Eerste indruk|Een eerste blik op de nieuwe iPhone 4, die vanaf 30 juli verkrijgbaar is in Nederland.

iOS4, het nieuwe iPhone besturingssysteem

In iPhone OS 4 kun je eindelijk meerdere programma's naast elkaar gebruiken; multitasking. Ook kun je apps in mappen gaan sorteren en wordt Mail verbeterd. iPhone OS 4 is compatibel met iPhone 3G, iPhone 3GS en de iPod touch van de 2e en 3e generatie.

Multitasking is alleen mogelijk op de iPhone 3GS en de iPod touch van de 3e generatie (eind 2009). Oudere apparaten moeten het door gebrek aan geheugen helaas zonder multitasking stellen.

Eindelijk multitasking

Qua multitasken liep de iPhone flink achter op andere smartphones in de markt. De iPhone kon al een klein beetje multitasken, maar alleen met Apple’s eigen programma's. Zo kon je bijvoorbeeld al muziek op de achtergrond laten afspelen en ook een ingestelde timer draait op de achtergrond door. De mogelijkheden waren echter zeer beperkt.

Multitasken kon al met 'gejailbreakte' iPhones (gekraakt met als doel software, apps, buiten de app-store om te kunnen installeren), maar dat maakte het systeem traag, instabiel en vrat batterijtijd. Dat wilde Apple nou juist voorkomen.

Door te dubbelklikken op de homeknop worden in een balk onderaan het scherm de verschillende actieve apps zichtbaar. Door een van de iconen aan te raken ga je rechtstreeks naar de betreffende app. Die app is precies in dezelfde staat zoals je hem de vorige keer achterliet. Bij terugschakelen naar games, waar reactiesnelheid nogal eens van belang is, telt de iPhone 3, 2, 1 af voordat het spel weer begint.

Om een app af te sluiten vanuit de 'switchbalk', raak je een icoon iets langer aan, waarna een “-” boven het icoon verschijnt waarmee je de app vanuit de 'dock' kunt afsluiten.

Zodra je naar een volgende app navigeert, wordt de vorige app gepauzeerd. Slechts enkele speciale taken mogen op de achtergrond blijven doordraaien. Zo kan voorkomen worden dat meerdere apps op volledige sterkte naast elkaar blijven draaien, wat veel rekenkracht en energie kost.

Multitasking is niet volledig, want bij volledige multitasking blijven processen volledig op de achtergrond door draaien. Maar Apple’s interpretatie van multitasking is zo gek nog niet, want het maakt het wel mogelijk snel te switchen van de ene naar de andere taak, met behoud van de batterij.

Doordraaien

De taken die op de achtergrond mogen doordraaien maken een aantal dingen mogelijk:

Achtergrondmuziek - zoals de huidige iPod-functie, maar dan ook voor andere muziektoepassingen, zoals bijvoorbeeld internetradio-apps.

Voip – daarmee kun je bijvoorbeeld Skype op de achtergrond laten draaien, waardoor je ook altijd via Skype bereikbaar bent terwijl je andere dingen doet.

– daarmee kun je bijvoorbeeld Skype op de achtergrond laten draaien, waardoor je ook altijd via Skype bereikbaar bent terwijl je andere dingen doet. Locatiebepaling – je GPS-locatie of locatie op basis van GSM-masten kan worden doorgegeven aan verschillende apps, die daar op hun beurt weer op kunnen reageren. Handig voor navigatiesoftware en 'location based services'. Je kunt per app instellen of je toestemming wil geven voor gebruik van je locatie.

Voor de locatie informatie op basis van GSM-masten hoeft de GPS niet aan te staan, wat de batterij spaart terwijl je toch grofmazig van locatiediensten gebruik kunt maken.\

Push berichten – de werking hiervan is uitgebreid. Niet-Apple apps kunnen 'push'-berichten via de Apple server naar de telefoon sturen.

