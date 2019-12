Eerste indruk|De nieuwe Ikea Riggad-bureaulamp van €60 oogt niet echt spannend. Toch kan hij iets bijzonders: hij kan via een element in de voet draadloos je mobiele telefoon opladen. Ideaal - mits je telefoon de techniek ondersteunt.

Conclusie

De draadloos ladende Ikea-lamp is handig voor smartphones die draadloos laden ondersteunten. Het scheelt gedoe met adapters en kabels. Maar is je telefoon nog niet Qi-compatibel (de draadloos-laden-standaard die Ikea volgt), dan is deze Ikea-lamp nog geen aanrader, want hij is toch enkele tientjes duurder dan een bureaulamp zonder laadstation.

Het bijkopen van een speciale beschermhoes die de telefoon draadloos laat laden, lijkt geen logische keuze. De hoes is behoorlijk lomp: hij maakt een iPhone 6 bijna twee keer zo dik.

Wat is de Ikea Riggad?

De Riggad is een bureaulamp van Ikea. Vanaf 15 april is deze lamp bij het woonwarenhuis te koop en ook via de webwinkel van Ikea.

Bijzonder is dat de voet van de lamp een geïntegreerd draadloos-oplaadstation bevat. Leg een mobiele telefoon of tablet op de voet en het laden begint vanzelf. Voorwaarde is wel dat je toestel de Qi-standaard voor draadloos laden ondersteunt. Het gaat hier vaak wel om toptoestellen (zoals de Samsung Galaxy S6).

De belangrijkste specificaties van de Ikea Riggad (opgave Ikea):

Oplaadtechniek:

maximaal vermogen inductieladen: 5W

via USB-poort: 5V dc, max. 2000 mA

Lampmaten:

diameter: 6 cm

hoogte: 43 cm

snoerlengte: 189 cm

Lamptechniek:

led-lichtbron: geïntegreerd (niet vervangbaar)

levensduur led: ca. 25.000 uur

energieverbruik: 10W

lichtkleur: warm wit (3000 Kelvin)

lichtsterkte: 400 lumen (vergelijkbaar met een 35W gloeilamp)

Lampmaterialen:

voet/ Bevestiging: kunststof

kap: massief berken, blanke lak

buis: staal, kleurlak

lampenkap: aluminium, kleurlak

Prijzen:

Prijs Ikea Riggad-bureaulamp: €60

Prijs Ikea Vitahult-draadloze ontvanger (telefoonhoes): €10 tot €20 afhankelijk van model (Samsung Galaxy S3/S4/S5 en iPhone 4(s), 5(s) en 6)

Hoe werkt het?

In de voet van de Riggad-lamp zit het oplaadstation verwerkt. Het element onder de kruismarkering draagt draadloos energie over via inductie, vergelijkbaar met de draadloze elektrische tandenborstel.

Met behulp van een spoel in het ontvangende apparaat en een spoel in het oplaadstation wordt elektrische energie overgedragen.

Draadloos opladen lukt alleen als de energielader en ontvanger met dezelfde standaard werken, in dit geval de Qi-standaard. Qi is de Chinese uitdrukking voor levensenergie. Je spreekt het uit als 'tsjie'.

Welke telefoons?

Een deel van de duurdere smartphones ondersteunt die Qi-standaard al. Zoals de nieuwe Samsung Galaxy S6, de LG Nexus 5 en de Lumia 830 en 930. Je legt zo'n telefoon op het laadstation en het laden begint direct.

Heb je een mobiel die Qi nog niet ondersteunt, dan kun je vaak wel een hoesje kopen waarin een Qi-ontvanger zit verwerkt. Ikea verkoopt er zelf een, de Vitahult, met prijzen van €10 tot €20 (zie foto). Er zijn modellen voor de iPhone 4(s), de 5(s) en de 6 en voor de Samsung Galaxy SIII, de S4 en de S5.

Werkt het draadloos laden goed?

Ja, het laden gaat prima, maar minder snel dan met een USB-kabel. De LG Nexus 5 is met een kabel in precies 2 uur volgeladen. Draadloos met de Ikea Riggad duurt het laden 3 uur.

Twee telefoons tegelijk

Leg je twee telefoons naast elkaar op het laadstation, of heb je een stevige beschermhoes om je telefoon, dan kan het laden haperen of wat langer duren. De energieoverdracht is dan niet op zijn best, of lukt zelfs helemaal niet.

Voor telefoons of andere apparaten die de Qi-standaard niet ondersteunen heeft de lamp trouwens ook een gewone USB-aansluiting waar een standaard laadkabel oppast.

Vanaf 15 april te koop

De Ikea Riggad-lamp is vanaf 15 april te koop en kost €60. Hij wordt geleverd met een (niet verwisselbare) led-lamp die volgens Ikea wel 20.000 uur zal functioneren.

Ikea zal op 15 april ook andere lampen, meubels en accessoires introduceren waarin de Qi-oplaadtechniek is verwerkt.

Doorbreken

De Qi-standaard bestaat al vijf jaar. Nu zo'n groot, internationaal opererend woonwarenhuis zich achter de techniek schaart, kan het draadloos laden weleens definitief doorbreken. We zien dat graag gebeuren, ook in de horeca en in auto's. Eindelijk van die dradenboel af.

