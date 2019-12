iPhone 4 abonnementen: eerste indruk

Eerste indruk|Eerst was de iPhone 4 alleen te koop bij T-Mobile. Vanaf nu kun je ook terecht bij Hi, KPN, Telfort en Vodafone.

Welke iPhone 4 abonnementen zijn er?

De iPhone 3G (s) en de iPhone4 waren eerder alleen met een abonnement via de provider T-Mobile te koop. Sinds begin december kun je voor de deze gewilde smartphone ook via Vodafone en KPN een abonnement afsluiten.

Het monopolie van T-Mobile is doorbroken, hoe zijn de nieuwe tariefplannen van de concurrenten. Wat zijn de kleine lettertjes ? Waar moet ik opletten? En kan ik bij verlenging beter bij T-Mobile blijven of overstappen ?

Lees onze bevindingen met iPhone 4-abonnementen.

Onze bevindingen met iPhone 4 abonnementen

Zo op het eerste gezicht ontlopen de verschillende abonnementen elkaar niet zo veel.

De maandbedragen variëren van €29,50 (Vodafone) tot €110 (Hi, KPN).

Hi, KPN en T-Mobile bieden 4 soorten iPhone4-tariefplannen aan, Vodafone biedt er 5 aan. In het 'lagere' segment heb je meer keuze bij Vodafone.

Bij Hi, KPN en T-Mobile betaal je bij 1000 minuten/sms-jes €10 meer voor de 1000 belminuten/sms-jes.

Bij de abonnementen van Hi, KPN en Vodafone gebruik je de eenheden voor zowel bellen als sms'en.

Bij de T-Mobile-abonnementen krijg je het betreffende aantal minuten en sms'jes.

Telfort biedt de iPhone 4 met de standaard belbundels gecombineerd met de surf&mail voordeeloptie voor internet. Sms’en wordt hierbij buiten de bundel verrekend, hiervoor betaal je dus het buitenbundeltarief.

Aansluitkosten

Bij alle mobiele aanbieders betaal je aansluitkosten van €25. De T-Mobile prijslijst vermeldt €52,50 als de aansluitkosten voor een iPhone-abonnement per nieuwe aansluiting. Bij de overzichten op internet staat echter een bedrag van €24,95.

SMS-verdubbelaar

Bij Hi, KPN en Vodafone kun je gratis een sms-verdubbelaar activeren. Dat is mooi meegenomen. Echter, je moet wel zelf actie ondernemen om de verdubbelaar te activeren. Standaard staat deze niet aan. Let dus even op, want voordat je het weet sms je buiten je bundel. Ook bij Telfort is het opletten met sms’en. Hiervoor kun je beter een sms-voordeeloptie nemen. De prijs hiervan betaal je bovenop je normale maandbedrag.

Toestelprijzen

Naast de abonnementskosten en aansluitkosten moet je ook betalen voor de iPhone zelf.

Let wel: de toestelprijzen van Hi en KPN zijn tijdelijk verlaagd (tot 31 december). Ze zijn dan ook lager dan bij Vodafone. Maar bij T-Mobile betaal je soms (bij de eerste twee abonnementen) minder bij de 1-jarige abonnementen dan bij KPN. Hieronder vind je de toestelprijzen. Bij Telfort is de prijs voor het toestel gelijk bij een 1-jarig en 2-jarig abonnement. Bij een 2-jarig abonnement wordt er gedurende 6 maanden korting gegeven op het maandbedrag.

Aanbieder Abonnement Prijs iPhone 4 16 GB Prijs iPhone 4 32 GB 1-jarig abonnement 2-jarig abonnement 1-jarig abonnement 2-jarig abonnement KPN i-125 € 409,95 € 199,95 € 509,95 € 299,95 KPN i-250 € 369,95 € 119,95 € 469,95 € 219,95 KPN i-500 € 329,95 € 79,95 € 429,95 € 179,95 KPN i-1000 € 269,95 € 19,95 € 396,95 € 119,95 Hi i-125 € 409,95 € 199,95 € 509,95 € 299,95 Hi i-125 € 369,95 € 119,95 € 469,95 € 219,95 Hi i-500 € 329,95 € 79,95 € 429,95 € 179,95 Hi i-1000 € 269,95 € 19,95 € 396,95 € 119,95 Telfort 100 min. + Surf&Mail € 509,00 € 509,00 € 609,00 € 609,00 Telfort 150 min. + Surf&Mail € 459,00 € 459,00 € 559,00 € 559,00 Telfort 200 min. + Surf&Mail € 299,00 € 299,00 € 399,00 € 399,00 Telfort 300 min. + Surf&Mail € 199,00 € 199,00 € 299,00 € 299,00 Telfort 500 min. + Surf&Mail € 139,00 € 139,00 € 239,00 € 239,00 Telfort 1000 min. + Surf&Mail € 59,00 € 59,00 € 159,00 € 159,00 T-Mobile i-150 € 399,95 € 229,95 € 499,95 € 329,95 T-Mobile i-300 € 359,95 € 149,95 € 459,95 € 249,95 T-Mobile i-500 € 329,95 € 89,95 € 429,95 € 199,95 T-Mobile i-1000 € 299,95 € 29,95 € 399,95 € 139,95 Vodafone i-150 € 429,00 € 199,00 € 529,00 € 299,00 Vodafone i-200 € 399,00 € 149,00 € 499,00 € 249,00 Vodafone i-275 € 349,00 € 99,00 € 449,00 € 199,00 Vodafone i-40 € 319,00 € 69,00 € 419,00 € 169,00 Vodafone i-1000 € 249,00 gratis € 349,00 € 99,00