– de werking hiervan is uitgebreid. Niet-Apple apps kunnen 'push'-berichten via de Apple server naar de telefoon sturen. Lokale berichten – apps kunnen je een seintje geven als bijvoorbeeld een favoriet programma uit je tv-gids-app begint.

– apps kunnen je een seintje geven als bijvoorbeeld een favoriet programma uit je tv-gids-app begint. Task completion – maakt het mogelijk om begonnen taken af te maken als je naar een andere app switcht. Als je bijvoorbeeld begonnen bent met het uploaden van foto’s naar Flickr en je switcht naar een andere app, dan wordt het bestand op de achtergrond volledig geupload.

– maakt het mogelijk om begonnen taken af te maken als je naar een andere app switcht. Als je bijvoorbeeld begonnen bent met het uploaden van foto’s naar Flickr en je switcht naar een andere app, dan wordt het bestand op de achtergrond volledig geupload. Snel van app wisselen – maakt de apps die draaien direct beschikbaar, zonder dat deze elke keer opnieuw moet worden opgestart. De status waarin je de app aantreft is precies dezelfde als de status waarin je de app hebt achtergelaten.

– maakt de apps die draaien direct beschikbaar, zonder dat deze elke keer opnieuw moet worden opgestart. De status waarin je de app aantreft is precies dezelfde als de status waarin je de app hebt achtergelaten. Georganiseerd startscherm

Een beetje iPhone-gebruiker verzamelt al gauw een onoverzichtelijk grote hoeveelheid apps. In iPhone OS 4 kun je je apps zelf in mappen organiseren. Het maximale aantal apps op de startschermen van de iPhone gaat daarmee van 180 naar 2160.

Je maakt een folder door een willekeurige app langer aan te raken. Zodra de iconen gaan “wiebelen”, sleep je de gewenste app bovenop een andere app die je samen in een map wil stoppen. Er wordt een map aangemaakt die automatisch de naam krijgt van de categorie waarin de app zich bevindt. Je kunt de naam ook nog aanpassen. Vervolgens kun je andere apps in deze nieuwe map slepen.

Mappen kun je ook in de 'dock' zetten, zodat je bijvoorbeeld snel bij al je games kunt.

Overzichtelijke email

In de vorige versies van Mail moest je, als je meerdere accounts had, elke account apart openen om je mail te lezen. Nu staat alle mail van alle accounts standaard in één inbox samengevoegd. Je kunt de verschillende accounts overigens ook nog steeds los van elkaar openen. Daarnaast kun je nu ook meerdere MS Exchange-accounts aan Mail toevoegen. Dat kon eerst niet.

E-mailconversaties worden gegroepeerd per conversatie, zodat je e-mail per onderwerp kunt volgen. Die functie bestond al in e-mailprogramma’s op desktops, maar komt nu ook naar iPhone OS. E-mailbijlagen in vreemde formaten kunnen direct geopend worden door apps uit de app-store.

Boeken op je iPhone

In de VS heeft Apple nu ook een online ebook-winkel geopend, speciaal voor de iPad. Boeken lezen kan echter ook op dezelfde manier op de iPhone. In Nederland moeten we nog even wachten op de online boekwinkel van Apple, maar dat deze er komt, lijkt vrijwel zeker.

Zakelijk gebruik

iPhone OS 4 breidt de mogelijkheden voor zakelijk gebruik uit. E-mails en bijlagen worden versleuteld verstuurd en het wordt voor bedrijven mogelijk om de bedrijfs-iPhones te beheren. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld eigen apps draadloos naar alle bedrijfs-iPhones 'pushen'. Ook het toevoegen van meerdere e-mailaccounts van MS Exchange wordt mogelijk.

Games

Apple gaat het mogelijk maken vrienden uit te dagen voor spellen via een sociaal games netwerk. Ook kun je automatisch gekoppeld worden aan onbekenden met hetzelfde spelniveau, zodat je spellen kunt spelen met iemand die aan je gewaagd is. Je kunt precies in de gaten houden hoe jouw prestaties zich verhouden tot die van anderen.

