pluspunten

Overzichtelijke bediening;

Goed werkende navigatie-app;

Goede privacy-opties;

Handige nieuwe apps.

Minpunten