Abonnementsprijzen

Aanbieder Abonnement Prijs per maand Aantal min./sms Prijs per min./sms buiten bundel Hi i-125 € 32,50 125/125 € 0,30 Hi i-250 € 45,00 250/250 € 0,30 Hi i-500 € 65,00 500/500 € 0,30 Hi i-1000 € 110,00 1000/1000 € 0,03 KPN i-125 € 32,50 125/125 € 0,30 KPN i-250 € 45,00 250/250 € 0,30 KPN i-500 € 65,00 500/500 € 0,30 KPN i-1000 € 110,00 1000/1000 € 0,15 Telfort 100 min. + Surf&Mail 1 jaar € 19,95 100 min. € 0,25 Telfort 150 min. + Surf&Mail 1 jaar € 24,95 150 min. € 0,25 Telfort 200 min. + Surf&Mail 1 jaar € 29,95 200 min. € 0,25 Telfort 300 min. + Surf&Mail 1 jaar € 39,95 300 min. € 0,25 Telfort 500 min. + Surf&Mail 1 jaar € 54,95 500 min. € 0,25 Telfort 1000 min. + Surf&Mail 1 jaar € 89,95 1000 min. € 0,25 Telfort 100 min. + Surf&Mail 1 jaar € 17,45 100 min. € 0,25 Telfort 150 min. + Surf&Mail 1 jaar € 21,83 150 min. € 0,25 Telfort 200 min. + Surf&Mail 1 jaar € 26,20 200 min. € 0,25 Telfort 300 min. + Surf&Mail 1 jaar € 34,95 300 min. € 0,25 Telfort 500 min. + Surf&Mail 1 jaar € 48,08 500 min. € 0,25 Telfort 1000 min. + Surf&Mail 1 jaar € 78,70 1000 min. € 0,25 T-Mobile i-150 € 29,95 150 en 150 € 0,25 T-Mobile i-300 € 44,95 300 en 300 € 0,25 T-Mobile i-500 € 64,95 500 en 500 € 0,25 T-Mobile i-1000 € 109,95 1000 en 1000 € 0,25 Vodafone i-150 € 29,50 150/150 € 0,30 Vodafone i-200 € 34,50 200/200 € 0,30 Vodafone i-275 € 39,50 275/275 € 0,30 Vodafone i-400 € 55,00 400/400 € 0,30 Vodafone i-1000 € 100,00 1000/1000 € 0,30

Bij Telfort krijg je bij een 2-jarig contract gedurende 6 maanden 50% korting op de belbundel + surf&mail. Dat betekent bijvoorbeeld dat je voor 100 min. + surf&mail 6 maanden €9,95 per maand betaalt, maar daarna wordt het maandbedrag €19,95. De bedragen in de tabel geven aan wat je gemiddeld per maand betaalt voor een 2-jarig abonnement.

Beperkt internet

Nieuwe iPhone-aanbieders Hi, KPN en Vodafone hanteren een datalimiet van 500 MB voor het goedkoopste abonnement en 1 GB voor de overige abonnementen. T-Mobile en Telfort hanteren geen datalimiet.

Bij KPN mag je de ongebruikte MB's niet meenemen naar de volgende maand. Vodafone biedt een bundel met een vast bedrag voor mobiel internet. Bij de bundel van €29,50 bijvoorbeeld zit een bedrag voor €7 aan (500MB) mobiel internet. Je houdt dan €22,50 over voor bellen en sms-en, kom je daarboven betaal je dus buiten de bundel (hogere) tarieven voor bellen en sms-en.

Snelheid internet

De theoretische maximumsnelheid van mobiel internet is bij KPN en Vodafone een stuk hoger dan bij T-Mobile (7,4 Mb per seconde versus 2 Mb per seconde). Bij Telfort is de snelheid maximaal 768 Kb per seconde. Maar of je in de praktijk deze snelheid haalt, is natuurlijk de vraag.

Houdbaarheid

Bij geen van de drie mobiele aanbieders zijn je belminuten/sms-jes onbeperkt houdbaar. Bij alle aanbieders is het maximaal twee maanden geldig, daarna vervalt het. En zoals al eerder vermeld mag je het datategoed bij Hi en KPN niet meenemen. We lezen niets hierover in de voorwaarden bij Vodafone.

Afrekenen

Belangrijk om te weten is hoe er afgerekend wordt; als je 1 minuut en 3 seconden belt, betaal je dan voor 2 minuten? T-Mobile is de enige die afrondt per seconde, maar wel met een minimum van (= starttarief) 1 minuut, of je die dus verbelt of niet. Over data afronden binnen de bundel wordt niet gerept in de voorwaarden van Hi, KPN, Vodafone.

Conclusie

De iPhone4 is gemaakt om (veel) mee te internetten. T-Mobile hanteert als enige geen datalimiet. Vodafone en KPN bieden in theorie sneller internet dan T-Mobile (7,4 Mb per seconde versus 2 Mb per seconde). Ook Telfort hanteert geen datalimiet, maar wel een veel lagere snelheid dan de andere providers.

Bij het bellen rekent T-Mobile per seconde af, wat eerlijker is dan per minuut. Hoewel er per gesprek sowieso een minuut wordt afgerekend, is dat altijd goedkoper dan betalen per minuut. Mensen die veel sms' en zijn het beste uit bij KPN en Vodafone.