Advertenties

Apple heeft een eigen advertentieplatform met de naam iAd. Op de iPhone gaat alles via apps, dus heeft Apple er voor gekozen advertenties binnen de apps te laten draaien. Het is de bedoeling dat iAd-advertenties zeer interactief worden en dat je op elk gewenst moment terug kunt naar de app waarin je bezig was door op het kruisje bovenaan het scherm te tikken. Ontwikkelaars kunnen daardoor met gratis apps toch geld verdienen; zij ontvangen 60% van de winst. Apple roomt zelf de overige 40% af.

Net zoals met de apps zet Apple ontwikkelaars in om voor Apple geld te verdienen, terwijl ook het voordeel voor de ontwikkelaars niet uit het oog verloren wordt; slim bedacht van Apple.

Nog meer

Apple heeft naast de belangrijkste features heel veel kleine verbeteringen in het gebruik doorgevoerd. Zo kun je bijvoorbeeld een Bluetooth-toetsenbord gebruiken bij je iPhone en kun je eindelijk je eigen 'wallpapers' gebruiken.

Bij zoeken in Google via Safari worden automatisch suggesties zichtbaar.

Je kunt op de iPhone zelf afspeellijsten maken in plaats van alleen maar in iTunes.

Als je 'faces & places' in iPhoto hebt ingesteld, komen deze ook in de Apple-foto-app beschikbaar.

Het lettertype van standaard Apple apps kan groter gezet worden in alerts, de kalender, contacten, mail, berichten en notities. Een flink aantal verbeteringen zijn dingen die in andere mobiele besturingssystemen al lang mogelijk waren, zoals bijvoorbeeld wallpapers. Sommige kleine verbeteringen kunnen voor een aantal mensen een groot verschil maken, zoals bijvoorbeeld het vergroten van de letters voor mensen die minder goed zien.

De iPhone4 in de praktijk

Nieuw ontwerp

De iPhone 4 is 3mm dunner dan zijn voorgangers en heeft een compleet nieuw ontwerp gekregen. Het toestel is zeer goed afgewerkt en ziet er erg strak uit. De knoppen hebben exact dezelfde functies als die van de eerdere iPhones, maar ze zien er wel anders uit.

Batterij

De batterij is helaas nog steeds ingebouwd en kan niet door de gebruiker worden vervangen. Als je de batterij wil vervangen, moet dit bij een Apple servicepunt gebeuren.

Microsim

De iPhone 4 heeft een kleinere simkaart, een zogenaamde microsim. Deze kun je bij je provider aanvragen of -op eigen risico- zelf knippen. Als je alleen de iPhone 4 gebruikt is de microsim geen probleem, maar als je af en toe switcht van toestel kan dit behoorlijk onhandig zijn. Neem je bijvoorbeeld liever een goedkoop toestel mee op vakantie in plaats van je dure iPhone, dan heb je een microsim adapter nodig om je microsim weer terug te krijgen naar het 'gewone' formaat.

iOS 4

Een groot aantal van de extra functies van de iPhone 4 kun je ook op de iPhone 3GS en in beperkte mate ook op de iPhone 3G krijgen als je het besturingssysteem iOS update naar iOS4. Een aantal verbeteringen vind je alleen bij de iPhone 4.

Scherp scherm

Het scherm van de iPhone 4 heeft een 4x zo hoge resolutie als dat van de iPhone 3G en 3GS. Bij foto's zien we een scherper beeld en rijkere kleuren vergeleken met de iPhone 3GS. Het verschil is vooral zichtbaar wanneer je het toestel dichtbij houdt. Kleine letters zijn een stuk beter leesbaar, ook bij zonlicht. Het scherm van de iPhone 4 kan zich in tegenstelling tot het verouderde scherm van de eerdere iPhones weer prima meten met de concurrentie. Het touchscreen reageert net als bij de vorige iPhones zeer goed op vingerbediening.

