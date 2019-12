iOS 10 update: wacht nog even met upgraden

Nieuws|Apple stelt de nieuwste versie van hun mobiele besturingssysteem beschikbaar: iOS 10. We adviseren om nog even te wachten met upgraden zodat je geen last hebt van de kinderziektes, waarvan er inmiddels al meerdere in de media beschreven zijn. Zo kunnen sommige gebruikers na de update hun toestel niet meer gebruiken en alleen terugvallen op een (oudere) backup. Apple geeft aan dat deze problemen zijn opgelost en maar een beperkt aantal gebruikers betrof.

Apple meldt dat versie 10 van iOS de grootste update ooit is, maar wat ons betreft is er weinig reden om vandaag al over te stappen. De update voegt vooral franje aan je telefoon of tablet toe. Zeker als je niet meer de allernieuwste iPhone of iPad hebt, kan de update in het begin je apparaat wat trager maken, zoals bij eerdere iOS updates ook het geval was. Bovendien is het bijna onmogelijk om terug te gaan naar iOS 9, als je iOS 10 eenmaal hebt geïnstalleerd.

Bezitters van een iPhone 4s, iPad 3 en iPad mini 1 of een ouder apparaat krijgen de update overigens niet en moeten het blijven doen met iOS 9.

Verbeteringen

Toch is iOS 10 zeker een stap vooruit. Een van de verbeteringen die we toejuichen is dat je de voorgeïnstalleerde standaardapps kunt verbergen. Helemaal verwijderen kan echter nog steeds niet.

Andere noemenswaardige verbeteringen zijn: uitgebreidere meldingen, aanpasbare persoonlijke berichten en verbeteringen van Siri (de spraak-assistent). Verder zijn fotobeheer, Apple Kaarten en Apple Muziek op de schop genomen. Helemaal nieuw is Apple Woning, een app voor de bediening van apparaten in en rondom het huis.

Wil je updaten, zorg dan eerst dat je ongeveer 2 GB aan vrije opslagruimte hebt en dat je een back-up maakt, bijvoorbeeld via iTunes op de pc of Mac.

Update: Inmiddels hebben we iOS 10 geprobeerd. Lees onze eerste indruk van iOS 10.