Gratis videobellen

De iPhone 4 heeft nu ook een camera aan de voorkant van het toestel waarmee je gratis kunt videobellen. FaceTime werkt erg goed, maar alleen via wifi en je kunt alleen videobellen met andere iPhone 4 toestellen. De beeldkwaliteit is niet uitzonderlijk, maar volstaat. Je ziet degene die je belt groot in beeld en in een hoek van het scherm kun je ook jezelf terugzien. Je kunt tijdens het gesprek gemakkelijk switchen tussen de camera aan de voorkant en de camera aan de achterkant van de telefoon.

Camera en video-opnames

De 5 megapixel camera heeft een korte afdrukvertraging en maakt goede foto's bij daglicht. De autofocus zorgt voor automatisch scherpstellen, maar je kunt met tap-to-focus ook zelf sturen waar je op scherpstelt. De camera aan de voorkant maakt het maken van een zelfportret gemakkelijk. De kwaliteit is dan wel minder door de lagere resolutie van deze camera. De camera heeft een flits en je kunt er ook video mee opnemen in 720p. De kleurweergave is onder de meeste lichtomstandigheden behoorlijk natuurgetrouw. Filmpjes kun je op de telefoon editen en je kunt zelfs nummers van iTunes gebruiken als soundtrack.

Signaalverlies

De afgelopen weken is er veel geschreven over de antenne van de iPhone 4. Onze Amerikaanse zusterorganisatie Consumers Union testte de telefoon en ondervond dat gesprekken soms wegvielen als de telefoon op een bepaalde manier werd vastgehouden. De Consumers Union raadde de iPhone 4 om deze reden niet aan.

Het is niet vanzelfsprekend dat de iPhone 4 in Nederland dezelfde problemen heeft; in Europa worden andere GSM frequenties gebruikt, ook is de dekking in Nederland anders. Inmiddels hebben wij de antenne van de iPhone 4 getest in ons lab. Wij testten de iPhone 4 met een simulator op de Europese GSM banden, GSM900 en GSM1800. We testten wat er met de ontvangst gebeurde als je met je vinger het beruchte plekje op de linkerzijde van het toestel aanraakt.

Zwakker signaal

We merkten dat de ontvangst inderdaad sterk verminderde bij aanraking van het toestel. In één geval nam de signaalsterkte af met meer dan 98%. Bij een zwakker netwerksignaal verloren we een aantal keer de verbinding. Het probleem speelt dus vooral op plaatsen waar het signaal zwak is, bijvoorbeeld ver verwijderd van zendmasten.

Een bumper - een soort hoesje van Apple - zou het signaalverlies van de iPhone kunnen verminderen. Ook dit hebben we getest; met bumper verloren we het signaal, maar niet genoeg om het gesprek te laten wegvallen. Dus als je in een gebied woont met slechte dekking, dan kan een bumper het verliezen van gesprekken te voorkomen. Andere hoesjes helpen wellicht even goed, al hebben we deze niet getest.

Bij alle mobiele telefoons wordt de ontvangst beïnvloed door aanraking en de wijze waarop je de telefoon vasthoudt. Apple's ontwerp van de antenne maakt de invloed van aanraking wel een stuk groter.

Het is lastig in te schatten hoeveel problemen met de antenne er in de praktijk zullen optreden. In Nederland is de signaalsterkte over het algemeen zeer goed, daarom verwachten we relatief weinig problemen met het wegvallen van gesprekken. Woon je in een gebied met slechte dekking, dan kan het helpen om een hoesje te gebruiken.

Verkrijgbaarheid

De iPhone 4 is vanaf 30 juli te koop in Nederland. De iPhone 4 is te koop bij T-Mobile in combinatie met een abonnement. Het is ook mogelijk om de iPhone 4 los te kopen als simlockvrij toestel. Je kunt dan zelf kiezen voor een abonnement van KPN, Hi of Vodafone. Een uitgebreid overzicht van de prijzen en mogelijkheden lees je op iPhoneclub.nl.

Conclusie

Veel van de eigenschappen van de iPhone 4 kun je ook krijgen op de 3GS als je de software update naar iOS 4. De meest in het oog springende verbetering is de kwaliteit van het scherm. Kies voor de iPhone 4 als je waarde hecht aan een iets snellere iPhone met een beter scherm en een betere camera. Ook als videobellen of gamen belangrijk voor je is, biedt de iPhone 4 voordelen. De omgang met de antenne vraagt in sommige situaties helaas wat aanpassingen.

Wat is de iPhone 4?

Op de Worldwide Developers Conference in San Francisco introduceerde Apple de nieuwe iPhone 4. Daarnaast lichtte voorman Steve Jobs het nieuwe besturingssysteem iOS4 verder toe. Wat kunt u allemaal verwachten van Apple?

Plat en vierkant

De iPhone 3G en iPhone 3GS waren qua uiterlijk vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. De iPhone 4 heeft een vernieuwd ontwerp en heeft een veel vierkanter uiterlijk. De nieuwe iPhone 4 heeft een volledig platte achterkant in tegenstelling tot eerdere versies met een licht gebolde achterkant. De rand is van aluminium. De dock-connector waarmee alle iPhone-accessoires kunnen worden aangesloten blijft hetzelfde.

Hogere resolutie scherm

Het scherm heeft een hogere resolutie van 960 x 640 pixels, waardoor het beeld scherper kan worden weergegeven. Dat mocht ook wel, want de resolutie van de iPhone 3G en 3GS is met 480 x 320 pixels behoorlijk laag vergeleken bij schermen van andere recente smartphones.

Nieuwe 5 megapixel camera

De iPhone 4 heeft een 5 megapixel-camera met 5x zoom. Aan de achterkant zit een LED-flitser. Met die camera kun je filmen in maximaal 720p HD-kwaliteit. Om filmpjes te monteren heeft Apple zijn videobewerkingspakket iMovie nu ook in app-vorm beschikbaar gesteld.

Tweede camera

Op de voorkant zit een 2e camera voor videogesprekken. Deze functionaliteit heet FaceTime en werkt vooralsnog alleen via wifi. Die keuze heeft waarschijnlijk te maken met de onbetrouwbaarheid van de 3G-netwerken. Het massale gebruik van mobiel internet op iPhones lijkt daar debet aan te zijn. Videobellen is alleen mogelijk tussen twee iPhone 4-toestellen, videobellen met andere telefoons met geschikte camera is niet mogelijk.

Onder de motorkap

Aan de bovenkant van de iPhone 4 zit een 2e microfoon die gebruikt wordt voor ruisonderdrukking. Ook binnenin is er een aantal zaken veranderd. De componenten zijn verkleind om ruimte te maken voor een grotere batterij. Zo gaat de simkaart nu in de zijkant van het toestel en is de sim te vervangen door een micro-sim.

Langere accuduur

Apple geeft aan dat je met een volle batterij nu zo'n 300 uur standby bent. Internetten via 3G zou de nieuwe iPhone 6 uur vol moeten kunnen houden op een volle batterij. Dat is zo'n 40% langer dan met de huidige 3GS. Of de iPhone 4 dat in de praktijk waar kan maken is natuurlijk de vraag.

Verkrijgbaarheid

De iPhone 4, net als de vorige iPhones in zwart en wit verkrijgbaar, komt in juli in Nederland uit. Er is een versie van 16Gb en eentje van 32GB. T-Mobile heeft op zijn site aangekondigd dat ze de nieuwe iPhone 4 gaat verkopen. Het is onbekend of ook andere providers de iPhone 4 mogen leveren. Ook over prijzen is nog niets bekend.

Update (30-07): De iPhone 4 ligt vanaf vandaag in de winkels, wij onderwierpen hem aan een grondige eerste indruk.